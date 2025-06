El Consell ofrecerá suelo a los expropiados por la Ley de Costas estatal para compensar la pérdida de sus viviendas

Casas en primerísima línea de playa que se derriban porque se encuentran dentro del dominio público marítimo-terrestre. Un drama para vecinos como los de la playa de Babilonia de Guardamar cuyas viviendas tienen los días contados. Sin embargo, el Consell acaba de poner sobre la mesa una opción para que, en estos casos extremos en los que ya no hay más opción, puedan contar con una nueva opción habitacional. Para ello, la nueva Ley de Protección y Ordenación de la Costa Valenciana ha incluido una disposición adicional por la que la Generalitat pondrá a disposición de los habitantes a los que se expropien propiedades en este sentido para que puedan tener un lugar donde vivir.

Así lo explicó el director general de Costas de la Generalitat, Marc García, en la presentación de la nueva norma valenciana que ya está aprobada en Les Corts y que entrará en vigor el próximo domingo. Lo hizo en un acto al que acudió a su clausura el presidente del Consell, Carlos Mazón; el conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus; la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano; la presidenta de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, Paqui Bartual; y el alcalde de La Vila Joiosa, Marcos Zaragoza, entre otras autoridades.

Y, ¿qué dice esa disposición adicional? García indicó que "cuando se desarrollen planeamientos urbanísticos en los términos municipales del litoral, habrá una reserva de suelo, entre el 1 y 5 %, que el promotor cederá a la Generalitat Valenciana para que esta la ponga a disposición de habitantes que se vean despojados de sus propiedades". El director general explicó a este diario que ese suelo del desarrollo urbanístico puede estar en el mismo municipio o en limítrofes. "Se cederá al Consell para que este lo ponga a disposición de los afectados y estos puedan decidir si lo quieren o no", apuntó.

Así, la intención de la administración autonómica es "no tirar la toalla ni dejar de lado a los ciudadanos de primera línea de playa donde se van a demoler casas; los vamos a defender siempre pero hay tiempos o decisiones judiciales que han llevado a que no quede otra opción que esa recuperación posesoria por parte del ministerio de la playa", como es el caso de los vecinos de Babilonia u otras playas de la Comunidad.

En ellos se ha pensado para esa disposición transitoria, en "prever una solución para, por lo menos, otorgar una alternativa habitacional a aquellos que se les despoje de sus propiedades. Por si no llegamos a tiempo en cualquiera de los procesos anteriores", como la de recurrir las decisiones del Gobierno central en materia de deslindes.

De hecho, según avanzó, la nueva ley valenciana también incluye un nuevo "mandato" para la administración que hasta ahora no existía: "La Generalitat está impugnando todos deslindes y se siguen pidiendo las obras proyectadas y las que no en estas zonas de costa pero hasta ahora no existe una ley que nos obligue". Algo que cambia con la nueva norma valenciana: "Se ha incluido ese mandato legal en la ley, para que esté quien esté en la Generalitat se haga".

Petición de competencias al Gobierno central

Mazón desveló en el acto otra cuestión: "Solicitaremos formalmente al Gobierno de España la transferencia de competencias en la gestión del litoral valenciano bajo el amparo del artículo 49 de nuestro Estatut d’Autonomia, donde se reconoce que es competencia exclusiva de la Administración valenciana la ordenación del territorio, incluida la costa".

Lo hará el pleno del Consell del próximo 17 de junio, debido a que ya se puede solicitar al haber aprobado la nueva Ley de Costas valenciana. Hasta ahora, solo la Comunidad Valenciana, Murcia, Asturias y Cantabria no tienen transferidas estas competencias.

"No es una ganancia competencial, sino cualitativa de gestión que estamos dispuestos a asumir para poder administrar con responsabilidad y cercanía lo que es nuestro desde el autogobierno", indicó el presidente de la Generalitat. Con esta medida, se reclama la transferencia de bienes y servicios, incluyendo el reparto de competencias; de personal, bienes muebles e inmuebles y recursos económicos.

Ley de Protección y Ordenación de la Costa Valenciana

La nueva Ley de Protección y Ordenación de la Costa Valenciana regula los instrumentos de ordenación, generales y específicos y dedica un título en las playas estableciendo un sistema de catalogación de las mismas. Asimismo, supone la armadura para la reformulación del PATIVEL. La Ley marca los criterios de clasificación de cada zona de la costa valenciana distribuyéndola en tres tipos de áreas: protección ambiental, mejora ambiental y paisajística y reordenación.

En las disposiciones adicionales se incorporan cuestiones como la vigilancia sobre las resoluciones estatales que puedan suponer un perjuicio al litoral de nuestro territorio o de sus habitantes, entre otras. Asimismo, es la primera norma valenciana sensible a la preservación de los valores naturales esenciales como la biodiversidad, evitando cualquier acción u omisión que provoque daños en ella. Se protege especialmente la Posidonia, verdadero pulmón de nuestro mar, cuya función es comparable a la de los bosques al oxigenar y filtrar las aguas costeras.

