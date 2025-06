Juanca y Pope, de Supersubmarina, se subirán al escenario del festival que cerrará el verano musical de Benidorm

El verano musical de Benidorm contará desde este año con un nuevo evento que servirá para poner el colofón a la temporada alta de festivales. Con el nombre de "Indiverso", aglutinará a un buen número de Dj’s que ofrecerán un amplio repertorio de música "indie" de todas las épocas. La cita será en el auditorio Julio Iglesias del Parque de l’Aigüera el próximo 20 de septiembre desde las cinco de la tarde hasta la una de la madrugada. Entre los artistas que actuarán, Supersub Dj’s, con Juanca y Pope, batería y bajo de la banda Supersubmarina.

El concejal de Eventos, Jesús Carrobles, explicó que se trata de "un nuevo festival, vinculado a Benidorm, organizado por gente de Benidorm y que nos trae una idea nueva y diferente a lo que teníamos". En ese sentido, "nos gustó la idea que nos presentaron y por eso decidimos trabajar con ellos".

El festival, según ha precisado su director de comunicación, Noel Morís, contará con un cartel compuesto por varios Dj’s "con una música dirigida al público que comenzó hace años a acudir a festivales de música ‘indie’ y también al que se ha ido incorporando en los últimos tiempos". Además, antes del inicio del festival, de 12 a 16 horas, habrá una zona abierta al público con actuaciones de Dj’s locales y área de "foodtruck" a cargo de empresarios de Benidorm.

El cartel

El cartel, según avanzó Morís, contará con Woody Dj, integrante de la banda Bastille, "que nos traerá música pop y rock británica". También estarán Supersub Dj’s, con Juanca y Pope, batería y bajo de la banda Supersubmarina, "que todavía no han podido volver a tocar todos juntos tras su desgraciado accidente, pero que van a venir a Benidorm en su faceta de Dj’s".

En el cartel también estarán Ley Dj, "una artista que actúa por todo el país", Bego Martín, con un perfil más "house" y "electro" y se completará con Amable, Neoverbeneo y DJ Moderno. Las entradas ya se encuentran a la venta en www.indiversofest.es al precio promocional de 25 euros.

La presentación del festival "indiverso" de Benidorm. / INFORMACIÓN

Noel Morís también ha avanzado que el certamen colaborará con el centro Doble Amor "a través de una acción solidaria de vasos sostenibles, de forma que parte de la recaudación irá destinada al centro". Jesús Carrobles ha cerrado la presentación agradeciendo "la apuesta por Benidorm", que contribuye a que la ciudad "siga siendo referencia en la Comunidad Valenciana en la celebración de eventos y festivales".

Un verano musical

Las citas en el calendario de eventos de verano de Benidorm siguen este 13 y el 14 de junio, con el monólogo ‘No cruces los brazos’ de David Cepo y el espectáculo infantil ‘El libro musical’ de Luli Pampin, ambos en también en el Julio Iglesias. Ya en julio, los días 5 y 6, la Ciudad Deportiva Guillermo Amor acogerá el primero de los dos grandes festivales previstos para este verano: el Reggaeton Beach Festival, en cuyo cartel ya están confirmados, entre otros, Eladio Carrión, El Alfa, Chencho Corleone, Omar Courtz, Luar La L o Noriel.

El 18 de julio, la humorista Martita de Graná ofrecerá su monólogo ‘¡Martita sea!’ en el Julio Iglesias, el mismo escenario que un día después, el 19 de julio, acogerá la actuación ‘Misión Impro-sible’ de los monologuistas Aguilera y Mení.

Las actividades se volverán a desplazar a la Ciudad Deportiva Guillermo Amor del 25 al 27 de julio, cuando se celebrará el ya clásico Low Festival, que traerá a la ciudad un cartel con más de una treintena de artistas, que incluye bandas nacionales e internacionales de la talla de Pet Shop Boys, Emire of the Sun, The Kooks, Viva Suecia, Lori Meyers, Sexy Cebras o Carolina Durante.

El 16 de agosto, el Auditorio Julio Iglesias albergará el concierto de regreso del grupo andaluz Los Caños, mientras que ya en septiembre, en este mismo espacio tendrán lugar las celebraciones centrales del 15 aniversario del Benidorm Pride 2025, que este año se celebra del 1 al 7 de septiembre.

Por último, los días 10 y 11 de octubre, será el Iberia Festival quien cierre la programación de eventos, con las actuaciones de Coque Malla, Santero y los Muchachos, La Frontera, Ilegales o Burning, entre otros, en el Auditorio Julio Iglesias.