Estas son las banderas azules de la provincia de Alicante

La provincia de Alicante ya conoce sus Banderas Azules en 2025: 72 playas que se alzan con este distintivo, dos más que el pasado año. Así, se consolida como la provincia de España con más premios de este tipo. Así, hay tres playas que por primera vez consiguen esta bandera: El Bol, de Altea; Punta Negra de Dénia; Ortigues-Campo en Guardamar del Segura.

La Comunidad Valenciana es también la región de España donde más luce esta bandera en las playas con 143, cinco más que el año pasado. En esta edición, la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac), promotora de esta iniciativa medioambiental, ha concedido al territorio valenciano 164 Banderas Azules: 143 corresponden a playas, 19 a puertos deportivos y 2 a embarcaciones turísticas. Alicante lidera con 89 galardones de todos los tipos, seguida de Valencia con 39 y Castellón con 36.

El distintivo bandera azul, que reconoce cada año las mejores playas por el buen estado de las aguas, el alto nivel de los servicios playeros y la seguridad de los bañistas, ondeará en 642 arenales españoles, cuatro más que en 2024. El país lidera un año más el escalafón mundial de banderas azules para playas. Y, además, figura en tercera posición en cuanto a número de distintivos para puertos deportivos, con 101, según el último listado de Adeac. El 15 % de las playas del planeta con estandarte ambiental se ubican en España, lo que evidencia "la excelencia de sus aguas, su accesibilidad y seguridad", según el informe.

Entre las 72 playas de Alicante que logran bandera azul este año hay tres nuevas: El Bol, de Altea; Punta Negra de Dénia; Ortigues-Campo en Guardamar del Segura. Además, otros municipios como l'Alfàs del Pi han recuperado su bandera, en este caso, en el Racó de l'Albir donde no se solicitó el pasado año por unas obras para remodelar todo el paseo. También la Cala Estaca, en Orihuela, recupera su bandera azul en 2025.

La playa del Mal Pas de Benidorm ha perdido su bandera azul / David Revenga

En el caso de Benidorm, se ha recuperado la bandera en Poniente y se mantiene la de Levante. En el listado no aparace este año la de la playa del Mal Pas, una de las joyas de la ciudad. La razón no es otra que el Ayuntamiento no la ha pedido este año para este arenal, como confirmó a este diario la concejala de Playas, Mónica Gómez. Y es porque hay pendiente una obra de infraestructuras en esta conocida playa.

El proceso para obtener esa bandera es voluntario y para obtenerla se deben cumplir más de 100 criterios. Uno de los que se tiene en cuenta para otorgar o no estas banderas es precisamente si hay actuaciones que afecten a las zonas costeras. Por ello, el Ayuntamiento de Benidorm ha tomado esta decisión ante esa actuación pendiente como ya lo hizo otro año en Poniente cuando estaba en marcha la reforma integral de toda la pasarela sobre la arena.

No es el único caso este año. Finestrat no aparece por segundo año consecutivo en el listado al no haberla solicitado tampoco este año, como ocurrió en 2024. Con todo, en Altea, aunque gana una bandera azul con la nueva plaza de El Bol, pierde la del Espigó que sí ha tenido otros años.

En Alicante, la playa de l'Albufereta se queda sin distintivo este año y sería también por que el Ayuntamiento no presentó la candidatura del arenal al entender que podría ser rechazada por los trabajos de reparación del muro y la reurbanización del entorno de la Almadraba.

Las playas de la provincia de Alicante con bandera azul en 2025

Alicante

Postiguet

Saladar-Urbanova

San Juan

Tabarca

Altea

Cap Blanc

El Bol (NUEVA)

La Roda

Benidorm

Levante

Poniente

Benissa

Cala del Baladrar

Cala Fustera

Calp

Cantal Roig

La Fossa

L’Arenal-Bol

Denia

Les Bovetes

Les Deveses

Les Marines

Marineta Cassiana

Punta Negra (NUEVA)

Punta del Raset

Els Molins

El Campello

Carrer de la Mar

Mutxavista

El Poble Nou de Benitatxell

Cala del Moraig

Arenals del Sol-Sur

Carabassí

L’Altet

La Marina

Les Pesqueres-El Rebollo

Guardamar del Segura

Centre

Ortigues-Campo (NUEVA)

Del Moncaio

La Roqueta

De Vivers

L’Alfas del Pi

Racó de l’Albir

Orihuela

Calas de Aguamarina

Barranco Rubio

Cabo Roig -La Caleta

Cala Capitán

Cala Cerrada

Cala Estaca

Campoamor-La Glea

La Zenia- Cala Bosque

Mil Palmeras

Punta Prima

Pilar de la Horadada

Del Conde

Higuericas

Jesuitas

Mil Palmeras

Puerto

Rocamar

Santa Pola

Calas del Este

Calas de Santiago

Bernabéu

La Ermita

Varador

Teulada

Del Portet

Les Platgetes

Cabo Cervera

Cala de las Piteras

El Cura

La Mata (antigua La Mata Sur)

Los Locos

Los Náufragos

La Vila Joiosa

Bon Nou

Centro

El Torres

La Caleta

Paradís

Varadero

Xàbia

Granadella

La Grava

Centros azules

La Asociación también ha reconocido como centros azules hasta 23 centros de interpretación de municipios que contribuyen a poner en valor los ecosistemas locales, así como a concienciar a la población sobre problemas ambientales. De estos centros, 13 pertenecen a la provincia de Alicante, 3 a la de Castellón y 7 a la de Valencia.

El conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, aseguró que es "un orgullo conseguir cinco distinciones más que el año pasado, continuar con 19 puertos deportivos y nuevos centros azules, como el de Xilxes". Asimismo, subrató la importancia de este reconocimiento para la promoción de "un turismo sostenible y respetuoso con el medio ambiente" y mostró "mucha satisfacción y ganas de seguir trabajando para mejorar nuestra oferta turística desde una perspectiva ambiental, consolidando a la Comunitat Valenciana como referente en sostenibilidad y calidad".

