Los regantes del Canal Bajo del Algar avisan: si no tienen más agua regenerada peligra el riego este verano

Los agricultores de parte de la Marina Baixa están preocupados ante la llegada del verano y la cantidad de agua que podrán tener para la próxima campaña de riego. Los problemas existentes en el terciario de la depuradora de Benidorm, es decir, el sistema que permite tratar el agua depurada para convertirla en agua regenerada, unido a la carencia de lluvias, hará que en temporada estival "no se disponga de caudal suficiente" para poder regar los campos. Una situación que califican de "grave" y a la que piden poner remedio. Si no, tendrán que solicitar de nuevo el caudal de "aguas blancas", las que se usan para el abastecimiento urbano.

Así lo explicaron a este diario fuentes de la Comunidad de Regantes del Canal Bajo del Algar, una entidad que aglutina en la Marina Baixa 1.600 hectáreas y su red abarca a regantes de La Nucía, Altea, l’Alfàs del Pi, Benidorm, Finestrat y La Vila Joiosa. Los agricultores han mostrado su preocupación por una situación que llevan tiempo denunciando y que se puede agravar con la llegada del verano.

Los regantes explicaron que, cuando se inauguró el sistema terciario en la EDAR (Estación Depuradora de Aguas Residuales) ubicada en Benidorm, el volumen inicial de producción era de 25.000 m³/día. Esta cantidad esta "suficiente" para el abastecimiento de agua para los agricultores de esta entidad. Pero, actualmente, solo se producen 17.000 m³/día, un 32 % menos, lo que deja un caudal "insuficiente" para cubrir las necesidades propias de la comunidad para los campos, sobre todo, en los meses de verano.

Como ya publicó este diario, los regantes del Canal Bajo del Algar ya trasladaron a la Conselleria de Medio Ambiente y Agua la necesidad urgente de llevar a cabo la renovación de las membranas del terciario actual de Benidorm y además, planificar y ejecutar antes de 2027 la ampliación al 100 %" de este sistema. Eso permitiría tratar todas las aguas residuales de la depuradora. Es la Generalitat quien debería invertir en esta actuación para mejorar el rendimiento.

En el sistema terciario se producen 17.000 m³/día de los 25.000 m3/día de cuando se creó, lo que deja un caudal "insuficiente" para cubrir las necesidades propias de la comunidad para los campos en verano

La EDAR trata 13 hm3 al año y parte de esa agua depurada se transforma en agua regenerada; cerca de cuatro hm3 son reutilizados para el uso en la agricultura, riego urbano, limpieza y parques. El agua a la que no se le da uso, una vez tratada, acaba en el mar.

Volver a regar con "aguas blancas"

Pero los agricultores ya avisan que para este año no será suficiente. Por ello, la junta de gobierno se reunió ante la próxima campaña de riego. Ante la situación actual y el peligro de quedarse sin agua para los campos, lo que haría peligrar las cosechas, por unanimidad se aprobó dar un paso más en dos semanas si no hay solución: "De no solucionarse dicho problema antes del día uno del próximo mes de junio", dirigirán un escrito al Consorcio de Aguas de la Marina Baixa, "solicitando el caudal necesario de aguas blancas, para así poder preservar la agricultura de las cinco poblaciones que representa esta Comunidad de Regantes".

El Canal Bajo del Algar circula paralelo a la costa desde su cabecera en el río Algar de Altea, hasta el río Torres, en La Vila. / INFORMACIÓN

Cabe recordar que esta entidad tiene cedida sus concesiones de aguas blancas al dicho Consorcio para el abastecimiento. A cambio de las procedentes de la depuradora de Benidorm, una vez regeneradas y en perfectas condiciones, se usan para el riego. Es decir, intercambian el agua que usarían para regar de la red normal por la que llega regenerada de EDAR y así poder dejar más suministro para el abastecimiento.

Así, los agricultores ya alertaron hace poco más de un mes que la situación es "complicada" porque el doble tratamiento que comprende el terciario de la EDAR de Benidorm se ha quedado "obsoleto" por la falta de renovación de las membranas. Por eso es que reclamaron al Consell que se hicieran las inversiones necesarias. Aunque, para este verano, ya no sea posible. Por ello, los agricultores temen que "con estas perspectivas, no se puede garantizar el riego agrícola para este verano y mucho menos para uso urbano, parques y jardines, etc.".

Con todo, la petición de los regantes para mejorar el terciario no es solo en beneficio la Comunidad del Bajo Algar. Como ya indicaron en otras ocasiones, poder usar toda el agua regenerada sin perder ni gota serviría para que otras entidades de agricultores como la de La Nucia, Polop o Altea también pudieran tener este tipo de concesión una vez que se hicieran las infraestructuras correspondientes. Pero, además, se podría destinar a otros usos como el riego de jardines o el baldeo.

De hecho, el Ayuntamiento de Benidorm está extendiendo toda una red para llevar esta agua regenerada a los barrios de la ciudad y pueda llevar en el futuro a las comunidades de vecinos. Pero para ello hay que contar con más cantidad de agua que la que ahora se produce. Y eso pasa por invertir para mejorar el actual terciario y ampliarlo al 100 %.