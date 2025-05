El PP de Benidorm insiste al Ministerio para que dé marcha atrás en los recortes al juzgado

Ya lo hizo en el último pleno y ahora lo ha reiterado en un comunicado. El gobierno del PP de Benidorm vuelve a exigir al Gobierno central que dé marcha atrás en sus planes para suprimir un juzgado de Instrucción en la ciudad para convertirlo en uno de Violencia sobre la Mujer por el colapso que este recorte puede generar en el normal funcionamiento de la Justicia y la prestación de este servicio a los ciudadanos. Y lo ha hecho después de conocer el informe realizado por el servicio de inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El CGPJ se ha sumado a la larga lista de voces en contra de que se aplique esta medida a los juzgados de Benidorm. El máximo órgano judicial "se suma a la opinión que ya han expresado el resto de operadores jurídicos y rechaza la propuesta de suprimir un juzgado de Instrucción en Benidorm para transformarlo en otro de Violencia sobre la Mujer", señaló la portavoz adjunta del PP, Mónica Gómez.

Como ha venido publicando este diario, la Ley de Eficiencia de la Justicia dispone que, a partir del próximo mes de octubre, los juzgados de Violencia sobre la Mujer tengan que asumir todos los casos de violencia sexual, con independencia de que haya o no relación de pareja entre agresor y víctima. La medida había sido rechazada por los juzgados especializados en estas materias, porque iban a tener que hacer frente a un incremento de asuntos, sin que les dotarán de medios adicionales.

El edificio de los juzgados de Benidorm. / INFORMACIÓN

La respuesta del Ministerio fue que aumento de medios personal llegaría por la vía de reconvertir juzgados de Instrucción. En el estudio elaborado para llevar a cabo estas reconversiones, se preveía suprimir uno de los cuatro juzgados de instrucción de Benidorm para transformarlo en un segundo de Violencia sobre la Mujer.

"Ante el incremento de asuntos que tendrán que asumir estos juzgados, el Gobierno ha decidido reforzar las salas de Violencia, lo cual nos parece muy necesario y con lo que estamos totalmente de acuerdo, pero no a costa de suprimir un juzgado de Instrucción para crear otro de Violencia como quieren hacer en Benidorm. Es decir, con recortes en lugar de con refuerzos", señaló la portavoz adjunta del PP.

Una moción a pleno

El gobierno local ya presentó el pasado abril una moción al pleno ordinario, respaldada por PP y Vox y con el voto en contra del PSOE, para solicitar al Gobierno que diera marcha atrás en esta decisión. "En esta propuesta nos hacíamos eco de las quejas expresadas por jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia, y abogados, que alertaban del colapso que supondría la eliminación de un Juzgado de Instrucción en una ciudad como Benidorm", explicó Gómez.

Como ya publicó este diario, estos operadores consideran inviable la opción planteada. Gómez indicó que la situación es que "solo tres juzgados asuman todo el trabajo que hasta ahora ha venido realizándose por cuatro, puesto que se causaría un perjuicio directo para el ciudadano justiciable y para la víctima del delito, que van a tener una justicia más lenta, y en consecuencia tardía.

Estas opiniones "se ven reforzadas ahora por el informe que ha realizado el servicio de inspección del Consejo General del Poder Judicial, que traslada las mismas tesis: que sí hace falta otro magistrado para la violencia machista, pero no a costa de suprimir uno de instrucción, ya que llevar a cabo este recorte dejaría al tribunal de instancia de Benidorm muy próximo al tope máximo de entrada de asuntos fijado por el propio consejo".

"Pedimos al Gobierno de Pedro Sánchez que dé marcha atrás. Que cree un segundo Juzgado de Violencia y, a la vez, mantenga los cuatro de Instrucción" Mónica Gómez — Portavoz del gobierno del PP de Benidorm

Por este motivo, la portavoz popular ha vuelto a exigir al Gobierno de Pedro Sánchez que dé marcha atrás y deje sin efecto esta propuesta: "Que cree un segundo Juzgado de Violencia y, a la vez, mantenga los cuatro de Instrucción". Y reclamó al grupo municipal del PSOE en Benidorm "unirse a esta petición por el bien de Benidorm".

Gómez ha recordado que en el pleno del pasado abril, los concejales del PSOE "prefirieron ponerse de lado de los recortes, primando el voto partidista para no enfadar a su jefe de filas sobre el interés general de los ciudadanos de Benidorm, como tristemente ya nos tienen acostumbrados". La edil lamentó que "quizás para ellos no era suficiente la oposición a este recorte por parte de la Judicatura, los Letrados de la Administración de Justicia, la Fiscalía y los distintos grupos de operadores jurídicos para votar a favor" y les ha reclamado que ahora, "viendo también el rechazo del CGPJ, cambien de postura y defiendan lo que es justo para Benidorm, que no es otra cosa que más juzgados y menos recortes".