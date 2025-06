Los huertos urbanos se cuelan en las terrazas

Un tomate que sabe a tomate y cultivado en casa. Esta es una de las frases que en los últimos tiempos se está haciendo más común de lo que se piensa. Y es que los huertos urbanos en terrazas, balcones y azoteas es una tendencia al alza en la provincia. Tener macetas o cajas de madera donde se plantan todo tipo de verduras empieza a ser una actividad de ocio que, además, conlleva la satisfacción de poner en la mesa algo hecho por uno mismo. Y los aficionados a esta práctica explican que relaja y saca el estrés del cuerpo.

Los pequeños cultivos al alcance de la mano han crecido en los últimos años. Aunque es prácticamente imposible saber cuántos huertos se extienden dentro de las viviendas, algunos indicadores demuestran que cada vez hay más gente que está dispuesta a mancharse las manos de tierra para tener verduras y frutas que crecen en el propio hogar. Una es que los cursos para saber cómo llevarlo a cabo cuentan con más demanda que nunca; otra es que ya hay supermercados que ofrecen un "kit" básico para estas tareas, sin ser negocios especializados en esta cuestión.

"Es cierto que cada vez hay más gente que en vez de tener plantas ornamentales se decantan por las verduras o las frutas", explicó a este diario Manuel Castelló, ingeniero técnico agrónomo, miembro de La Red de Huertos urbanos de Alicante, de la Asociación G.R.A.M.A. (Grup de Recerca Agrícola Metropolitana d’Alacant), y que imparte cursos de cultivos en terrazas y balcones. Desde hace ocho años enseñan a otros cómo hacerlo y "el interés no para de crecer".

Jon Santos, vecino de Alicante que tiene un huerto urbano en la azotea de una vivienda particular, explicó que "es cierto que ahora hay más interés por este tipo de cultivos". Él lleva cerca de 20 años plantando verduras y fruta y apunta a que "he influenciado en mucha gente de mi alrededor que al final se ha animado" y "arrancan con una tomatera en el balcón".

Jon Santos con una de las tomateras que tiene en su terraza en Alicante. / Pilar Cortés

La tendencia se ve en otros aspectos como que ahora hay supermercados en los que se hace la compra al día, es decir, no son especializados, que ofrecen ofertas de mesas de cultivo asequibles para todos los bolsillos. Estas mesas pueden ser de plástico, de madera o de acero, y permiten tener en la terraza una pequeña plantación de frutas, verduras o incluso hierbas aromáticas de pequeño tamaño. Además, en la red se pueden encontrar infinidad de tutoriales y empresas que venden todo tipo de productos para convertirse en un agricultor a pequeña escala.

Y, ¿qué es mejor plantar en una terraza o en un balcón? Castelló explicó a este diario que todo depende del espacio que se tenga y del tamaño de los recipientes o de la capacidad que se tenga para regar. "En verano son más fáciles los tomates, y los cherrys lo son más. También los pimientos de padrón, las lechugas, las acelgas, las espinacas, los rabanitos...". ¿Tienen que ser entonces frutas pequeñas? "No tienen que serlo porque también se pueden plantar calabacines, judías, coles o guisantes" pero "las grandes son más complicadas de cultivar". Enter las más difíciles, las alcachofas porque pueden tardar hasta cuatro años: "Ocupan mucho espacio y tardan mucho tiempo en salir", indicó Castelló.

Santos relata que "empecé con tomate y pimiento y me enganché. Ver todo el proceso y comerte algo que has sacado tú es muy placentero". Ahora tiene mucha variedad en la azotea donde planta en el centro de Alicante: "En verano cultivo cuatro o cinco variedades de tomate", desde cherry hasta Mutxamel, rosa, valenciano o kumato. También tiene pepino y alficoz, guindillas de varios tipos, como chile de México; carlota, rábanos, lechuga, escarola o fresas.

Un de las macetas con una fresa en un huerto en una azotea. / Pilar Cortés

"No tengo mucho de cada uno pero sí muy variado" porque asegura que así es más entretenido. "También me he planteado tener flores por estética y porque alejan las plagas", indicó. Así también explica que "siempre he tenido plantado algo donde he vivido. Soy de un pueblo de la Vega Baja y allí es tradición, aunque no lo sea de mi familia, así que tenía curiosidad".

Un cultivo que no ahorra en la lista de la compra

Tener un huerto en casa es un hobby que sirve para todas las edades, dese los más pequeños a las personas mayores que buscan una actividad con la que distraerse de las tareas del día a día. Sin embargo, aunque se tenga fruta y verdura fresca, el tamaño que pueden tener estos huertos no quita que haya que seguir acudiendo a hacer la compra para llenar la nevera. "Hay que tener un huerto muy grande para dejar de ir a comprar al supermercado estos productos", indicó Castelló.

Así que la siguiente opción es buscar una parcela en uno de los huertos urbanos que ofrecen los ayuntamientos en gran parte de la provincia. Así, "es más porque a la gente le emociona comerse algo que has plantado, has visto como crece y has cosechado tú mismo", añadió el experto.

Cultivar en terrazas tiene más ventajas, según los expertos. Una de ellas es que "se reduce la temperatura" de la misma, según indicaron tanto Castelló como Santos. También la contaminación al tener tantas plantas cerca. Así que es otro punto positivo: "Si hubiera más cultivos en los edificios, no se notaría tanto el calor". Y, ¿cuáles son los beneficios personales? Santos explicó que, para él, "me aporta mucho. Pero además me ayuda a relajarme, a reflexionar... si he tenido un mal día, cuando bajo de la azotea ya me siento diferente".

Un pequeño huerto urbano en una azotea de Alicante. / Pilar Cortés

Cómo y dónde plantar

Plantar en una terraza tiene sus limitaciones. Para empezar, tiene que estar bien impermeabilizada: "Si hay un problema de filtraciones por el riego o mala conservación del suelo por la humedad, la responsabilidad es del propietario de ese espacio", explicó a este diario la presidenta de COAFA (Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Alicante), María del Mar Rodríguez. Así indicó que estos espacios no pueden albergar cualquier elemento, como por ejemplo, una piscina que sea de gran tamaño.

"Todo depende del sentido común y las proporciones que tenga el huerto que se quiere poner. Hay que ser conscientes de las humedades que se generan y que el destino de una terraza no es este", añadió. Por su parte, Castelló corroboró lo dicho: "Si no eres cuidadoso con el riego, si no se controla, puede generar problemas como las humedades a la larga".

Pero, ¿se puede plantar un huerto urbano en una azotea comunitaria? La respuesta es que sí, pero siempre que se consiga un permiso para ello y esta terraza sea pisable. "No se pueden coger espacios de las zonas comunes como las azoteas o los jardines, hay que pedir una autorización a la comunidad de vecinos", añadió Rodríguez.