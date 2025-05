Un verano de música en Benidorm: el calendario de conciertos y festivales

No hay verano sin música, y en Benidorm eso lo saben bien. La ciudad tiene programados para este verano una docena de conciertos, festivales y monólogos, que se unirán a otras actividades de carácter cultural o festivo y completarán la oferta de ocio entre los meses de junio y octubre. Todo para no dejar de bailar y reír en pleno verano.

El concejal de Eventos, Jesús Carrobles, explicó que Ese trata de actividades muy variadas y dirigidas a público de todas las edades", lo que permitirá que "puedan disfrutar de las mismas un abanico muy amplio de personas, tanto vecinos de nuestra ciudad o de otras localidades cercanas, como turistas y visitantes".

La programación se iniciará el 7 de junio, con el "Homenaje a la Ruta", que tendrá lugar en el Auditorio Julio Iglesias del Parque de l’Aigüera. En este caso, se trata de un evento que viene de la mano de la Comissió de Festes Majors Patronals, por lo que "también va a servir para colaborar en la organización de nuestras Fiestas Mayores del mes de octubre".

Las siguientes citas serán el 13 y el 14 de junio, con el monólogo ‘No cruces los brazos’ de David Cepo y el espectáculo infantil ‘El libro musical’ de Luli Pampin, ambos en también en el Julio Iglesias.

Ya en julio, los días 5 y 6, la Ciudad Deportiva Guillermo Amor acogerá el primero de los dos grandes festivales previstos para este verano: el Reggaeton Beach Festival, en cuyo cartel ya están confirmados, entre otros, Eladio Carrión, El Alfa, Chencho Corleone, Omar Courtz, Luar La L o Noriel.

El 18 de julio, la humorista Martita de Graná ofrecerá su monólogo ‘¡Martita sea!’ en el Julio Iglesias, el mismo escenario que un día después, el 19 de julio, acogerá la actuación ‘Misión Impro-sible’ de los monologuistas Aguilera y Mení.

El Low y otros conciertos

Las actividades se volverán a desplazar a la Ciudad Deportiva Guillermo Amor del 25 al 27 de julio, cuando se celebrará el ya clásico Low Festival, que traerá a la ciudad un cartel con más de una treintena de artistas, que incluye bandas nacionales e internacionales de la talla de Pet Shop Boys, Emire of the Sun, The Kooks, Viva Suecia, Lori Meyers, Sexy Cebras o Carolina Durante.

El 16 de agosto, el Auditorio Julio Iglesias albergará el concierto de regreso del grupo andaluz Los Caños, mientras que ya en septiembre, en este mismo espacio tendrán lugar las celebraciones centrales del 15 aniversario del Benidorm Pride 2025, que este año se celebra del 1 al 7 de septiembre.

El 20 de septiembre, también en el Julio Iglesias, se celebrará la primera edición del festival Indiverso Dj Festival, con un cartel que incluye a Woody, batería de la banda londinense Bastille, en formato dj set; Juanca y Pope de Supersubmarina como Supersub Djs; o la sesión de Ley DJ.

Por último, los días 10 y 11 de octubre, será el Iberia Festival quien cierre la programación de eventos, con las actuaciones de Coque Malla, Santero y los Muchachos, La Frontera, Ilegales o Burning, entre otros, en el Auditorio Julio Iglesias.