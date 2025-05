Radares con emoticonos en Finestrat para frenar a los conductores

Si la velocidad está limitada a 20 kilómetros por hora y un conductor la sobrepasa, un emoticono rojo con cara triste le avisará de que debería quitar el pie del acelerador. Pero si la cumple, la cara será verde y sonriente. Estos son los radares pedagógicos que el Ayuntamiento de Finestrat ha colocado en varias zonas de la ciudad ampliando algunos que ya tenía. Una medida que pretende concienciar a los conductores para que no excedan la velocidad permitida.

Estos radares no son nuevos. De hecho se pueden ver en otros municipios como Benidorm y en Finestrat ya se colocaron anteriormente en la avenida de Benidorm aprovechando las obras de urbanización de este principal vial del casco histórico. Pero ahora, el consistorio ha decidido ampliar esta tecnología en lugares con una gran afluencia de peatones para intentar mejorar la seguridad vial.

El radar instalado en la Cala de Finestrat. / INFORMACIÓN

En concreto, se han instalado en la Cala, concretamente en la avenida Marina Baixa y el paseo. También en el Bulevar comercial, en el carrer Alacant, una zona con gran paso de peatones porque, además, es donde se ubica la parada del TRAM.

"Son vías de gran afluencia de peatones de paso hacia la playa, y en la zona del apeadero del TRAM, hacia el parque comercial. Allí hemos culminado los trabajos de instalación de estos radares conocidos como pedagógicos porque informan de manera muy visual, con el color verde y rojo además de la tecnología smiley, si el vehículo excede la velocidad máxima permitida", explicó el concejal de Obras, Guillermo Lloret y la edil de Seguridad, Beatriz Quintillán.

"No son radares para multar, ése no es su fin, sino educar y prevenir" Guillermo Lloret — Concejal de Obras de Finestrat

Con la expresión "smiley"

Estos radares muestran la velocidad a la que circula el vehículo al pasar por delante. Si excede la máxima permitida, 30 km/h o 20 km/h, cambia de color verde a rojo, además de cambiar la expresión del "smiley" de feliz a triste. Ver una cara roja no demasiado contenta hace que los conductores, al menos, se sorprendan, y lleguen a quitar el pie del acelerador.

El radar que ya se instaló en la avenida de Benidorm, en Fienstrat. / INFORMACIÓN

El uso de emoticonos se debe a que son símbolos fácilmente identificables tanto por el conductor como por el resto de ocupantes del vehículo, incluso los más pequeños, pudiendo advertir del exceso de velocidad al piloto.

"Es una medida informativa y preventiva, por la seguridad de nuestros peatones", según explicaron además de indicar que "no son radares para multar, ese no es su fin, sino educar y prevenir". Su intención es "agradecer con una sonrisa cuando los conductores no exceden la velocidad permitida".

Con todo, la ampliación de estos radares en otras zonas del municipio una de las peticiones emitidas por la ciudadanía en la reciente charla con el alcalde, Juan Francisco Pérez Llorca, celebrada en marzo.