Benidorm cambia los árboles de las calles para que hagan más sombra y necesiten menos agua

Ya lo dice el refrán: quien a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Y es que tener un buen ejemplar frondoso en las calles para tapar el sol empieza a ser algo imprescindible en ciudades como Benidorm, lo que contribuye a acabar con las islas de calor que asfixian a los peatones en pleno verano. En el municipio, el Ayuntamiento está cambiando los árboles que planta en las calles y, entre las razones, hay dos importantes: que hagan más sombra y que necesiten menos agua para sobrevivir.

En esa lista de árboles más frondosos está la melia o la morera, dos de las especies que empiezan a ser ya mayoritarias en algunas calles del municipio por las ventajas que suponen frente a otras como las plataneras. Así lo confirmó a este diario el concejal de Parques y Jardines, José Ramón González de Zárate: "Buscamos ejemplares para replantar en las avenidas y calles que cumplan varias características".

Y, ¿cuáles son? Pues una de las premisas básicas es que creen una buena sombra, pero también que crezcan rápido para poder alcanzar esa frondosidad en poco tiempo. A ellas se suman que haya que podarlas solo una vez al año o que necesiten menos agua para sobrevivir. Y, además, algo básico: que las raíces no acaben con las aceras donde se plantan.

En este grupo encajan las melias azedarach. Este tipo de árbol puede llegar a una altura de 8 a 15 metros y crece rápidamente. Así, una vez establecido sobre el terreno, es resistente, tiene baja necesidad de agua y es capaz de tolerar temperaturas extremas. Entre sus características, se suele usar como árboles de sombra y es habitual de zonas urbanas. Y es que su copa, redondeada, puede alcanzar entre 4 y 6 metros de diámetro, lo que favorece a tapar el sol. Así, se puede plantar en suelo seco y resiste el calor y la sequía.

Melias en la avenida Jaime I de Benidorm. / A. Vicente

Así que esta especie es una de las que mejor puede ir a una ciudad como Benidorm. El Ayuntamiento comenzó a plantar melias en la avenida de Jaime I hace años y ahora ya se pueden ver los resultados, según explicó el concejal: "En un año ya pueden estar dando sombra. Si tiene agua y le da el sol, crece rápido y luego cuando ha crecido necesita menos". Así que, tras esta prueba de fuego, esta especie es la que se está plantando en otras calles donde se están reponiendo árboles que han sido vandalizados o han muerto. El edil indicó que "no arrancamos otros para ponerlos, pero sí cuando tenemos que plantar nuevos se elige ya la melia".

La otra opción elegida es la conocida morera. Esta se está instalando en calles más pequeñas donde no hay tanto espacio, indicó el responsable de Parques y Jardines. Esta especie tiene una copa también frondosa y resiste mucho el calor.

Las especies que "rompen" aceras

Ambas especies están sustituyendo a las plataneras o, incluso, a la jacaranda. En el primer caso, esta especie "rompe las aceras", lo que genera un problema extra en las calles, indicó el concejal. Aún se pueden ver estos ejemplares al final de Jaime I o en la avenida del Mediterráneo. "Hay calles en las que podemos ver diversidad de árboles, no solo las plataneras porque se han ido sustituyendo", apuntó González de Zárate. Así recalcó que "no se quitan para poner otro, o se retiran porque han muerto o para trasplantarlos a otro lugar donde no ocasionen esos problemas las raíces". En el caso de las melias, "las raíces crecen hacia abajo, por eso no levantan el pavimento".

Otro de los árboles que se está cambiando es la jacaranda: "La flor morada es muy llamativa pero ensucia mucho las calles". Por ejemplo, se pueden ver por la zona de la Cala donde el color morado llena las aceras dejando manchas. Así que donde se puede se están retirando y cambiando por otras. Así, las que se quitan se llevan a parques o espacios donde no ocasionen esos inconvenientes.

Árboles plantados para hacer sombra en Benidorm. / A. Vicente

El concejal explicó que, desde final de 2024, "se han plantado 150 ejemplares nuevos de árboles y se alcanzarán los 400 en nuevas zonas de la ciudad". Todo para "naturalizar las calles y que se pueda tener más sombra en las mismas para mejorar la calidad de vida de vecinos y turistas".

Crear zonas de sombra

Contar con calles donde los árboles crean grandes sombras es una ventaja ante el intenso calor que llega cada verano, o incluso antes. Como ya publicó este diario, hay vías de Benidorm donde la temperatura llega a bajar hasta 5 grados debido a las sombras, lo que puede aliviar aunque sea un poco las altas temperaturas que se alcanzan en verano. Ocurre por ejemplo en la propia avenida Jaime I o Mediterráneo. El concejal corroboró esta cuestión.

De hecho, el Ayuntamiento ya está manos a la obra para saber dónde hace más temperatura en las calles; es decir, quiere conocer el impacto del denominado efecto isla de calor en la ciudad. Para ello, la Concejalía de Espacio Público en colaboración con la Universidad de València está elaborando un estudio y localizar qué zonas o puntos del municipio sufren ese efecto con el fin de tomar decisiones y medidas para minimizarlo y mejorar el confort climático de la población.

Ya se han instalado 20 sensores (termómetros) en varias zonas del municipio como los paseos marítimos, los parques, las zonas educativas o espacios muy concurridos y con gran afluencia de vecinos y turistas. Con los datos provisionales que se han obtenido se puede comprobar que hay grandes diferencias de entre dos o tres grados en varias zonas, según el tipo de suelo con el que cuentan o si están más naturalizadas o no. Es decir, si tienen más árboles o menos.