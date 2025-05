Los profesores de la Escuela Oficial de Idiomas de Benidorm protestan por los recortes

"No a los recortes". Esta es la frase que se repetía en los carteles que los profesores de la Escuela Oficial de Idiomas de Benidorm (EOI) lucieron en sus protestas dirigidas a la Conselleria de Educación por la situación del centro y las nuevas condiciones laborales que se aplican al personal de estos centros docentes.

El claustro de la EOI benidormense ha iniciado una serie de concentraciones a las puertas del edificio para reclamar los recortes que se están aplicando en estos centros y, más, en zonas como la Costa Blanca donde los idiomas son tan importantes: "Venimos diciendo que están yendo contra las EOI que son instituciones públicas de calidad y muy valiosa en esta zona. En la Costa Blanca, donde los idiomas son tan importantes tanto para la gente de aquí que necesita trabajar como para lo que necesitan integrarse", indicó la directora Cristina Palazón.

La protesta en el exterior del Ayuntamiento de Benidorm. / INFORMACIÓN

Además cambiaron de escenario. Aprovecharon que el presidente de la Generalitat Carlos Mazón estaba en Benidorm, en concreto en el Ayuntamiento por el pleno institucional del Día de Europa, para trasladarse hasta el Consistorio: "Además de las concentraciones que vamos a hacer los viernes en la EOI, hemos aprovechado que venía Mazón aquí para, en silencio, que se vea lo que reivindicamos". Pero ni siquiera se cruzaron con él porque máximo responsable del Consell adelantó su llegada y entró antes de lo previsto. Los profesores se quedaron fuera en una protesta silenciosa.

Pero, ¿qué está ocurriendo en la EOI? Palazón explicó que se debe al nuevo orden de plantillas prevista por el departamento autonómico que se van a traducir en peores condiciones laborales: "El año pasado hubo un gran recorte de grupos, eliminaron muchos, y este año no han tocado las unidades de docencia pero han cambiado las condiciones laborales de personal del centro". El de Benidorm cuenta con un claustro de 30 docentes y 2.300 alumnos.

"La nueva organización va a repercutir en la calidad de la enseñanza" Cristina Palazón — Directora EOI Benidorm

Menos tiempo

Así apuntó que la Conselleria de Educación, con sus decisiones de cambiar las condiciones laborales, "nos ha quitado tiempo para nuestras cuestiones administrativas y nos han puesto más horas lectivas, además de quitarnos cargos directivos". Todo ello "va a repercutir en la calidad de la enseñanza. Si tenemos más horas lectivas vamos a dedicar menos tiempo a alumnos, a la gestión de todo lo que no se ve de puertas para afuera".

Palazón afirmó que "un docente, además de dar clase, hace muchas más cosas como títulos, matrículas, etc. Y en cuanto a los departamentos, coordinación del mismo, exámenes, redactar actas, memorias, reuniones, organizar actividades, etc.". Tareas que ahora se verán afectadas, según los profesores. "No estamos contentos. Nos van a seguir pagando lo mismo por más trabajo del que ya teníamos que no era poco".

En datos, los profesores dan normalmente 18 horas lectivas y con esta orden van a asumir más de las que teóricamente le corresponden. A todo se suma que el equipo directivo tiene que ayudar a los dos auxiliares administrativos para las matrículas de 2.300 alumnos, el 45 % de ellos extranjeros.

Por todo ello, "en el último claustro de la EOI los profesores se plantaron diciendo que había que hacer algo y aquí estamos", con protestas que piensan repetir en el tiempo. La de este viernes se trasladó al Ayuntamiento. Las siguientes serán en el mismo edificio ubicado en el Salt de l'Aigua.