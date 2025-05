A vueltas con la falta de pediatras en el hospital de la Marina Baixa

Hace tres años, un millar de niños de la Marina Baixa se quedaron sin atención por la falta de pediatras en el Hospital Comarcal situado en La Vila Joiosa. Una situación que se solucionó con la llegada finalmente de especialistas de otros hospitales. Pero aquella situación podría repetirse, o al menos así lo alerta el sindicato CCOO quien indicó que la falta de estos facultativos porque no se han creado plazas suficientes podría hacer resurgir este problema recurrente en el centro sanitario.

La situación no es nueva pero no por eso no preocupa a los profesionales del centro o a los pacientes. Volver a la situación de hace tres años supondría un nuevo golpe a un centro hospitalario que ya está colapsado y se ha quedado pequeño. Según el sindicato, al no crearse plazas suficientes para Pediatría, "el problema vuelve a resurgir como ya pasó hace tres años".

La situación actual es que "de momento, ya han tenido que renunciar y abandonar el hospital dos facultativas especialistas en Pediatría". Aunque podría no ser lo único que ocurra porque "si no se busca una solución, tendrán que cesar otros cinco profesionales, con lo que el departamento se volvería a quedar con cuatro pediatras", algo que la sección sindical de CCOO considera "totalmente insuficiente".

Adelantarse al problema

Y hacen su denuncia ahora para intentar frenar una herida que creen que es inevitable y en un momento en el que "el servicio estaba funcionando a pleno rendimiento, con nuevas consultas especializadas y sin demoras".

En mayo de 2022 se suspendieron más de 200 consultas externas, dejando sin atender a unos 230 niños cada semana

Por eso, piden a la Conselleria de Sanidad que "tome de manera urgente cartas en el asunto para que el hospital no sufra de nuevo la lamentable situación de hace tres años, cuando los niños y niñas no podían ser atendidos".

El servicio de pediatría del hospital en una imagen de archivo. / David Revenga

La conselleria es "directamente responsable de dar la cobertura asistencial adecuada a la población, más aún cuando se trata de un colectivo tan vulnerable, como el infantil. Es una nueva temeridad por parte de Sanidad atender bajo mínimos servicios fundamentales que atienden a población vulnerable, como son la hospitalización pediátrica, paritorios o neuropediatría".

El caos de hace tres años

En mayo de 2022 se suspendieron más de 200 consultas externas, dejando sin atender a unos 230 niños cada semana. Como ya publicó este diario, la baja por distintos motivos de hasta cinco pediatras en el Hospital Comarcal, ubicado en La Vila Joiosa, obligó a cancelar cientos de consultas de especialidades como Neuropediatría, Cardiología Infantil, Digestivo, Neumología, Endocrinología, Nefrología, Infectología o Neonatología debido a la falta de facultativos para poder atenderlas y dejó en cuadro, en una situación muy mermada, la atención a los menores de 16 años que acuden con cualquier tipo de dolencia a este centro sanitario.

En ese momento se realizó un "plan de choque" con el que la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública acordó con otros hospitales de la provincia derivar pediatras al de la Marina Baixa. Ante la grave situación, llegaron cuatro especialistas que estaban finalizando su residencia en el Hospital General Doctor Balmis de Alicante para recuperar el millar de citas suspendidas.

En ese momento, "el servicio de pediatría pendía de un hilo por la falta de médicos pero gracias a esas incorporaciones la situación se solucionó", indicaron desde CCOO. Tanto que, como reiteraron, hasta ahora el servicio funcionaba a pleno rendimiento.