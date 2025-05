La Marina Baixa necesitará aumentar sus aportes externos de agua si no llueve en los próximos meses

Las últimas lluvias que se han dado en la Marina Baixa han aportado agua a pantanos y, sobre todo, han permitido recuperar los importantes acuíferos de la comarca. Pero si la situación no se repite, es decir, no llueve en primavera y el verano, no habrá más remedio que recurrir a mayor cantidad de aportes externos de agua, como la desalada. El Consorcio de Aguas ya ha hecho una previsión: otros tres hm3 más.

Así se explicó este viernes por parte de Jaime Berenguer, director técnico de la entidad comarcal al presentar el informe de situación hídrica actual de la Marina Baixa. Según el técnico, la situación "sigue siendo grave" en cuanto a la cantidad agua a pesar de los últimos episodios de lluvias. Pero sí dio un dato positivo: se han incrementado las reservas superficiales en los embalses de Guadalest y Amadorio y se han recuperado acuíferos como el de las Fuentes del Algar, la Font de l’Arc y los de Beniardá y Polop. Algo que es muy importante en la comarca.

Sin embargo, no hay que confiarse. Berenguer indicó que, en cuanto a los aportes externos, es decir, los que llegan por medio de la Confederación Hidrográfica del Júcar y que en su mayoría son agua desalada de la planta de Mutxamel, si no se producen lluvias esta primavera-verano "habrá que solicitar otros tres hectómetros cúbicos más". Como ya publicó este diario, en noviembre de 2024 el Consorcio de Aguas de la Marina Baixa ya aprobó la petición de 6 hm³ de agua a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) como previsión para atender el abastecimiento de agua en 2025, una cantidad inicial que podía variar según cómo avance la situación hídrica. En 2024, la petición de agua a la CHJ arrancó con 1 hm³ para terminar siendo un total de ocho a finales del año.

Más inversiones en la comarca para garantizar el suministro

El Consorcio celebró este viernes una Junta Extraordinaria bajo la presidencia del alcalde de la ciudad, Toni Pérez. En ella, entre otros temas, se ha insistido a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) en la necesidad de realizar inversiones en la comarca para garantizar el suministro de agua y las infraestructuras necesarias de cara al futuro.

La reivindicación la realizó en voz alta Berenguer durante la exposición del informe de la situación del abastecimiento en la comarca. Con el objetivo de que estas peticiones sean atendidas, los representantes del Consorcio han solicitado una reunión con la directora general del Agua "porque está claro que algo está fallando y hay comarcas que no pueden garantizar el suministro sin inversiones". Por ello, el director técnico indicó que es "muy importante" tener estas reuniones con el Ministerio "para dar soluciones a esta comarca". Y no solo ello, sino que la cita debe servir también, según Berenguer, "para que los nuevos aportes sean una realidad; necesitamos una garantía".

La reunión del Consorcio de Aguas de la Marina Baixa este viernes. / INFORMACIÓN

Diego Irles, representante de la CHJ en la Junta General, dejó claro por su parte que el organismo de cuenca "no somos enemigos del Consorcio" y que su prioridad es "dar soluciones haciendo lo que podamos hacer y llegando hasta donde podamos llegar". En ese punto tildó de "positiva" la futura reunión con la directora general del Agua "para poder instrumentar todo aquello que haga falta".

De todas formas, el Consorcio expuso una vez más que "es evidente que hay zonas con más de 340 millones de inversiones financiadas por Europa y el Ministerio, mientras en la Marina Baixa si queremos una planta desalinizadora -en alusión a la futura planta de Benidorm- nos la tenemos que pagar nosotros". Berenguer puso como ejemplo que en este período de sequía "se debería haber hecho un nuevo pozo por parte del Ministerio y se nos dijo que no".

La nueva desaladora en Benidorm

Otro de los asuntos abordados en la sesión fue el estado de tramitación de la nueva planta desalinizadora que se ubicaría en Benidorm. El Consorcio confía en que este año se inicie la licitación del proyecto de la misma por valor de unos 500.000 euros, para lo cual "está ya a punto de aprobarse el informe jurídico y económico, que son necesarios", indicó Berenguer.

También se informó que hay un convenio a punto de firmarse con el Ayuntamiento que conlleva la cesión gratuita de terrenos al Consorcio y otro acuerdo de cooperación para la financiación y construcción de la planta con el fin de que la Conselleria colabore con un 50 % de la misma, la Diputación de Alicante con un 25 % y el Consorcio de Aguas el 25 % restante. También se remitió al Consorcio el acuerdo de cesión gratuita por parte de la Sociedad de Proyectos para la Transformación Digital a favor del Consorcio de las instalaciones del emisario submarino que se construyó cuando se planeó a principios de siglo la construcción de la desalinizadora de Terra Mítica.

Como ya publicó este diario, proyecto de construir una desaladora que genere al menos 4 hm³ de agua al año y garantizar así el suministro a la población lleva años sobre la mesa. Así pidió al Consell que cediera ese emisario submarino existente en el paseo de Tamarindos, en la zona de Poniente. Se construyó para dar servicio a la desaladora de Terra Mítica; pero esta no llegó a funcionar nunca y ahí quedaron sin uso una red de canalizaciones preparadas.

El Consorcio de Aguas de la Marina Baixa también aprobó por unanimidad una modificación de crédito por valor de 2.833.987,77 euros para acometer el proyecto de emergencia del nuevo pozo que se aprobó en diciembre por un importe de 983.000 euros, así como las cantidades para la licitación del proyecto de la planta desalinizadora de la Marina Baixa (500.000 euros). "Estas, y un modificado de 45.000 euros, son las cantidades nuevas. El resto son para pagar la subida el suministro de caudales externos, un convenio de 2023 que se ha de abonar ahora y unas obras aprobadas también en 2023 que no finalizaron, el dinero pasó a remanente y han de pagarse ahora una vez terminadas", precisó Berenguer.