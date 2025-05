José Climent Llorca, “Pep El Fuster”, reconocido con el Premi Carta Pobla Finestrat 2025.

José Climent Llorca, más conocido como “Pep El Fuster” ha recibido hoy el Premi Carta Pobla en reconocimiento a su compromiso con las fiestas de Finestrat y, sobre todo, la gastronomía popular. La entrega de esta distinción por parte del alcalde, Juanfran Pérez Llorca, tuvo lugar en el marco del acto institucional celebrado con motivo del aniversario de la Carta de Poblamiento de Finestrat.

“Hoy cumplimos 745 años desde que Pere III El Gran hizo la Carta Pobla para quienes vinieron entonces a repoblar esta tierra. Tiene mucha similitud con lo que pasa a día de hoy en Finestrat. Muchas personas vienen aquí a vivir porque ven en Finestrat el pueblo de su oportunidad. De esto va el Premi Carta Pobla de este año. Pep es una persona entrañable, un profesional de oficios con grandes cualidades humanas.

Siempre colaborador y comprometido con las Comisiones de Fiestas, aportando su saber, su generosidad, al frente de los fogones, manteniendo así la esencia de uno de los puntales de nuestra cultura, la gastronomía más nuestra, más popular. Este Premi Carta Pobla es muy justo, muy merecido. Porque gracias a esa generosidad que ha tenido siempre Pep muchísimas personas que han venido a Finestrat han descubierto la hospitalidad de este pueblo”.

El acto institucional comenzó con la música de la conocida violinista eléctrica Clara Saval. A continuación, los asistentes pudieron conocer el origen de la Carta de Poblamiento, documento histórico otorgado por el Rey Pere III, El Gran, hijo de Jaume I El Conqueridor, y que certifica el nacimiento de Finestrat como pueblo.

En el transcurso del evento la concejala de Cultura, Nati Algado y la edil de Fiestas, Sara Llorca, hicieron entrega de los premios a los ganadores del Concurs de Dibuix Carta Pobla. En categoría infantil, Leo Betancort, con “Història en colors”; en categoría Júnior, Nicole Rodríguez por “La Carta de Finestrat”; y en categoría Júnior +, Gisela Monsterrat por “La Carta y el Castillo”.

Por último, para la entrega del Premi Carta Pobla hubo una proyección de imágenes que pusieron en valor la figura de Pep El Fuster y su disposición siempre a colaborar en actos festivos, así como cocinar los platos más típicos de la cocina finestrense, junto con las sucesivas Comisiones de Fiestas. Además, le dedicaron unas palabras su Pablo Salmerón, en representación de las Comisiones de Fiestas, su amigo, Álvaro Llorca y su nieta, Ylenia Climent.

“En nombre de todas las Comisiones de Fiestas”, afirmó Pablo Salmerón, “gracias por estar, por ayudar, por hacerlo con amor, por ser parte de nuestra historia y por hacer que nuestras fiestas siempre tengan un gusto a casa”. “Con el delantal puesto y mirando la paella, es el hombre más feliz del mundo. Nunca se rinde. Siempre está al pie del cañón.

Con él todo es más fácil, más alegre y más familiar. A partir de ahora ya eres patrimonio de Finestrat”, dijo su amigo Álvaro Llorca. Su nieta Ylenia Climent tuvo palabras para sus compañeros en todos los actos, especialmente a Álvaro, Pep El Correu, Santiago y Rabasa, y todos los voluntarios de las Comisiones de Fiestas. “Estoy muy orgullosa de que te den esta distinción por una de las pasiones que más te gustan: cocinar y colaborar en los actos del pueblo. Muchas gracias, iaio”.

Fiesta 745 aniversario Carta Pobla

Una vez finalizado el acto institucional comenzó la jornada lúdica de celebración del aniversario de la Carta Pobla en la Plaça de la Unió Europea con barra popular de la Comissió de Festes El Balconet con tapetes y fideuà y la música con la bandeta “La contrària” (15:00h). El Tardeo con la actuación de la orquesta “Tamilah y Fluxà Band” (desde las 17:00h) y para terminar, sesión de Dj a partir de las 20:00 horas.

También habrá hinchables y talleres infantiles para amenizar la tarde a los más pequeños de la mano del Grupo Scout Finestrat. Un evento para poner en valor los 745 años de historia de Finestrat como pueblo desde el otorgamiento de la Carta Pobla por parte del Rey Pere III El Gran, hijo de Jaume I El conqueridor.

Pep El Fuster. Premi Carta Pobla 2025

Nacido el 25 de octubre de 1953, José Climent Llorca, más conocido por todos como Pep El Fuster, ha destacado en los últimos años por su compromiso con las diversas Comisiones de Fiestas constituidas para celebrar las Fiestas Patronales. Siempre colaborador con el bien común, siempre con disposición a aportar su conocimiento y buen hacer en la cocina tradicional y en todas las actividades que se han organizado vinculadas a la fiestas de Finestrat.

No sólo se ha ofrecido año tras año a cocinar los platos más típicos de la cocina finestrense como la paella o el arròs amb fesols i naps, sino también a participar en los eventos organizados y promovidos desde el Ayuntamiento junto a las asociaciones locales de Finestrat como el Mercat Gastronòmic y Tradicional.

Carta de Poblament de Finestrat

La Carta de Poblament de Finestrat és un document jurídic de l’època per la qual es distribuïxen les terres, anteriorment subjectes al castell almohade de Finestrat, entre els nous pobladors arribats junt amb les tropes del rei Jaume I.

Un repartiment realitzat mitjançant la figura del repartidor del Regne de València, Ibànyes d’Oriola, sent el seu principal destinatari Jacobo de Linares, senyor feudal de l’època, pròxim al cercle personal del rei.

No obstant això, el seu significat va més enllà de la simple repartició de terres entre els nous conquistadors. A partir d’eixa data, 11 de maig, Finestrat formarà part de la Corona d’Aragó i este moment pot considerar-se com l’inici de la formació de la vila medieval que acabarà configurant-se, segles després, com el municipi actual en el qual hui vivim.