La plataforma inteligente pondrá al mismo nivel a los destinos turísticos para ser más competitivos

La implantación de la Plataforma Inteligente de Destinos (PID) es una oportunidad para todo el sector turístico nacional pero llega a ser aún más importante para los municipios más pequeños que podrán beneficiarse de esta tecnología y ser así más competitivos. Es decir, podrán contar prácticamente con las mismas herramientas con las que cuentan ciudades como Benidorm para poder ser más competitivos y dar a conocer todo su potencial ante los posibles viajeros.

Así se explicó en la segunda jornada del Digital Tourist, organizado por Ametic, que se celebra en Benidorm y que este año se centra en la puesta en marcha de esa PID y cómo va a poder conectar a todos los miembros del ecosistema turístico nacional. Durante este viernes, expertos de todos los ámbitos trataron temas sobre la tecnología específica al alcance de los destinos.

Pero, ¿qué va a permitir esta plataforma inteligente? En ella se integrarán y combinarán datos públicos y privados a la que podrán acceder los más de 500 destinos que hay en el país para mejorar y ampliar su gestión turística y que sea eficaz. En ese grupo están también los municipios más pequeños que actualmente tienen recursos limitados para poder desarrollar la tecnología necesaria, por lo que la PID permitirá que pidan ponerse al nivel de los más grandes.

Así lo explicó, por ejemplo, Carlos Alarcón Vinuesa, jefe de Sección de Ciudades Inteligentes de la Diputación de Valencia: "Vamos a poder dar soporte a los ayuntamientos con esta plataforma". El responsable valenciano indicó que aquello que han estado haciendo las instituciones provinciales con los consistorios más pequeños ahora va a ser a nivel nacional y de la mano de Segittur. Y explicó esto de forma práctica: "¿Cómo un comercio en una zona rural se puede beneficiar de todo esto?".

Alarcón indicó que "en un municipio de 170 habitantes, háblale al funcionario de que tiene que meter datos como pide Segittur, probablemente tenga mejores cosas que hacer para atender a los vecinos". Así que lo que hará la PID es que "un comercio de aventura en la zona que actualmente solo tenga 15 reseñas en Google, a través de la PID, pueden meter su información en uno de los módulos y esta llegará a un viajero con ese tipo de inquietudes". Es decir, esa información que apenas tenía visibilidad ahora sí la tendrá y "ese turista puede encontrar un destino que le guste y a ese negocio que aparezca y tenga más afluencia".

Para ello, administraciones como las diputaciones o las mancomunidades son las que tienen que hacer de "nexo" de unión con los pequeños municipios y la plataforma. Eva Piñón, responsable de Turismo de la Mancomunidad del Salnés (Galicia), indicó que la PID es un "punto de inflexión que va a marcar los próximos 5 o 10 años". Para ello hay que "trabajar todos juntos herramientas comunes, datos comunes, un lenguaje común que va a beneficiar a todos" para crear "estrategias futuras". Además recalcó que las entidades tienen que ser "facilitadores de la escalabilidad del proyecto a los municipios más pequeños" y que las herramientas permitirán "ahorrar costes, tener infraestructuras compartidas, una gobernanza igualitaria o mayor acceso a financiación".

Mercedes García Serrano, jefa de Servicio de Modernización de la Diputación de Jaén, explicó que "el planteamiento tiene que ser muy cercano a esos pequeños municipios" para crear políticas públicas locales de cooperación tecnológica y de apoyo y gestión del turismo". Para ella, la PID es una "gran oportunidad de integrar toda la información que ya tenemos y los productos que hemos generado, que son muchos". Así, esta plataforma permitirá "una mejor presencia de los ayuntamientos en internet, y la puesta en valor de herramientas para las personas que trabajan en la gestión turística de los municipios. Es una forma de facilitarles el trabajo en su día a día".

Agustín Aretio, jefe del Área de Innovación y Provincia Digital de la Diputación de Cáceres, explicó que los destinos "tienen diferentes niveles de madurez" y esto es un "reto al que hay que darle solución". La PID permitirá "aplicar una herramienta en los destinos, cada uno con su problemática y capacidades". Así destacó que "hay que hacerlo llegar a cada rincón".

Cómo es la aplicación en destinos

En una de las mesas de la jornada, representantes de los destinos beneficiarios de la PID han explicado sus proyectos y cómo acceder a toda la información que incluirá la plataforma puede hacerle mejorar. Aunque ellos no son destinos pequeños, poder contar con financiación para llevar a cabo sus herramientas les abre todo un mundo al que probablemente no hubieran podido acceder sin este impulso.

Patricia García Zapico, directora General de Innovación y Promoción de Gijón, describió la PID como un "ecosistema nacional de innovación. Los recursos de cada uno en general son limitados, que nos hayamos puesto las ciudades o territorios a entendernos a ver qué puede aportar cada uno y qué conocimientos tenemos para compartir es un ideal". Así indicó que permitirá a los destinos "gestionar mejor los recursos".

Una de las mesas del congreso celebrado en Benidorm. / INFORMACIÓN

Una idea que compartieron otros miembros de esta mesa como Antonio Quirós, director General de Innovación del Ayuntamiento de Málaga; Verónica Gutiérrez, directora Innovación, Transformación Digital y Modernización del Ayuntamiento Santander; Javier Fernández Rodríguez, director General de Estrategia Digital e Inteligencia Artificial del Principado de Asturias; o Ignacio Román, director General - FYCMA.

Rodríguez explicó que "la oportunidad de la PID nos dio un impulso a desarrollar el módulo de gemelo digital, que se han generado nueve casos de uso". El más significativo es "el que se va a desarrollar sobre turismo gastronómico. No solo mejora la experiencia turística del que come en Asturias, sino que la idea es crear una historia alrededor de ese plato. Implicar a todo el tejido productivo, desde la ganadería, bodega, etc. Unir ecosistemas a través de experiencia que da a conocer ese tejido productivo además de la experiencia gastronómica".

El proyecto de Santander se basa en la gestión de las playas: "Queremos ver cómo mejorar la información que se ofrece y complementar con inversiones de forma que cosas que desde el presupuesto municipal no se puede abordar, hacerlo desde la PID". Así Gutiérrez explicó que "nos permitirá a futuro mejorar en la gestión y permitirá redimensionar los contratos a la demanda".

Para Quirós, la PIA va a ser una herramienta fundamental para el desarrollo de soluciones pero "si somos capaces de orientarla, se pueden hacer cosas espectaculares. Porque normalmente no se dispone de esas herramientas y, además, estaría todo puesto en el mismo sitio. Desde punto de vista el país está muy bien armado". El responsable del FYCMA habló de turismo MICE y como la PID ayudará a ser más competitivos: "España es segunda potencia mundial en turismo de negocios pero hay que ir más allá. Para traer congresos internacionales, el 60 % empieza a preguntar por la huella de carbono. Ahora no tenemos capacidad para calcular el nivel dos y tres que está relacionado con la de los transportes o los hoteles. Una vez en la PID seremos capaces de calcularla y competir internacionalmente en este sentido".

Las conclusiones

El presidente de Ametic, Francisco Hortigüela, resaltó durante la clausura del Digital Tourist el "gran nivel" de los ponentes: "Se ha cumplido el objetivo porque hemos aprendido mucho y sabemos dónde estamos con la PID, que va a generar mucho al sector turístico y al digital".

Enrique Martínez, presidente de Segittur, incidió en que "dos industrias que se habían consumido ahora trabajan juntas". No obstante, destacó que "hay mucho esfuerzo hecho y mucho entusiasmo despertado, pero las cosas no son nunca fáciles. Se está haciendo un gran trabajo, pero habrá dificultades y habrá que seguir trabajando mucho". Así avanzó que la PID "se irá abriendo poco a poco, módulo a módulo, para que sea lo más digerible posible".

El alcalde de Benidorm, Toni Pérez, resaltó la "fortaleza" de las industrias turística y digital para hacer lo mejor y engrandecer la marca España. Se refirió a los objetivos marcados en el Digital Tourist a lo largo de todas sus ediciones y añadió que este año "se han consolidado muchas cosas, pero también se han abierto oportunidades a otras que tendremos la ocasión de desarrollar".

Premios

El congreso también entregó los premios Digital Tourist en sus seis categorías. Así, el Ayuntamiento de Benidorm recibió el premio en la categoría Sostenibilidad Turística, Social, Ambiental y Económica por su propuesta "Teleasistencia Benidorm – Internet de las personas", desarrollada por la empresa IoTsens.

La entrega de premios del Digital Tourist celebrado en Benidorm. / INFORMACIÓN

En la categoría Gemelo Digital del Destino el premio fue para el Ayuntamiento de Segovia por su propuesta "Gemelo Digital de Segovia". La Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Madrid recibió el reconocimiento en la categoría Innovación de gestión de Flujos Turísticos por el proyecto "Potenciar el uso del autobús público de la EMT en turistas para reducir la huella de carbono a través de la digitalización".

En la categoría Sistema Inteligente Turístico el premio fue para el SIT Región de Murcia. La empresa Iralta Films se alzó con el galardón en la categoría Uso de Tecnologías Inmersivas por el proyecto "Skyjet VR". Por último, el Ayuntamiento de Marbella fue reconocido en la categoría Inteligencia Artificial en Destinos por la propuesta "Oficina de Turismo no atendida por IA".