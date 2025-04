Las obras del IES Pere Maria de Benidorm: un derribo primero manual y el grueso para cuando no haya clase

Hace justo una semana, las máquinas comenzaban a realizar trabajos de preparación del terreno junto al edificio inacabado del IES Pere Maria Orts y Bosch de Benidorm. Un inmueble que hay que derribar para alzar uno nuevo que acabe con parte de las clases en barracones que se dan en este centro. Este miércoles, la Conselleria de Educación ha dado por iniciadas formalmente las obras con la firma del acta de inicio junto al Ayuntamiento. La actuación comenzará con el derribo manual de todo lo posible y se esperará al verano para demoler el grueso de la infraestructura y así no entorpecer a la actividad lectiva.

Así lo confirmó el conseller del área, José Antonio Rovira, junto al alcalde Toni Pérez, tras acudir a la parcela donde se alza el edificio ahora inacabado que hay que echar abajo para alzar uno nuevo. Allí, el estudio de arquitectura que ha redactado el proyecto es COR Architecture + Design ha explicado cómo será el futuro inmueble del centro escolar y los plazos de ejecución de las obras.

Como ya publicó este diario, la Conselleria de Educación formalizó a principios de abril la adjudicación de este proyecto por concurso público a la mercantil Vialterra Infraestructuras por un presupuesto de 12.888.556,50 euros, impuestos incluidos, y un plazo de ejecución de 18 meses. La promesa era comenzar las obras a final de abril, y parece que se ha cumplido. En un año y medio, si no hay más contratiempos, el nuevo edificio del IES Pere Maria Orts i Bosch pueden ser una realidad a finales de 2026, 17 años después de que se instalaran de forma provisional los barracones.

Los trabajos tendrán que derribar el primer edificio del instituto que se alzó en los años 70 y que luego fue el que sufrió una ampliación que se inició en 2009 pero que nunca se acabó. En ese momento es cuando se colocaron los barracones para que algunas clases se dieran en ellos mientras duraban las obras. El conseller explicó que "ahora se comenzará a hacer un derribo manual mientras los alumnos estén en clase" de las partes en las que sea posible y a mitad de junio, cuando acaben las clases, se comenzará con los trabajos más gruesos y que pueden causar más molestias. Según indicó, "cuando se ejecute la obra, se intentará que cause las menos molestias posibles". La previsión es que el derribo pueda durar entre 2 o 3 meses.

Y, ¿cómo será el nuevo instituto? Se construirá un nuevo edificio de tres plantas (8.040 m²), integrado con la estructura existente (2008-2010) mediante pasarelas y porches y se ampliarán los espacios docentes con 20 aulas de ESO, ocho de Bachillerato y 18 para Ciclos Formativos. Además, las zonas exteriores se mejorarán con pistas deportivas, áreas ajardinadas, accesos peatonales y rodados segregados para mayor seguridad.

Rovira destacó que el diseño del nuevo IES "prioriza la eficiencia energética, los materiales saludables y la integración ambiental". De esta forma, la fachada será de ladrillo caravista con aislamiento térmico y protección solar adaptada a la orientación, los materiales están libres de compuestos tóxicos COVs (compuestos orgánicos volátiles) y se hará uso de madera en interiores para mayor confort acústico. También contará con vegetación perimetral para reducir el impacto climático y crear espacios más saludables. Además, el nuevo edificio se separará más metros del otro en uso para crear también una zona arbolada a modo de patio.

Un grito de "por fin" de la comunidad educativa

La comunidad educativa del Pere Maria Orts i Bosch repite sin parar una frase esos días: "Por fin". Así lo indicó el director del instituto benidormense, Ignacio Gascón: "Por fin desde 2009 que empezó el nuevo proyecto y, tras varios intentos, empezamos de nuevo y esperamos que esta vez sí sea la definitiva y Benidorm tenga un instituto que se merece la comunidad educativa. Todos los alumnos que han estado estudiando en condiciones peores que otros centros". Esperan "dejar de ser el instituto de los barracones y pasar a ser el instituto maravilloso de Benidorm", alegó.

La comunidad educativa ha recibido el anuncio de las obras con alegría aunque "estamos ya adaptados a la situación que en principio era temporal. Pero hay alegría en el claustro. La palabra que se repite es 'por fin'. Lo acogemos con ganas" para tener un instituto en buenas condiciones.

Sobre el hecho de tener que convivir con las obras mientras se da clase, aunque una parte del grueso de los trabajos se haga en verano, el director del instituto explicó que "no podemos hacer nada al respecto. Asumiremos las molestias e intentaremos coordinarnos con el Ayuntamiento para hacer cambios en las salidas para garantizar la seguridad de los alumnos". En cuanto a los ruidos que generen las obras, "ya sabemos lo que es porque ya vivimos la construcción el otro edificio", el que ahora dan clase. "Hasta que no se inventen unas obras sin ruido y limpias, asumiremos lo que tenga que ser", agregó.

Una historia que se alarga en el tiempo Fue el conseller popular José Antonio Rovira quien anunció en Benidorm ese noviembre de 2023 que la licitación sería una realidad en los primeros meses de 2024, pero hubo que esperar. El Consell tenía previsto entonces afrontar el coste de la obra en tres anualidades; 720.000 euros en 2024; 9 millones para 2025; y 4.616.547,83 para 2026. El Pere Maria fue el primer IES de Benidorm alzado en los años 70 y se ubica en la conocida zona del Salt de l'Aigua, un área de la ciudad donde se localizan varios centros escolares y de educación secundaria. En 2009, se inició la ampliación para levantar un edificio de más de 4.000 metros cuadrados y la reforma del que tenía las antiguas aulas con un presupuesto de cerca de 6 millones de euros. Para ello, se instalaron barracones en el patio junto al edificio que sí que funciona como centro escolar para poder dar cabida a más alumnos. Esa obra se paralizó en 2011 cuando estaba el 85 % del proyecto ya hecho; es decir, el que ahora se va a derribar. La empresa adjudicataria quebró y abandonó las obras. En 2018, una empresa retomó las obras, pero solo duró unas semanas al tener que paralizarla por "graves deficiencias" del edificio donde no se acabaron las obras. La consecuencia: había que derribarlo entero y volver a alzarlo. Como ya publicó este diario, en la licitación se recogía esta cuestión: la necesidad de construir un nuevo edificio "motivada por el deteriorado estado de conservación de las construcciones del IES Pere M.ª Orts i Bosch recayentes a la calle Barca del Bou, por lo que resulta necesario demoler estas construcciones y realizar un nuevo cuerpo de edificación, así como adecuar el resto de los edificios en uso para subsanar las patologías existentes, y ello con el fin de mejorar las instalaciones docentes públicas". El proyecto de ejecución de las obras de demolición y construcción del nuevo inmueble se aprobó el 26 de septiembre de 2023, pero hasta junio del siguiente año no se licitaron las obras.

Una reivindicación histórica

"Desde el primer día que tomé posesión como conseller de Educación en 2023, el alcalde Toni Pérez no ha dejado de reivindicar que debíamos acabar una obra que es muy importante para Benidorm y esta Conselleria y que, por tanto, ha sido prioritaria para el Consell del President Carlos Mazón", indicó el conseller que añadió que "por eso es un orgullo poder hoy iniciarla".

El alcalde recordó que "son 15 años ya los que han transcurrido desde que se paralizó la primera obra" y que, "una vez solventados aquellos problemas concursales, hemos intentado por todos los medios que el IES Pere Maria fuera atendido en tiempo y forma", solicitando su inclusión en las distintas fases del Plan Edificant sin éxito, y "hoy por fin el IES Pere Maria vuelve a contar, con hechos, en el mapa de prioridades del Consell".

El nuevo instituto "va a ser el más innovador en todo el complejo educativo del Salt de l’Aigua y de toda la comarca de la Marina Baixa". Así recordó que "ha habido varias generaciones de alumnado y de profesorado, muchas comunidades educativas que se han perjudicado en estos años y que soñaron con días como el de hoy, así que no cabe otra que decir ‘por fin’ y ratificar que el Ayuntamiento va a estar a la entera disposición para que estas obras tengan buen rumbo y lleguen a su finalización en los plazos marcados".

Críticas de PSOE y Compromís

Por su parte, el PSOE de Benidorm lo ve todo desde otro prisma ya que reprocharon al Consell el tiempo "perdido" por el ejecutivo valenciano en poner en marcha el proyecto: "se tenía que haber adjudicado a finales de 2023 y los trabajos iniciarse a mediados de 2024. El señor Rovira vuelve a la ciudad, con un año de retraso, para hacerse la foto cuando la comunidad educativa lleva casi 20 años esperando la finalización de las nuevas instalaciones y acabar con los barracones".

El portavoz adjunto del PSOE, Sergi Castillo, tachó de "sainete orquestado" la firma del acta de las obras que llevan ya varios días en marcha. Si bien es cierto que los primeros trabajos arrancaron hace una semana fueron de colocación de casetas de obra y desbroce del terreno. Para el edil socialista lo que debería de hacer Rovira "es explicar los motivos que llevaron a parar la obra en 2011 cuando estaba casi al 90 % ejecutada invirtiendo cerca de 6 millones de euros, y por qué se tiene que demoler parte de la infraestructura y pagar dos veces por el mismo trabajo con lo que esto representa para el bolsillo de los contribuyentes. Y mientras, en todos estos años, ningún responsable político de aquellos gobiernos del PP asume responsabilidades".

Con todo, el partido de la oposición solicita al Ayuntamiento que elabore un plan de movilidad para el complejo escolar del Salt de l’Aigua que dote de seguridad a los miles de alumnos y comunidad educativa que acceden a este recinto. "Nos parece increíble que no se haya dispuesto todavía un dispositivo especial para asegurar la zona y demarcar los itinerarios de los peatones y vehículos para evitar los peligros que conllevan unos trabajos de estas características", apuntó.

Además, el diputado y portavoz de Educación de Compromís en las Cortes Valencianas, Gerard Fullana, criticó el retraso de dos años en el inicio de las obras del IES Pere Maria Orts de Benidorm: "Hoy José Antonio Rovira dice que firma el acta de inicio de obras, unas obras que él mismo anunció que arrancarían hace dos años". Así añadió que "no hay nada que celebrar porque es un centro que hace muchos años que se tendrían que haber empezado las obras y no empezaron por el lío monumental en la planificación de esta obra por el caso de corrupción de Ciegsa, con planos fantasma que no eran ejecutables".