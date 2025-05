Las playas donde te multarán por fumar este verano

Encenderse un cigarrillo en una playa es una acción bastante frecuente. Aunque desde hace unos años, en la provincia de Alicante cada vez hay más arenales que se han sumado a la red de "Playas sin humo" que impulsa la Generalitat. Esta iniciativa es la que recomienda que no se fume en los arenales, aunque no deja de ser una recomendación que no trae consecuencias. Aunque sí hay dos municipios que sí sancionan por esta práctica: Finestrat y Calp.

Sacar el humo de las playas y, sobre todo, acabar con las colillas en la arena hace tiempo que está sobre la mesa de muchos ayuntamientos. Las recomendaciones se extienden por las localidades aunque todas a modo de divulgación y concienciación. Es decir, se "prohíbe" fumar mientras se toma el sol o la arena pero no acarrea multas por ello, aunque sí que puede ser que llamen la atención a aquel que sujeta el cigarrillo.

En Finestrat y Calp es distinto. El primero fue pionero en establecer sanciones en la ordenanza de convivencia en el espacio público para multar a aquellos que fumaran en la playa. Fue en julio de 2020, en plena pandemia. La prohibición de fumar en el arenal de la Cala ya se impuso meses antes pero fue para verano cuando se hizo efectiva en la normativa, según fuentes municipales. El humo y las colillas prácticamente han desaparecido de esta playa y, si no, aquellos que se empeñen en fumar se enfrentan a sanciones de 750 euros. El municipio también se adhirió a la Red de Playas sin Humo de la Comunidad Valenciana.

Calp ha seguido la misma estela y este verano multará en sus arenales. En 2024 se adhirió a la Red de Playas sin Humo de la Conselleria de Sanidad, con el objetivo de crear espacios libres de humo en las playas del Arenal-Bol, la Fossa y Cantal Roig, donde se limitaron espacios. Pero su intención de sacar el tabaco de las playas no ha quedado ahí y, en solo un año, ha modificado la ordenanza municipal de uso y gestión del litoral con el fin de introducir esta prohibición así como las sanciones que conllevará la infracción de esta norma.

De esta manera, se prohíbe como en Finestrat el consumo de tabaco en todo el litoral. Pero hay una excepción: habrá dos zonas acotadas en las playas de mayor tamaño. En este caso, la Fossa y Arenal-Bol. Estas áreas estarán ubicadas a la altura de la plaza Mediterrani, en la Fossa, y de la plaza Colón, en el Arenal-Bol. Fuentes municipales indicaron que es importante "promover la salud de los usuarios de las playas y evitar el consumo de tabaco que causa numerosas enfermedades incluso para las personas consumidoras pasivas".

En la red autonómica, pero sin sanciones

Según una encuesta realizada por los médicos de Familia, el 65, 6 % de los encuestados considera prioritario prohibir fumar en las playas, según estudio que hizo el grupo de abordaje al tabaquismo de la Sociedad Valenciana de Medicina de Familia y Comunitaria (SoVaMFiC) en su XXV Semana sin Humo. Son muchos los municipios que si han aplicado restricciones en sus litorales a que se consuma tabaco estableciendo recomendaciones en sus playas que prohíben el consumo de cigarrillos, aunque sin sanciones. O, al menos, por ahora.

Una bañista fuma en una playa de la provincia. / Antonio Amorós

Es el caso de l'Alfàs del Pi, que ha empezado por prohibir fumar en su playa, el Racó de l'Albir, este verano. El proceso para modificar la ordenanza está en marcha, según explicaron fuentes municipales. Con la normativa se podrá sancionar en el futuro, aunque la prohibición está ya en el aire.

En la provincia, existen más municipios que prohíben fumar en sus playas o cuentan con carteles que avisan de que es un espacio libre de humos. ¿Cómo se controla entonces sin una ordenanza? Según fuentes consultadas por este diario, "es muy difícil". ¿Por qué? Pues porque habría que tener un amplio dispositivo de Policía Local controlando los arenales, algo que no es posible con los recursos que tienen los ayuntamientos. Así añadieron que si se ve en una playa con restricciones que alguien está fumando, se puede avisar de que no se debe hacer y concienciar sobre esta cuestión.

La lista de localidades en la red autonómica de playas sin humo es más grande en la parte norte de la provincia que en los municipios del sur. En La Marina Alta, Dénia tiene identificada la Marieta Cassiana y Marge Roig como zona donde no se puede fumar. En Xàbia, se vetó el uso de tabaco en todos sus arenales. Ambos municipios sin sanciones. Según datos de 2024 de la red de Sanidad, también está incluida la Cala del Moraig, en Poble Nou de Benitatxell. Es Calp el único de la comarca con sanciones por fumar en la arena.

En la Marina Baixa, La Vila Joiosa prohibirá fumar este verano en sus 13 playas al adherirse a la red autonómica: Bol Nou, Carritxal, Centro, Estudiantes, L’Esparrelló, La Caleta, Paradís, Puntes del Moro, Racó del Conill, Tio Roig, Torres, Varadero y Xarco lucirán la bandera de Playa sin Humo, cuyo distintivo promueve el hábito de no fumar en las playas, sin sanciones.

En Benidorm, el Ayuntamiento ha "vetado" el tabaco en las zonas de Playas Accesibles de Levante y Poniente, que han pasado a ser "espacios sin humo" tras firmar un convenio de colaboración el consistorio con la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). Se han colocado carteles que lo publicitan e indican que se trata de una iniciativa saludable para prevenir el cáncer. La concejala de Playas, Mónica Gómez, indicó que "es una recomendación que se está respetando" por todos los usuarios.

En Altea, la concejala de Playas, Aurora Serrat, explicó a este diario que el Ayuntamiento se ha sumado a la Red de Playas Sin Humo del Consell; en concreto para la nueva playa de El Bol, en el casco urbano. "Estamos preparando los carteles de que no se puede fumar para iniciar la temporada en junio con ellos", indicó. Este verano será una prueba en este arenal y podría extenderse en el futuro a otros, aunque por ahora tampoco se contempla modificar la ordenanza para sancionar a los que fumen en la arena.

"Estamos preparando los carteles de que no se puede fumar para iniciar la temporada en junio con ellos en El Bol" Aurora Serrat — Concejala de Playas de Altea

En el Campello, sus 17 playas llevan años dentro de la red que impulsa Sanidad. Fue pionero en esta iniciativa, situándose a la cabeza de la Comunidad Valenciana con mayor número de arenales incluidos en esta red saludable, con 23 kilómetros de litoral libres de humo dentro de esta campaña de concienciación, que no incluye sanciones.

Alicante sin restricciones

La ciudad de Alicante ahora mismo no tiene prohibiciones de fumar en ninguna de sus playas. Aunque sí se han realizado varias campañas para concienciar, sobre todo, de la contaminación que producen las colillas en los arenales. "Playas sin colillas" buscaba poner de relieve los problemas asociados al hábito de fumar en espacios públicos y naturales. Se entregaron además ceniceros biodegradables. Pero por ahora, de prohibir nada.

Aunque el alcalde Luis Barcala ha hablado alguna vez de esta posibilidad. De hecho, en el cuestionario impulsado por el Ayuntamiento para conocer la opinión de los ciudadanos respecto a la limpieza, dentro de los trabajos previos para redactar una nueva ordenanza, el 62,08 % de los alicantinos contestaron que sí a la propuesta de prohibir fumar en la playa para evitar que se echen colillas a la arena. Sin embargo, la nueva ordenanza se aprobó finalmente sin esa posibilidad.

Carteles en la playa del Cababassí de Elche en una imagen de archivo. / Antonio Amorós

En el resto de la provincia, algunos municipios sí recomiendan no fumar en sus playas. De hecho, en Elche, sí se adhirió el Ayuntamiento por primera vez en 2020 a la campaña de la Generalitat Valenciana y en playas como la del Carabassí se colocaron los carteles. Como en la mayoría de municipios, no hay sanciones. En Santa Pola, no hay prohibiciones de fumar en las playas de ningún tipo.

En Torrevieja, Guardamar del Segura, Pilar de la Horadada u Orihuela Costa no existe tampoco una prohibición en las ordenanzas, aunque sí se realizan recomendaciones para liberar a los arenales de humo y, sobre todo, concienciar del peligro del tabaco. También se han repartido ceniceros para intentar ensuciar la playa lo menos posible. El pasado año, Torrevieja, por ejemplo, izó por primera vez con la bandera de Playas sin Humos en la Cala Cabo Cervera, situada al norte del litoral, entre la playa de La Mata y la zona de acantilados rocosos de las calas.

Sí se sanciona por ensuciar la playa

Aunque no haya una ordenanza específica en la mayoría de los ayuntamientos que prohíba fumar en la playa, tirar las colillas sí puede conllevar una sanción. Y es que en la mayoría de localidades, las ordenanzas de playa o de limpieza recogen multas por dejar residuos en los arenales.

Un joven fuma en una playa de Alicante. / Pilar Cortés

Es el caso de La Vila Joiosa que, en la ordenanza de convivencia ciudadana, sanciona que se dejen restos del tabaco dentro de la prohibición de dejar todo tipo de basura o residuos. Esto se repite por ejemplo en Benidorm con la ordenanza de playas u otros municipios como Alicante ciudad donde las multas por arrojar latas, chicles o colillas a la arena llegan a 210 euros.

Dejar colillas en la playa es letal para el medio ambiente y suponen un riesgo para la fauna marina: una que vaya al mar contamina 100 litros de agua. Solo en las playas del municipio de Alicante se recogen al día 2.500 cigarrillos cuando se limpia. Las colillas suponen la tercera parte de los residuos que se acumulan en las playas (el 30,6 % según un estudio de la Universidad Autónoma de Barcelona).

Están hechas de acetato de celulosa, un material termoplástico que demora entre 5 y 10 años en degradarse y contienen sustancias tóxicas como cadmio, arsénico, níquel, alquitrán o tolueno cuyos efectos pueden durar todavía más.

En España se calcula que en torno a 5.000 millones de colillas acaban en las playas, el 15 % de los cigarrillos consumidos. En todo el mundo se multiplican hasta los 4,5 billones de colillas, que terminan ensuciando el medio ambiente.