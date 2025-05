¿Buscas hotel en Benidorm para Eurovisión? Las reservas están ya al 85 % para el fin de semana

Melody lo dará todo este sábado en Basilea, la capital cultural de Suiza donde se celebra la final de Eurovisión, para intentar alzarse con el micrófono de cristal. A la vez, a 1.525 kilómetros, los eurofans que no han podido seguir la final desde tan cerca tendrán un lugar donde sentir toda el alma eurovisiva: Benidorm. La ciudad ha puesto de nuevo toda la carne en el asador para un fin de semana de celebración y apoyar a la representante de España, un evento cuya afluencia se deja ver en los datos de reserva hotelera para el próximo fin de semana: ya hay confirmado un 85 % de ocupación.

Así lo confirmó a este diario la directora ejecutiva de la patronal hotelera Hosbec, Mayte García, quien indicó que esa cifra de reservas se incrementará seguramente en varios puntos debido a las reservas de última hora: "La ciudad podría llegar al 90 % perfectamente". La responsable de la entidad indicó que la celebración de Eurovisión en la capital turística "es una de esas cosas que pasan en la ciudad, que hacen que la ocupación sea muy buena".

Con un municipio en el que la temporada baja ha desaparecido del mapa, la cita eurovisiva viene a completar y elevar la ocupación para este fin de semana de mayo con hoteles que han colgado el cartel de completo y otros en los que apenas quedan habitaciones libres. Solo dar un vistazo en algunas de las plataformas de búsqueda de alojamiento es ver mapas donde los puntos rojos en los establecimientos hoteleros (los que marcan si están llenos para el día en concreto) se extienden por toda la ciudad. En una de las más reconocidas, se avisa que para el sábado, el 94 % de la oferta ya no está disponible en la ciudad.

Los precios de las habitaciones que aún quedan libres en hoteles de 2 y 3 estrellas no bajan de los 100-120 euros para una habitación doble; y pueden estar entre los 200 euros hasta más de 350 euros en los de categorías más altas

Pero, ¿hay opciones para aquellos que se están pensando aún si acudir a Benidorm a ver la final de Eurovisión? Las hay. Aunque en algunos casos hay que rascarse un poco más el bolsillo, sobre todo en los hoteles de cuatro estrellas y superior o en los apartamentos más grandes. Así, los precios de las habitaciones que aún quedan libres en hoteles de 2 y 3 estrellas no bajan de los 100-120 euros para una habitación doble; y pueden estar entre los 200 euros y más de 350 euros en los de categorías más altas como los de cuatro estrellas o superior por una noche para dos personas.

En el caso de los apartamentos y villas, los precios son más altos en las opciones que aún quedan libres. Entre los más económicos, una cabaña de madera a 2,7 kilómetros del centro por 89 euros para dos personas. Pero los precios van subiendo en una de esas plataformas: 120 euros en un apartamento de 70 metros cuadrados por una noche; de 100 a 150 euros en apartamentos de entre 40 y 65 metros cuadrados. Con vistas al mar, una noche puede costar 205 euros.

Y están las opciones de alojamientos más caras, con precios de 600 euros de media por una noche por apartamento. Así, por ejemplo, uno de 190 metros cuadrados puede cortar 1.425 euros la noche para este sábado; una villa de 200 metros cuadrados, 1.663 euros. Las opciones son tantas como el tipo de público que ha decidido viajar a Benidorm este fin de semana, muchos grupos de amigos han buscado alojamiento y, con tiempo, a un precio razonable.

El que ha esperado a última hora no ha tenido tanta suerte, económicamente hablando: "Siempre lo vemos en casa de alguno de los amigos que somos eurofans. Pero este año no ha podido ser y pensé en ir a ver la final en pantalla grande en Benidorm. Pero ha resultado imposible, hoteles completos y los que no lo están el precio está por las nubes", explicó a este diario una vecina de Alicante.

Turistas extranjeros pero también muchos españoles

Benidorm reunirá este fin de semana a muchos turistas españoles y eurofans. Pero no serán los únicos que vivirán la final de Eurovisión como si se tratara de una europea o del Mundial de fútbol. Los viajeros extranjeros que estos días pasan sus vacaciones en la ciudad también buscarán dónde ver la retransmisión. La opción de hacerlo en el Auditorio Julio Iglesias, en el parque de l'Aigüera, probablemente sea la elegida para los visitantes nacionales que se unirán a los residentes en Benidorm. Allí se ofrecerá música en las horas previas y una pantalla gigante para seguir la actuación de Melody y toda la final.

Así se vivió el Euroclub del Benidorm Fest en el parque de l'Aigüera de Benidorm / A.VICENTE/INFORMACIÓN

Otra opción que también será posible es la de hacerlo desde un negocio hostelero de la ciudad. Álex Fratini, hostelero y miembro de Abreca (asociación hostelera de Benidorm) explicó a este diario que "muchos locales pondrán en la televisión o alguna pantalla la final para que se pueda seguir desde terrazas o salones".

Para la hostelería de la ciudad, este fin de semana será uno de los de más afluencia: "Esperamos más gente incluso que el año pasado porque la tendencia en los últimos meses es esa, cada vez hay más gente". Sobre todo, en los más cercanos a l'Aigüera. Así "esperamos facturar más que el pasado año" y destacan que los españoles son muy seguidores de Eurovisión, pero también los extranjeros: "Lo viven como una final de fútbol", añadió.

La ciudad es ya podría calificarse como un "apéndice" de Basilea y en ella se vive Eurovisión casi como si se estuviera allí. ¿Habrá victoria para que el Auditorio Julio Iglesias se venga abajo? Habrá que esperar al sábado por la noche para saber si Melody convence a toda Europa.