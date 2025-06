El departamento de Intervención de Benidorm alerta de falta de medios para sus tareas de control

"Los medios personales y materiales con los que ha contado el departamento no han sido suficientes para desarrollar un modelo de control eficaz en los términos que establece la legislación vigente". El departamento de Intervención de Benidorm alerta en el informe resumen anual sobre control interno del 2024 del Ayuntamiento de Benidorm de la situación en la que se encuentra esta área. Un hecho que ha desvelado el PSOE para pedir al gobierno del PP que tome medidas. Por su parte, los populares reafirman que se ha reforzado el área económica este año y que vienen más incorporaciones.

El concejal socialista que fiscaliza el área de Hacienda, Antonio Charco, explicó que el objetivo de este informe es proporcionar una valoración global de la gestión económico financiera del Ayuntamiento deducida de todas las actuaciones de control interno realizadas durante el ejercicio anterior, "poniendo de manifiesto las debilidades, deficiencias o incumplimientos que deben ser corregidos".

En el documento, "se alerta de que el peso de la función de control interno se tiene que ejercer por personal insuficiente en el área de Intervención, que procura compaginar las funciones propias del control interno, como la fiscalización previa y control financiero, con las de contabilidad y con otras funciones como las remisiones de información a órganos externos" como la ejecución trimestral del presupuesto, la liquidación presupuestaria, elaboración técnica y remisión de los Planes Presupuestarios a medio plazo o las líneas fundamentales del presupuesto.

La concejal de Recursos Humanos, Ana Soliveres, contestó al PSOE que "en el último año se ha reforzado el personal adscrito al área Económica y en breve habrá nuevas incorporaciones". Así añadió que "hasta la fecha se han atendido todas las solicitudes de necesidad que se nos han trasladado desde el área Económica".

Charco indicó que "el informe también apunta que existen otras condicionantes que dificultan una gestión organizada y ordenada de los expedientes que se remiten a Intervención como las continuas urgencias que dificultan la planificación en el trabajo, así como a la remisión de documentación que en ocasiones, en su revisión, debe ser devuelta al departamento correspondiente para un mayor estudio y análisis".

En las conclusiones se plasma la necesidad de "elaborar un Plan Anual de Control Financiero y se solicita al equipo de Gobierno del PP que elabore un Plan de Acción con el objetivo de crear una infraestructura municipal renovada que mejore los servicios a la ciudadanía, para llevar a cabo de una manera eficaz las actuaciones encomendadas no sólo en materia de control, sino también en los cada vez mayores requerimientos que la prolija normativa comunitaria, estatal y autonómica exige a los Ayuntamientos".

Con todo, Charco ha exigido al alcalde que, por una vez, "se tome en serio las demandas de los departamentos municipales y se ponga a trabajar para llevar a cabo cuanto antes ese Plan de Acción que refuerce con medios materiales y personales todas las áreas del Ayuntamiento".

Incorporación de personal

En mayo del año pasado se reforzaron las áreas de Contabilidad y Fiscalización con dos administrativos. Además, a partir de la incorporación de la nueva interventora, en noviembre de 2024 tras concurso unitario –en el que también se ocuparon las plazas de tesorera y secretario general- se han mantenido "varias reuniones entre el área Económica y Recursos Humanos para ver las necesidades que pudiera haber", indicó Soliveres.

Al hilo de esas reuniones, el pasado enero "se atendió la necesidad más urgente trasladada por el área Económica: la incorporación del jefe del Servicio de Apoyo Económico", y "ya se ha iniciado el proceso para convocar y cubrir la plaza de jefe/a de Fiscalización Posterior". Por tanto, "la colaboración y contacto es constante con el área Económica y conforme se nos vayan manifestando nuevas necesidades se irán atendiendo, igual que hasta ahora".

Soliveres ha agregado que "desde el equipo de gobierno siempre se ha impulsado y defendido una política de gestión de Personal basándose en necesidades y con procesos marcados por la máxima transparencia, garantizando la libre concurrencia, en los que imperan los criterios de mérito y capacidad, y con todos los informes técnicos favorables, especialmente los relativos a la fiscalización".

Y arremetió contra el PSOE: "Eso es justamente lo que no puede decir el PSOE, cuya política de Personal en sus años al frente del gobierno están en sede judicial, a la espera de la apertura de juicio oral del conocido como ‘Caso Enchufes’ y que es la consecuencia de su nefasta gestión de los recursos públicos de todos los benidormenses". Pese a la cual, "precisamente en áreas como la Intervención municipal, no solo no se incorporó personal ni se crearon puestos nuevos, sino que no se cubrieron los puestos vacantes".