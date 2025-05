Los rascacielos de Benidorm se libraron del apagón gracias a los grupos electrógenos

Benidorm, como el resto de España, se quedó a oscuras debido al apagón nacional del pasado 28 de octubre. Sin embargo, en la ciudad se podían ver luces encendidas en edificios, lo que hacía que muchos se preguntaran por qué sí veían luz en otros y no en el suyo. La explicación no es difícil aunque nada sencilla: los rascacielos de la capital turística se libraron de la falta de luz gracias a grupos electrógenos. Esta maquinaria permitió mantener encendidos los ascensores o servicios básicos en las comunidades de vecinos, como la luz de portales, garajes o rellanos; pero también, las bombas de agua que permiten que este suministro llegue a las plantas más altas de las enormes torres.

Sobre las 12.30 horas del pasado lunes, el país se fundió a negro. Un incidente que cogió a los ciudadanos totalmente desprevenidos y, en la mayoría de los casos, sin recursos para hacerle frente a las horas que quedaban por delante sin luz. Baterías de móviles que se agotaban o ascensores que se paraban con gente dentro fueron la tónica general de un día que provocó pocas incidencias graves. Pero en la mayor parte de los rascacielos de Benidorm la realidad fue muy distinta ya que los elevadores seguían funcionando o había luz en pasillos y garajes.

La razón no es otra que la instalación de grupos electrógenos es decir un aparato que tiene capacidad de generar energía eléctrica a través de un motor y un alternador; y pueden ser de varios tipos, como de gas o de diesel, siendo estos últimos los más habituales. Estos se ponen en funcionamiento prácticamente de forma automática cuando existe un apagón y se apagan cuando vuelve la luz. El pasado lunes, se pusieron a funcionar en cuanto saltaron todas las alarmas.

Rascacielos de la ciudad de Benidorm en una imagen de archivo. / Alex Domínguez

Según datos de 2023, Benidorm cuenta con 26 edificios que superan los 100 metros de altura, 65 edificios con más de 80 metros y más de 20 plantas, y 62 edificios con más de 25 plantas. En una ciudad así, contar con este tipo de energía "extra" en el caso de problemas es casi una necesidad. Sobre todo, porque con torres que pueden llegar a los 200 metros y superar las 50 plantas, quedarse sin energía para subir en ascensor es casi un castigo; también que no llegue el agua hasta arriba del todo. Y quedarse atrapado en un elevador al irse la corriente. Solo en 24 horas desde el apagón del lunes, efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos realizaron en la Marina Baixa 21 intervenciones de varios tipos, 14 de ellas en Benidorm, una gran parte de rescates en ascensores.

La mayoría de edificios más altos cuentan con uno de esos grupos electrógenos que puedan "salvar" a los vecinos de la situación durante una media de ocho horas (aunque dependerá del uso que se le dé, los suministros que estén conectados o el tamaño de los mismos).

Las construcciones que rozan el cielo incorporan en sus edificios este tipo de maquinaria para poder atender cualquier contratiempo. Porque no es necesario que haya un apagón nacional para necesitarlos; también se puede dar un apagón solo en ese edificio o en el barrio donde se ubican. Con ellos, si el mantenimiento es óptimo, se "sobrevivirá" a la situación teniendo luz en las zonas comunes, pudiendo subir y bajar en los ascensores y no quedarse atrapado en ellos; y algo también importante: que el agua siga saliendo cuando se abre el grifo. Además, fuentes de bomberos confirmaron que "gracias a esos grupos electrógenos se evitó que más gente se quedara atrapada por el corte de luz en elevadores".

Pero, ¿es obligatorio tener estos grupos de electrógenos en los edificios altos? Según explicaron técnicos municipales del Ayuntamiento de Benidorm, la normativa establece que sí es necesario contar con un sistema que permita tener un ascensor de emergencia en los edificios de más de 28 metros (lo que correspondería a 8 o 9 alturas). Es decir, un elevador conectado a un generador o uno de estos grupos electrógenos que se pueda seguir usando en caso de emergencia como un incendio. En ese caso, lo usarían los bomberos.

Uno de los edificios más altos de la capital turística junto a otros rascacielos. / David Revenga

Tener uno de mayor capacidad para dar más servicios o suministros es decisión de cada promoción para construir un inmueble. Por ejemplo, uno con capacidad para mantener más ascensores o las luces de todo un rascacielos en caso de que falle la electricidad común. Por debajo de esa altura, no es obligatorio, añadieron.

Ya en los años 90

Aunque se podría pensar que los grupos electrógenos es cosa de los inmuebles más modernos y los de nueva construcción, nada más alejado de la realidad. "El edificio en el que vivo se construyó en los años 90 y cuenta con un grupo electrógeno. Se puso desde el primer momento. Me salvó de subir 12 pisos a pie", explicó a este diario una vecina de uno de los inmuebles de 25 alturas de la zona de Poniente. Como ella, la "alegría" de no tener que subir metros y metros de escaleras andando se repitió en más de un rascacielos. Así lo confirman también desde una administración de fincas: "En los años 90 ya se ponían en los edificios" y se conservan en perfecto estado en la mayoría de ellos.

Porque algo importante es el mantenimiento que se haga de ellos. Así lo confirmaron desde una administración de fincas que gestiona varios edificios de altura en la ciudad. "Un buen mantenimiento de un grupo electrógeno es clave. En muchos edificios han funcionado correctamente" en el caso del apagón de esta semana. Para ello es necesario un contrato de mantenimiento cuyo precio varía según lo que se quiera incluir. Según las fuentes consultadas, un edificio puede pagar alrededor de 400 euros al año de media para un mantenimiento de un grupo electrógeno medio.

Hay edificios en los que se comprueba el funcionamiento todas las semanas: "Hay que ver que se enciende y va correctamente para que, si pasa algo, funcione perfectamente". Porque si no, puede ocurrir que llegado el momento, no sirva de nada si no está en perfectas condiciones.

Juan Carlos Llorca es el gerente de Grupo Llorca, una empresa de venta y mantenimiento de estos equipos que tiene más de 40 años de experiencia. En Benidorm, realizan el mantenimiento de decenas de grupos electrógenos de todo tipo, desde edificios residenciales hasta hoteles, pasando por edificios públicos como los sanitarios. El experto reconoce que "la mayoría que no han funcionado el día del apagón es porque no contratan el mantenimiento". E incidió en que revisar los equipos es clave. "Lo mínimo y aconsejable es hacerlo trimestralmente por una empresa especializada que aglutine todos los oficios necesarios para tenerlo listo". Fuentes de bomberos incidieron también en la importancia de mantenerlos siempre en un óptimo estado.

Un grupo electrógeno. / INFORMACIÓN

Llorca indicó que la media es que duren 8 horas si el depósito está lleno, aunque todo depende de los servicios que se quieran dar con él. Además "pueden tener un depósito nodriza del que se trasvasa el diesel con una bomba que, en el caso de que haga falta, va llenando el principal". El funcionamiento es simple (o lo parece): cuando hay un fallo de tensión en la red (FTR) se ordena que el grupo electrógeno arranque y suministra energía a lo que está conectado, como los ascensores o las bombas de agua.

Y, ¿dónde se sitúan? "Deben estar insonorizados y tener ventilación, natural o forzada, como todos los motores". También un "escape, como los coches". El coste varía según muchos factores. Por ejemplo, un grupo electrógeno de 200 kVA que equivale a 160 kW puede rondar entre 30.000 y 40.000 euros.

Poder subir en ascensor aunque no haya luz

"En mi edificio funcionaban los tres ascensores y había luz en los pasillos y el portal", indicó Tony Pola, vecino de un edificio de 28 plantas en la zona de Els Tolls. "Me extrañó mucho que hubiera luz en las zonas comunes en un primer momento. Luego ya escuchaba el ruido del grupo electrógeno". Aunque él vive en el tercer piso, sí uso una vez el ascensor, aunque dejó de hacerlo por si había necesidad de mantener más tiempo la energía "extra". Sus padres, explicó, no tuvieron tanta suerte: "Viven en un edificio de 22 plantas del Rincón y no funcionaban".

En la zona más cercana a los juzgados se alzan altas torres. En ellos se podían ver las luces del edificio o las de las escaleras encendidas. La imagen se repetía en más de un rascacielos por toda la ciudad. Laura Martínez vive en un piso 14 de un edificio de 39 plantas: "Funcionó para que pudiéramos seguir usando los ascensores durante lo que duró el apagón, no pasó igual en otros edificios".

En su caso, "sí nos dijeron que cogiéramos agua por si acaso en algún momento se paraba". ¿Por qué? Porque las bombas de agua que la impulsan a los pisos altos también son eléctricas, así que con la ausencia de luz no funcionaban, pero sí con los grupos electrógenos. Como curiosidad, la residente explica que "hay mucha gente en pisos vacacionales que estaban en la piscina como si nada. Cogieron también el ascensor sin percatarse de la situación, solo cuando llegaron a casa".

No fueron los únicos a los que llamó la atención la situación. Muchos vecinos descubrieron el mismo día del apagón que sus edificios tenían esas máquinas que permitían seguir con luz en las zonas comunes aunque España se hubiera ido a negro. A partir de ahora quizá viven más tranquilos al saber que si residen en un piso 30, aunque se vaya la luz, no tendrán que subir o bajar por las escaleras ni a oscuras.

Otra medida de seguridad: las columnas secas

Los rascacielos de Benidorm tienen también otra característica que destaca en materia de seguridad: las columnas secas, una instalación de uso exclusivo de los bomberos en edificios de altura para transportar el agua desde el camión por el edificio con el caudal adecuado y sin que esta pierda presión en los pisos más elevados, permitiendo así atajar un incendio con muchas más eficacia.

