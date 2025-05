Bomberos de Benidorm marchan para apagar la ELA

Objetivo apagar la ELA. En bicicleta, a pie o combinando ambas modalidades, efectivos del parque de Bomberos de Benidorm han recorrido más de 42 kilómetros para recaudar fondos destinados a personas afectadas por la esclerosis lateral amiotrófica (ELA). La ruta solidaria partió del parque de Benidorm y llegó hasta la playa de San Juan de Alicante, atravesando las localidades de Finestrat, La Vila Joiosa, El Campello y Sant Joan d’Alacant. Este reto ha servido como antesala de la gran carrera popular que se celebrará el próximo 1 de junio en Benidorm, y que este año se abre por primera vez al público en general.

La carrera se celebra desde 2020 y año tras año se ha ido haciendo más grande para abrirse a la sociedad. Comenzó como un reto entre los propios bomberos durante los días del confinamiento por la COVID-19. Fue el año pasado cuando dejó de ser un entrenamiento para fijarse la meta solidaria: ayudar a los enfermos de ELA. Por primera vez este año, se abre al gran público. Por el momento ya hay cerca de 250 personas inscritas y se espera que en las próximas semanas, a medida que se vaya acercando la fecha del evento, lo hagan muchas más.

La totalidad de los fondos obtenidos se donará a la asociación ADELA Comunidad Valenciana que busca mejor la calidad de vida de los afectados por esta enfermedad degenerativa.

“Los bomberos han hecho 42 kilómetros, faltan cinco por recorrer y es importante que lo hagáis todos para recaudar la máxima cantidad posible”, aseguró Francisco Pedrera, bombero de Benidorm y uno de los impulsores de la iniciativa. Pedrera lanzó un mensaje crítico con las instituciones. “Tenemos una ley ELA aprobada desde el 31 de octubre del año pasado y que no se ejecuta por la falta de acuerdo de los políticos de este país”, se lamentó. Una falta de consenso de políticos que no se ponen en el pellejo de estas personas. Estos enfermos no tienen tiempo. Necesitan ayuda ya”, recalcó.

Destino de los fondos

Desde ADELA se expresó el agradecimiento a los bomberos por todo el esfuerzo realizado en estas marchas solidarias, a las que se suma la carrera del 1 de junio. “Para nosotros son importantes estas iniciativas porque nos permiten desarrollar todo el programa sociosanitario que lleva a cabo la asociación para los alrededor de 400 afectados que hay en la Comunidad Valenciana”, aseguró María Giménez, técnico de la asociación. “Estas aportaciones se traducen en apoyo psicológico, fisioterapia domiciliaria, para el banco de ayudas y préstamos de ayudas para la movilización, para la comunicación alternativa. En definitiva todos los apoyos y ayudas que necesitan los enfermos de ELA para que desarrollen la máxima calidad de vida posible”, recalcó.

Entre los apoyos que ha recibido esta prueba solidaria está el del conocido deportista Juan Carlos Unzué, diagnosticado de ELA en el año 2020, quien hizo un vídeo para promocionar la carrera animando a la participación poco después de haberse retirado como comentarista, a causa del avance de la enfermedad.

Bomberos y organizadores posan tras la línea de meta al final de la carrera. / Hector Fuentes

Los corredores saldrán el 1 de junio desde la plaza de SS MM los Reyes de España, donde se ubica el Ayuntamiento, y recorrerán la plaza de la Hispanidad, la avenida del Mediterráneo y el Paseo de Levante. La prueba está organizada por los Bomberos 112 Diputación de Alicante, Asociación Cultural y Deportiva Bombers Marina Baixa, TransCostablanca Solidaria y el Ayuntamiento de Benidorm y el grupo Brotons

En cuanto a la marcha solidaria de este viernes ha partido sobre las 9.30 horas de Benidorm y para el camino se han instalado varios puestos de avituallamiento para que los corredores pudieran reponer fuerzas. En La Cala de Finestrat, en La Vila Joiosa, en la Venta Lanuza y finalmente la playa de San Juan. La línea de meta estaba instalada junto al paseo marítimo, aunque todos la cruzaron a la vez al filo de las 14.00 horas. No se trataba de que ganara nadie, se trataba de que perdiera la enfermedad.