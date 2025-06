Un policía británico, suspendido de sus funciones tras su viaje a Benidorm: se sacó el pene y orinó sobre la plataforma de un pub

Lo que antes se quedaba en Benidorm ya no se queda en Benidorm, afortunadamente. Y es que las redes sociales han estrechado las fronteras lo justo como para que un policía británico de 30 años haya tenido que dar explicaciones sobre su comportamiento en un pub de la zona de fiesta: se sacó el pene y orinó sobre una plataforma para después salir corriendo y huir de los responsables de seguridad, según publicó el diario británico The Sun este 2 de junio.

Una de las imágenes de "la huida" publicadas por The Sun. / The Sun

El caso de Alex Bates, un joven policía de 30 años que se encontraba de escapada de fin de semana en Alicante, ha sido expuesto por el popular diario británico como un caso más en la larga lista de sucesos vergonzosos o surrealistas ocurridos en la la zona: “Es una vergüenza. Si hubiera hecho eso en Inglaterra, en un bar durante una salida nocturna, lo habrían arrestado", afirmó una fuente a este medio; "Es un agente en activo y debería haber sabido comportarse. No hay excusa para esto. Es una pequeña minoría la que se comporta así cuando está de vacaciones" y recalcó que "lo hacen porque creen que, al estar en otro país, se lo pueden permitir". Este tipo de sucesos, de vez en cuando recurrentes desde Benidorm a Magaluf, no suelen tener repercusión en Inglaterra aunque parece ser que esta vez no ha sido así.

En las imágenes que dieron lugar a la suspensión del agente Bates se le ve sobre una plataforma con gentío animando y riendo alrededor, fue entonces cuando consideró correcto sacar su miembro y orinar.

El desagradable suceso tuvo lugar en la zona de fiesta de la calle Gerona, conexión entre la zona nueva y el Casco Antiguo.

Tras lo ocurrido, los responsables de seguridad persiguieron a Bates, con una carrera de "unos ocho años en el cuerpo de South Yorkshire", según el medio británico. Un portavoz de la policía británica declaró que este hecho: “No refleja los altos estándares de comportamiento profesional que tanto nosotros como nuestras comunidades esperamos de un agente de policía, independientemente de que esté fuera de servicio y en el extranjero". Por ahora, "el superior del agente ha sido informado, y el Departamento de Normas Profesionales ha visto y evaluado el vídeo para iniciar una investigación”, tal y como ha publicado The Sun en esta noticia en la que adjunta el vídeo.