Los estudiantes de la Marina Baixa se enfrentan a la prueba de acceso a la universidad

Los estudiantes de Bachillerato se enfrentan a uno de los momentos más importantes de su vida estudiantil: la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) donde se jugarán todo a una carta para poder elegir los estudios que marcarán su futuro. Como cada año, desde los últimos nueve, La Nucia es el epicentro de los exámenes para los alumnos de ese municipio y Benidorm. Los de Altea, L’Alfàs del Pi y Callosa d'En Sarrià se desplazarán a la Facultad de Bellas Artes de la localidad alteana y los que más tendrán que moverse serán los de La Vila Joiosa que tienen que ir al campus de la Universidad Miguel Hernández (UMH) en Sant Joan.

Los nervios están este martes a flor de piel. Es el primer día de tres intensos en los que se celebrarán las pruebas para obtener la nota final. En La Nucia, 271 alumnos de siete institutos de Benidorm y la localidad nuciera han comenzado los exámenes en el Pabellón Muixara. Desde Benidorm se desplaza el alumnado de 6 centros: Colegio Lope de Vega, I.E.S. Beatriu Fajardo de Mendoza, I.E.S. Bernat de Sarria, I.E.S. L’Almadrava, I.E.S. Mediterránea y I.E.S. Pere María Orts i Bosch.

Durante el 3, 4 y 5 de junio este espacio será la sede del Tribunal n.º 3 de la provincia de Alicante. El de Altea corresponde al número 2. Los alumnos realizarán 33 exámenes distribuidos a lo largo de las tres jornadas y con horarios generales desde las 9:30 hasta las 19:15 horas, menos el jueves 5 de junio que concluirán a las 17 horas. La PAU 2025 comenzó este martes, 3 de junio, a las 9:30 con el examen de Lengua, para posteriormente realizar el de Filosofía. Tras estos dos exámenes comunes, por la tarde a partir de las 15:30 horas se completará el tercer examen del día con las asignaturas troncales de los distintos Bachilleres de Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales, Artístico, Humanidades y Artes Escénicas- Música.

Las sensaciones de los alumnos

Es la novena vez que La Nucia acoge los exámenes de la conocida comúnmente como selectividad. De los 271 alumnos que la realizan aquí, 61 estudiantes son del instituto local. Este martes estaban nervioso y daban los últimos repasos antes de entrar a la primera prueba. "Llevamos mucho tiempo estudiando. Espero estar preparada porque dos cursos estudiando lo mismo...", explicó Claudia Muñoz.

"Las más difíciles son matemáticas, biología y química, porque al añadir el tema competencial, puede jugar en nuestra contra" Claudia Muñoz — Estudiante de La Nucia

"Las más difíciles son matemáticas, biología y química, porque al añadir el tema competencial, puede jugar en nuestra contra. Espero habérmelo preparado bien, igual que todos", añadió la estudiante nuciera. "Necesito un 10,5 para entrar a Farmacia en Alicante o València. Espero sacarlo la verdad porque me he preparado bastante. Es un día importante para nuestra vida, porque depende que entremos en la carrera y es nuestro futuro", agregó.

No moverse de La Nucia tiene ventajas, según los estudiantes: "Al no tener que ir a otro pueblo, tenemos la confianza de estar al lado de casa". Lo mismo opina Ximo Llorens que explicó que "hoy salimos de locales, jugamos en casa. Y eso favorece un poco, estar en casa".

"Quiero que me salga bien la PAU porque quiero estudiar Ciencias de Datos e Inteligencia Artificial en la UMH y me gustaría que me llegara la nota" Ximo Llorens — Estudiante de La Nucia

Este alumno indicó que "ha llegado el día, teníamos ganas porque dos semanas estudiando para esto y ya necesitamos que pase todo para relajarse de una vez que ya toca". En cuanto a lo más difícil apunta que "pienso que serán física y matemáticas, porque son las más difíciles y las otras las llevo mejor". Él quiere que "me saliera bien la PAU porque quiero estudiar Ciencias de Datos e Inteligencia Artificial en la UMH y me gustaría que me llegara la nota".

Los exámenes en La Nucia

En esta edición de 2025 los estudiantes que se presentan en La Nucia son un 55 % alumnas y el 45 % alumnos. El gran espacio y ventilación del Pabellón Muixara "lo convierten en el lugar ideal para las pruebas de la PAU", indicaron desde el Ayuntamiento. Es el quinto año que se celebran en este polivalente espacio deportivo, que se eligió por la pandemia y ya se ha convertido en la sede fija. Los exámenes se están desarrollando "sin ningún problema y con una gran normalidad", comentó Fernando Borrás, presidente del Tribunal n.º 3.

Alumnos realizan la PAU, este martes, en La Nucia. / INFORMACIÓN

En el inicio de los exámenes estuvo también Pedro Lloret, primer teniente alcalde; y Sergio Villalba, concejal de Educación, quienes desearon "suerte a todos los estudiantes que se examinan, especialmente a los nucieros y nucieras, que juegan en casa".

La Nucía es sede de los exámenes de la PAU de junio y también acogerá la convocatoria extraordinaria, que ahora se realiza en julio (1, 2 y 3 de julio) y no en septiembre como anteriormente. Al ser menos estudiantes esta convocatoria extraordinaria de julio se desarrollará en la Seu Universitària.

Autobús para los alumnos de La Vila

Los alumnos de La Vila que se tienen que desplazar a Sant Joan tendrán este martes tres autobuses a las 7:45 horas desde la Barbera para desplazarse al campus universitario. Para la vuelta, se contará con dos autobuses que saldrán a las 17:15 horas y un autobús a las 19:30 horas desde el campus.

El miércoles y el jueves los tres autobuses partirán a las 8:15 horas desde la parada de la Barbera y el horario de vuelta será el miércoles a las 17:15 horas, cuando saldrán dos autobuses desde el campus universitario, y un autobús a las 19:30 horas. El jueves, volverán dos autobuses a las 13:25 horas y un autobús a las 17:15 horas.