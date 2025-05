Enrique Ballester, Distinción Europa 2025: "En la lotería de la vida, me tocó Benidorm"

Visiblemente emocionado, Enrique Ballester Chofre solo tuvo palabras de agradecimiento para la ciudad que se lo ha dado todo: "Soy un afortunado porque en la lotería de la vida, me tocó Benidorm". Y sus palabras resonaron por toda la estancia bajo la atenta mirada de familiares y amigos que no quisieron perderse uno de los momentos más importantes de su trayectoria. El empresario benidormense recibió este viernes la "Distinción Europa 2025" por ser ejemplo de integridad y de servicio a la comunidad".

Esta concesión la entrega cada año el Ayuntamiento en el Día de Europa en un pleno institucional que siempre es emotivo. El de este año también lo fue porque Ballester no pudo reprimir las lágrimas al terminar su intervención tras recibir el premio de manos del alcalde Toni Pérez. Antes volver a su asiento y recibir un largo aplauso de los asistentes que se pusieron en pie, recordó su trayectoria y cómo llegó a Benidorm.

"Benidorm siempre devuelve más de lo que se le da", fue una de sus frases. La entrega del premio además se hizo solo un día después de cumplir sus 82 años, fecha que además coincide con la celebración del 700 aniversario de la ciudad, así que todo era redondo en el acto dedicado al empresario. Él tuvo un recuerdo para sus padres, Enrique y María; para su mujer, hijos y nietos; y para sus numerosos amigos.

Enrique Ballester nació el 8 de mayo de 1943 en Argel, en la Argelia francesa, donde su familia se había instalado años antes tras completar un proceso migratorio habitual en aquellos tiempos. Hijo de Enrique Ballester Berenguer, de Villena, y de María Chofre Arlandis, de El Verger, su infancia y adolescencia transcurrieron en Argel, donde vivió hasta los últimos días de junio de 1962, en pleno proceso de descolonización del país tras la Guerra de Independencia, cuando la familia Ballester Chofre, al igual que un millón de europeos, sale de Argelia rumbo a Marsella, y de ahí a París.

En 1965 recala en Benidorm uniéndose a la actividad inmobiliaria iniciada poco tiempo antes por su padre al albur del desarrollo turístico y urbanístico de la ciudad. Junto a él construiría algunas promociones y edificios icónicos de la segunda mitad de la década de los 60, como los complejos Ensenada, Rincón Español, Odeman, Ílice, Copacabana o Flecha.

"Benidorm nació fruto de una ilusión, de un sueño colectivo, a cuya grandeza hemos contribuido entre todos" Enrique Ballester — Distinción Europa 2025

Sus primeras palabras fueron para el lugar que le vio nacer y del que recordó la "guerra silenciosa" que de joven le tocó vivir en su Argelia natal y la "brutalidad del terrorismo y del exilio" hasta que su familia volvió a España y se instalaron en Benidorm. Además de sus logros empresariales, Ballester repasó la "gran aventura" de la puesta en marcha del Doble Amor; su vinculación a las Fiestas, como presidente y mayoral de varias comisiones y también siendo fundador de una de las primeras peñas, Los Fenicios; e impulsando celebraciones como el Carnaval; y su faceta como constructor y empresario en sectores como la automoción, la náutica o la hostelería.

"Soy un afortunado porque en la lotería de la vida, me tocó Benidorm", entonaba en su discurso. Una ciudad que nació "fruto de una ilusión, de un sueño colectivo, a cuya grandeza hemos contribuido entre todos". Para él, la capital turística es única "no por sus grandes rascacielos, sino por el impulso y la determinación de sus gentes". Y a todos lanzó un mensaje: "Benidorm funciona y funciona bien. Cuidadla, no la cambiéis".

El alcalde destacó también la figura de Ballester: "Es un ejemplo de integración y de servicio a la comunidad, que desde Benidorm ha irradiado los valores que atesora su persona y que ha sabido trasladar a su familia y poner en práctica en nuestra ciudad". Además destacó que "lo suyo es un compendio de valores como los que han forjado Europa y que, en un día como este, en el 75 Aniversario de la Declaración Schumann, Benidorm celebra como símbolo de la fortaleza y futuro de las personas por lo que le ha sido otorgada esta Distinción". Por su parte, Mazón definió a Enrique Ballester Chofre como "un hombre de honor" y destacó su contribución "creando puestos de trabajo y ayudando a que Benidorm sea hoy la ciudad que es".

El alcalde reivindica los valores de paz y solidaridad

El pleno institucional estuvo presidido por el alcalde de la ciudad, Toni Pérez, y a él asistió el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. También estuvieron presentes la práctica totalidad de ediles de la corporación municipal, entre ellos, el también diputado autonómico, José Ramón González de Zárate; sus compañeros en Les Corts, Manuel Pérez Fenoll y Mario Villar; la delegada del Consell en Alicante, Agustina Esteve; la directora general de Familia, Infancia y Adolescencia y Reto Demográfico, Angélica Such; el exalcalde Rafael Ferrer Meliá; mandos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, como el comisario local de la Policía Nacional, Luis Manuel Sánchez, el intendente jefe de la Policía Local, Luis Martín Arévalo, y efectivos del destacamento de la Guardia Civil; así como representantes de numerosas entidades y colectivos económicos, empresariales, académicos, culturales, festeros o vecinales. Además de familiares y amigos del propio Ballester.

El alcalde tomó la palabra y reivindicó los valores de paz y solidaridad como "piedra angular del proyecto conjunto que representa Europa"; valores que "solo se hacen realidad a través del desarrollo económico y social y del equilibrio medioambiental y regional, únicos mecanismos que aún hoy consideramos cómo esenciales para garantizar un nivel de vida equitativo para toda la ciudadanía".

"La Unión Europea es mucho más que una unión de intereses" Toni Pérez — Alcalde de Benidorm

En su discurso institucional, el primer edil se refirió a la Declaración Schuman que sentó las bases de la Unión Europea para reivindicar que "aunque 75 años después aún queden imperfecciones, hay certeza de que solo la unión de los pueblos puede garantizarle a Europa el control de su destino y su proyección en el mundo entero". Además recordó el 700 Aniversario de la fundación de Benidorm, que se conmemoró este jueves, y destacó también al papel que la ciudad jugó en su día para la unidad de Europa, antes incluso de pertenecer a la unión, como sede de la 1ª Semana Europea de agosto de 1964, celebrada en Benidorm, de la mano de su Ayuntamiento y del Centro Europeo de Documentación.

El salón de plenos durante el acto institucional en Benidorm. / Áxel Álvarez

"La Unión Europea es mucho más que una unión de intereses", indicó Pérez. Así recalcó conceptos como la diversidad, el respeto de la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de Derecho y el respeto de los Derechos Humanos, como valores que se han de salvaguardar: "Por eso duele enormemente que se mantenga la vil agresión a la integridad de Ucrania. Y duele, y mucho, que el agresor, Rusia, en cuyo territorio se localizan los Montes Urales, la divisoria geográfica y natural, pero también real, entre Europa y Asia, mantenga su pertinaz asalto a la democracia, doliendo también la incapacidad de frenar el diario atentado contra vidas, territorio y propiedades.

También hizo un llamamiento a la defensa de la paz, la solidaridad, el progreso, la cohesión o el respeto a la diversidad, frente a los "duros desafíos frente a los que estamos: mantener la unidad en medio de tensiones geopolíticas, mejorar la competitividad económica, procurar nuestra defensa y lidiar con la incertidumbre política en estados miembros clave".

"No se me ocurre mejor lugar en la Comunidad Valenciana ni en España para celebrar el Día de Europa que aquí" Carlos Mazón — Presidente de la Generalitat

Mazón habló de Benidorm: "No se me ocurre mejor lugar en la Comunitat Valenciana ni en España para celebrar el Día de Europa que aquí". La ciudad fue "una de las primeras puertas por las que Europa entró en España", primer destino turístico inteligente certificado del mundo y este año, además, Pionero Verde del Turismo Inteligente de la UE.

Protestas

El final del acto se ha visto interrumpido por una protesta con carteles del PSOE de Benidorm en la que pedían la dimisión de Mazón por la gestión de la dana. Se ha producido en los aplausos finales del pleno institucional al homenajeado, Enrique Ballester, lo que ha provocado las críticas de algunos de los presentes por empañar ese momento tan emotivo.