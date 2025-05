Francis Alvado Silvestre, presidente de la Sociedad Filarmónica Alteanense: "Tengo la responsabilidad de llevar sobre mis espaldas el agradable peso de una entidad cultural centenaria"

Francis Alvado Silvestre fue elegido presidente de la Sociedad Filarmónica Alteanense (SFA) el pasado día 17 después de que la entidad permaneciera durante 52 días sin junta directiva al no presentarse candidaturas en la asamblea general ordinaria del 26 de marzo. Ahora, diez días después de su elección, el nuevo presidente de la SFA explica su plan de futuro para esta entidad con 135 años de historia, una vez reunido con los músicos y diseñados los grupos de trabajo de la junta directiva.

Francis Alvado (50 años) es el vigésimo séptimo presidente de la Sociedad Filarmónica Alteanense. El afirma que se inicia “una nueva etapa con mucha ilusión, para lo cual cuento con una junta joven y renovada”, y asegura que “tengo la enorme responsabilidad de llevar sobre mis espaldas el agradable peso de una entidad cultural centenaria que tiene una gran historia musical”.

Alvado dice convencido que “tengo un importante reto por delante. La SFA es una gran entidad que desarrolla numerosos proyectos, y mi junta directiva y yo entendemos que la gestión de la Filarmónica tiene tres pilares fundamentales: por una parte, las agrupaciones artísticas (banda sinfónica, coro, orquesta de pulso y púa, y grupos de música de cámara). En segundo lugar, el Certamen Internacional de Bandas de Música Villa de Altea, que es nuestra ventana al mundo. Y por último, la escuela de música y danza Esmualtea, que tiene una labor educativa importante en el municipio”.

Francis Alvado señala que la sociedad que preside “tiene 818 socios hoy en día, un presupuesto cercano a los 400.000 euros, y 360 alumnos en la escuela de música y danza”. Al respecto, explica que la junta directiva asumirá la gestión de Esmualtea, “pues la parte educativa de la SFA es muy importante para la entidad. Por un lado, es una herramienta imprescindible para la formación de nuevos músicos de todas las edades, que harán crecer y nutrirán las agrupaciones artísticas de la Filarmónica. Y, por otro es el punto de entrada más importante de nuevos asociados que facilitan el crecimiento de la entidad”.

Asimismo, anuncia que se retoma el proyecto de ampliación de la sede de la SFA porque “esta mejora de las instalaciones, con el plan de construir la segunda planta del aulario, facilitará en gran medida el crecimiento y el impulso de los proyectos de la Sociedad Filarmónica Alteanense, en especial de Esmualtea”.

Revitalizar la vida social de las agrupaciones musicales

Alvado Silvestre opina que es necesario “potenciar la actividad de las agrupaciones de la Filarmónica y su vida social” revitalizando la interrelación entre ellas, por lo que “ya se ha iniciado un acercamiento de todos los grupos artísticos de la SFA. En estos encuentros todos los músicos han de ser participantes activos en el desarrollo del proyecto artístico y social, impulsando el desarrollo de proyectos que favorezcan el crecimiento de la entidad”, ya que este progreso “ayuda a que la Sociedad Filarmónica sea un espacio de concordia y reunión de grandes y pequeños alrededor de la cultura musical para tener un fuerte impacto sobre la sociedad alteana”, asevera.

Alvado asegura que prefiere trabajar “en segundo plano, pero me presenté al cargo de presidente porque en el lapso de 50 días me convencieron la mayoría de quienes forman la junta directiva. Estar rodeado de este plantel de gente joven, con una media de edad de 38 años, fue lo que me convenció”. Sobre la junta dice que, “además de la presentada en la asamblea general extraordinaria del día 17, la semana pasada se eligieron los vocales músicos por los miembros de sendas agrupaciones. Por lo que la junta completa que me acompaña está formada por Àngela Martínez Jiménez, como vicepresidenta primera, María Luisa Merenciano Pérez (vicepresidenta segunda), Ángela Laviós Berenguer (tesorera), Carmen Serrat Morales (secretaria), y como vocales: Luis Alvado Fresneda, Jaume Barber Llinares, Paula Fuster Ballester, Juan Tomás Laviós Berenguer, Miquel Llorenç Martínez, Rosa María Martínez García y Juan Rojo Ferrer. Y además, los vocales músicos Paco Such Laviós (Orquesta de Pulso y Púa), Anna Falgàs Alvado (coro), y Mónica Ivars Llorens y Toni Mulet Ferrer (banda sinfónica)”.

La junta directiva “ya ha tenido varias reuniones”, indica Francis Alvado, y en ellas “hemos elaborado los diferentes grupos de trabajo y sus objetivos, de los que destaco, entre otros: promover proyectos transversales entre los grupos musicales, potenciar la actividad social de la entidad, renovar e impulsar el proyecto educativo SFA/Esmualtea, y promover y renovar la estrategia de comunicación de la SFA mediante la página web y los archivos sociales”.

Cimaltea, la ventana al mundo

En cuanto al Certamen Internacional de Música, Cimaltea, Alvado Silvestre considera que es “una ventana al mundo. Supone un gran esfuerzo organizarlo, pero tiene la contrapartida de que permite tener relación con otras bandas de música, incluso internacionales. Lo que ha supuesto que tengamos intercambios culturales con bandas de la Comunidad Valenciana, Portugal e Italia”.

El certamen, dice Francis Alvado, “es un importante evento que nos lleva a emprender importantes relaciones con otras sociedades musicales, compositores, directores y otras entidades públicas y privadas”. O, incluso, “establecer alianzas con proyectos internacionales similares. Impactos que son muy positivos para el desarrollo artístico y social de la entidad”, apostilla.

Finalmente, el presidente de la SFA asevera que esta “es una entidad con mucha capacidad para emprender proyectos artísticos y culturales, ser un referente en estos ámbitos y promover valores importantes para los tiempos que vivimos como la convivencia pacífica, colaboración ciudadana, conservación y promoción del patrimonio, más si cabe el patrimonio musical, formación y educación para todas las edades, entretenimiento y un largo etcétera”, concluye.