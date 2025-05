Llega el nuevo recibo de la basura: el PSOE critica otra vez el "tasazo" a los vecinos de Benidorm

No por esperado ha sido menos "doloroso" para el bolsillo. El recibo de basura ha comenzado a llegar ya a los vecinos que lo tienen domiciliado en Benidorm con el cambio de lo que se paga para este año que aprobó hace unos meses el Ayuntamiento. Así, se pagará desde 189 a 217 euros, según el barrio, además de la subida que ya asumieron para los comercios o negocios. Un importe que el PSOE de Benidorm calificó de "estacazo" a los residentes de la ciudad.

El pasado viernes 2 de mayo comenzó a llegar a los vecinos y negocios que tienen domiciliado el pago la nueva tasa de la basura. Tras la subida que se produjo en 2024, les llegó por segundo año el “estacazo” a sus bolsillos cuando se les "cargó en cuenta el recibo con un incremento que oscila entre un 68 y un 92 % respecto al 2023". El concejal socialista que fiscaliza en área de Hacienda, Antonio Charco, destacó que "el alcalde y su gobierno son los únicos responsables de este tasazo por su mala gestión" y alertó de que esto es solo "la punta del iceberg" ya que la sentencia que condena al Ayuntamiento a indemnizar con más de 330 millones de euros aparte de los propietarios de terrenos en Serra Gelada "llevará asociada nuevas subidas de tasas e impuestos".

Como ya publicó este diario, el Ayuntamiento ya modificó la tasa de basura para 2024 a las viviendas que pasaron de pagar 112,74 euros en 2023 a 193,72 euros el pasado año. Pero hubo otra modificación que se iba a aplicar en 2025: la del pago por barrios que ha hecho que algunos bolsillos vean rebajada esa cantidad pero no otros. Así, el recibo va este año de los 189 hasta los 217 euros.

Además, en dos años, un bar de menos de 100 metros cuadrados pagaba antes 803 euros frente a los 1380 de este año; un bar de más cien metros antes pagaba 1.136 y ahora 1.952 euros; un establecimiento comercial paga 522 euros mientras antes pagaba 304, o los 823 euros de los gimnasios frente a los 478 que abonó en 2023.

Contenedores de basura en la Cala de Benidorm. / David Revenga

Así, el concejal censuró de nuevo este "tasazo" y denunció que el PP "no fue sensible con los que más lo necesitan y no hizo un reparto equitativo a pesar de nuestras propuestas". Un año más, "esta subida vuelve a golpear el bolsillo de los ciudadanos de a pie y la pequeña empresa, como bares, comercios o peluquerías". Además añadió que "el PP, gran precursor de las bajadas de impuestos a nivel nacional y autonómico a las grandes rentas, aplica en Benidorm una subida de impuestos donde el gran perjudicado es el ciudadano".

El futuro

Charco se refirió a la sentencia de Serra Gelada y a las "fatales consecuencias" que lleva asociada esta sentencia que comprometería el importe total de dos presupuestos y medio del Consistorio, y que equivale a una deuda de más de 4.500 euros por habitante. "El futuro económico del Ayuntamiento pinta muy mal y, lamentablemente, los más perjudicados van a ser los vecinos y vecinas de Benidorm que verán un incremento brutal en sus tributos y una merma importante de los servicios públicos". Y todo por las "decisiones de un alcalde que no supo medir las consecuencias de sus actos y que, con su hoja de ruta, ha llevado a la ciudad a la quiebra técnica", remarcó.

"Antes de elecciones todo eran promesas y tras ganar se ha dedicado a incumplir todo lo prometido subiéndonos los impuestos para así tapar su nefasta gestión económica en el Ayuntamiento".

Las tasas de este año

La tasa más baja solo se pagará en una zona y será de 189,48 euros por vivienda. Será el caso de la zona 3 denominada El Moralet-Rajadel. En el siguiente escalón, las viviendas que pagarán 191,51 euros (2,21 euros menos que en 2024): Puerto (zona 1); Casco Urbano (zona 2); Playa de Levante (zona 4); y avenida del Mediterráneo (zona 5). Los vecinos de la avenida de Europa (zona 6) y de la Playa de Poniente (zona 9) pagan 193,55 euros (0,17 euros menos). La zona denominada como 16 "Diseminado" se quedará en el mismo importe que se paga en 2024, 193 euros.

A partir de aquí, todos pagarán más este año. Poca diferencia habrá para algunas calles de la Cala que entran en la zona 10 denominada avenida Marinas. Aquí la tasa es de 195,58 euros en 2025. En el caso de la zona 12, Barrina, será de 205,17 euros; en la zona 7, Otto de Habsburgo (Rincón de Loix), la tasa subirá a los 206,97 euros; en el Planet, zona 14, la tasa será de 210,56 euros; y en la zona 13, Coblanca, de 212,36 euros.

Por encima de estos importes se ha incluido una amplia zona que se denomina como "Urbana sin datos de referencia". Es la zona 15 y correspondería a la zona del Murtal y alrededores donde se ha estipulado un precio por la tasa de basura de 215,83 euros. Los vecinos que más notarán el incremento serán los de Almafra (zona 11) y Serra Gelada (zona 8) que abonarán 217,50 euros.