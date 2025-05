El viaje de autobús que sustituye al TRAM se alarga en el tiempo en Benidorm

Desde el pasado 28 de enero, el trayecto del TRAM entre la estación de Benidorm y la de Creueta, en La Vila Joiosa, se tiene que hacer en autobús. Un servicio alternativo que iba a durar poco más de tres meses pero que tendrá que alargarse en el tiempo, al menos, hasta mitad de junio. Una circunstancia que incomoda a los usuarios del tren que deben bajarse en la capital turística o en el municipio vilero para coger un bus que les lleve a las paradas deseadas en ese tramo.

La razón de que se tenga que alargar este servicio alternativo no es otra que el retraso en las obras de electrificación y duplicación de la vía que se están realizando en este tramo porque ha habido que "modificar aspectos técnicos" que han hecho que se haya retrasado la llegada de materiales, según explicaron fuentes de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV). Y, ¿por cuánto tiempo se ampliarán los viajes en autobús? Las mismas fuentes indicaron que la previsión es que se den "no más allá de mitad de junio". Así que los usuarios aún tendrán que amoldarse a este servicio como mínimo unas tres semanas más.

Algo a lo que ese enfrentan con resignación en la mayoría de casos: "Cojo el TRAM todos los días y ya me he acostumbrado, aunque no deja de ser incómodo tener que bajar y subir del autobús. Más ahora que llega el verano", explicó a este diario una usuaria que se desplaza de Benidorm a La Vila más de un día a la semana. "Ir al hospital es un suplicio", afirmó una vecina de l'Alfàs del Pi. En su caso, se planea con tiempo para poder llegar a tiempo a sus citas médicas. A veces cogiendo una de las frecuencias más tempranas para no llevarse sustos en el camino.

El TRAM a su paso por la avenida Beniardà de Benidorm. / A. Vicente

Y es que si los usuarios hacen el trayecto desde cualquier parada más allá de la de Benidorm, el viaje va "a trompicones". Por ejemplo, coger el tren en Altea supone tener que bajar en la parada de la capital turística para coger el autobús que para a unos metros de la estación. Si todo va bien, el viaje es de unos 20 minutos a la Creueta, en La Vila Joiosa. Allí cogerán de nuevo el TRAM si quieren seguir hacia El Campello o Alicante.

Pero los imprevistos pasan. Es decir, puede haber un atasco o mucho tráfico, lo que retrasa a veces la llegada de los autobuses. ¿Cuáles son las consecuencias entonces? Perder el tren con el que se debería hacer conexión. Sara Gálvez es una joven que llega a Benidorm en el autobús con su madre. A pesar de los problemas que puedan surgir, ella destaca que "normalmente van en hora", algo que apuntan muchos usuarios. Pero sí le ha pasado que ha perdido algún tren: "Deberían esperar un poco porque lo pierdes". Así que no hay más remedio que armarse de paciencia.

"Menos mal que no he cogido estas obras cuando estudiaba en Alicante", indicó, lugar al que acudía en TRAM. Las dos mujeres explican que "si coges además el que hace paradas en todos lados, hay que calcular más el tiempo de lo que vas a tardar". Así entienden que las obras son necesarias, pero "esperamos que no tarde mucho más en ir ya normal".

Un pensamiento que comparten otros usuarios: "El autobús iba a ser solo para mediados de mayo y ya hablan de junio. A ver si es verdad", afirma una mujer que espera el autobús en la única sombra de la avenida Beniardà junto a una de las paradas. En la zona, el calor aprieta mientras se espera que llegue el servicio alternativo.

Las obras

Las obras de duplicación de vía y electrificación entre el apeadero de Hospital de La Vila y la estación de Benidorm de Tram d’Alacant que están en marcha se prevé que terminen en diciembre de 2025. Así, el proyecto pretende mejorar el tramo entre ambas estaciones pertenecientes ambos a la Línea 1. Los trabajos afectan a los términos municipales de la Vila Joiosa, Finestrat y Benidorm, 6,23 kilómetros donde se está actuando sobre el entorno inmediato del actual trazado de la línea, sobre la plataforma ferroviaria ya ejecutada, así como franjas adicionales colindantes.

Los trabajos previstos consisten en duplicar la vía en cuanto a infraestructura (en los tramos donde no se encuentre preparada la plataforma), superestructura de vía y electrificación, incluyendo la adecuación de las obras de drenaje existentes, la ejecución de una red de cunetas adaptada a las necesidades actuales y la corrección de los terraplenes dañados. En concreto, son tres que son los que obligarán a cortar el tráfico ferroviario para poder repararlos. Además se realizará un nuevo viaducto en el barranco de El Murtal, se protegerán con geomallas los taludes existentes y se instalará una nueva catenaria.

En la actuación se incluye la adecuación de los apeaderos de la Cala de Finestrat y Terra Mítica (este último permanece cerrado). Y en la parte también medioambiental, se prolongará el camino de El Moralet mediante una pasarela que "salve" las vías en altura para poder dar continuidad a los itinerarios senderistas que hay en la zona y que utilizan miles de personas. El presupuesto total de la obra es de 37,5 millones de euros y cuenta con la financiación de fondos europeos MRR.

Las obras que se están realizando entre la estación de Benidorm y la del hospital tienen un objetivo a largo plazo: mejorar y ampliar las frecuencias de paso de los trenes. Esta es una de las reivindicaciones de los ciudadanos de la Marina Baixa que usan este servicio para acudir al centro hospitalario o a todos los destinos que quedan en ese camino, por ejemplo, el centro comercial de Finestrat. La duplicación de la vía permitirá que pueda haber dos trenes en funcionamiento, por lo que se podrán incrementar las frecuencias.