Cerveza a un euro en Benidorm: "Sentí que había cometido un robo"

Que los británicos viajan a Benidorm, entre otras cosas, a beber cerveza no es ningún secreto. Y si, además, la encuentran a 1 euro, el reclamo se extiende como la pólvora. Pero, ¿qué calidad tiene dicha cerveza? Un periodista británico, Adam Maidment, ha comprobado en primera persona lo que dicen sus compatriotas sobre esta bebida y la forma en la que la sirven en la capital turística y su conclusión ha sido contundente: "Me sentí que había cometido un robo", según recoge el diario Daily Mirror.

Así lo narra en el reportaje que se ha publicado en dicho medio de comunicación de Reino Unido donde el profesional cuenta cómo "ignoré las advertencias y pedí una cerveza de un euro en un bar de Benidorm". A partir de ahí, explica como el resultado fue "mejor de lo esperado".

Maidment cuenta que Benidorm es "una máquina bien engrasada" para atraer a turistas, sobre todo británicos, que buscan sus "pubs temáticos", entre otras opciones. Así asegura que muchos advierten de que las bebidas "a precio de ganga" pueden "no ser todo lo buenas que parecen", como así se ha recogido en un vídeo en una conocida red social donde Frank the Stag Man indica que "obtienes lo que pagas" dejando muy mal a la cerveza que se sirve en algunos locales de ocio.

Pero el periodista británico, quizá de los pocos que no se ha dejado llevar por lo que se dice en las redes sociales, ha viajado a Benidorm para comprobarlo "in situ". Como recoge el Daily Mirror, en un artículo que ha escrito explica que "cedí ante la primera valle e ignoré todas las advertencias después de un paseo por la playa de Levante en una tarde soleada". Así, vio el cartel de un bar que "ofrecía cerveza e incluso pintxos a 1 euros. Aunque no me atreví a probar suerte con las opciones culinarias, estaba dispuesto a probar la cerveza baratísima; todo en nombre del periodismo, por supuesto".

Así que se sentó y la pidió. El local está cerca de un conocido pub en primera línea de playa de Levante donde los británicos se tuestan al sol. Pero el negocio donde se sentó "estaba a la sombra y no había demasiada gente". Un "amable camarero estuvo encantado de tomarme el pedido de una cerveza de 1 euro y, sin saber muy bien en qué me estaba metiendo, pensé en lo que llegaría a mi mesa y si sería tan suave o amenazante como habían dicho las redes sociales".

"No era la peor elección de cerveza"

Pero su sorpresa fue cuando llegó el pedido: "El vasito de cerveza era más o menos lo esperado: desde luego no era una pinta, ni siquiera media (quizás más de un tercio). Pero era una Amstel recién servida, así que desde luego no era la peor elección de cerveza". Lo más importante: "Estaba helado y sabía normal; no me dio la impresión de que estuviera aguado". Así que su conclusión fue clara: "Lo más impresionante es que era una bebida a precio de ganga por el equivalente a tan solo 84 peniques, un precio que en ningún lugar de Manchester [ni en ningún lugar del Reino Unido] se plantearía cobrar jamás".

El periodista siguió haciendo su trabajo al preguntar "por qué se molestaban en ofrecer un precio tan bajo". La respuesta: "Atrae a la gente". Pero el profesional fue más allá y se preguntó "¿cómo pagar una cerveza de 84 peniques sin sentir que acabas de cometer un robo a plena luz del día?". Así recalca que "consideré dejar el euro en la mesa y correr a por él para no tener que hacer ningún gesto de cortesía, pero me pareció de mala educación". También pensó en dejar propina "para aliviar la culpa". Para terminar pensando que "era su oferta, decidieron venderla y promocionarla para atraer clientes, y sin duda funcionó".

Así explicó que "aunque definitivamente no querría pasar una tarde entera comprando cervezas a 1 euro, mi tiempo en La Parada fue bueno. Desde luego, no era uno de los locales más ruidosos de la ciudad; era tranquilo y silencioso, así que estoy seguro de que puede haber otras opciones populares para quienes buscan ahorrar en cerveza". Aunque su aventura no puede extenderse de forma generalizada, como apunta: "No puedo garantizar que haya cervezas a 1 euro en los demás bares, y estoy seguro de que hay algunos que requieren esa precaución".

Y lanza un mensaje: "No hace falta decir que siempre es importante beber con responsabilidad, tanto si estás en Benidorm bebiendo cerveza a 1 euro como si no", tal y como recoge el Daily Mirror.