La hostelería de Benidorm y la falta de camareros: más contrataciones en invierno para afrontar sin problema el verano

Ha llegado el verano y, con él, un problema que se arrastra en los últimos años: la falta de profesionales para cubrir las plantillas del sector hostelero con las que afrontar la llegada de miles de turistas. En Benidorm, la situación actual no es diferente: a mitad de mes aún hace falta contratar camareros o cocineros que sirvan para completar los servicios de hoteles, bares, restaurantes o cafeterías. Pero los empresarios se han ido guardando un as bajo la manga para que el problema no sea mucho mayor: "sobredimensionar" las plantillas en invierno para llegar al verano con una base de trabajadores necesarios para la temporada alta.

La capital turística de la Costa Blanca encara ya una temporada alta que volverá a ser de récord, tanto para los alojamientos como para el sector hostelero. El verano llega tras un año en el que la llamada "temporada baja" ya no existe en Benidorm. Cada vez hay más turistas en cualquier estación llegando a registrarse fines de semana con ocupaciones medidas que no suelen bajar del 80 %.

Y eso se refleja en la hostelería. Así lo explicó Alex Fratini, empresario del sector y miembro de la Asociación de Bares, Restaurantes, Cafeterías y Ocio Nocturno (Abreca) de Benidorm: "Hemos tenido un crecimiento lineal este año en los que hemos aumentado más de un 10 % la facturación cada mes". Unos números "que van a seguir en verano" por lo que los negocios hosteleros tienen ya toda la maquinaria en marcha para ello.

Pero, ¿qué ocurre con la falta de personal que amenaza al sector cada año? Fratini que las plantillas se llegan a doblar en agosto respecto al mes de enero y que ahora mismo en Benidorm siguen faltando profesionales de todo tipo. Aunque no dio un dato concreto, sí explicó que hay negocios que buscan trabajadores, como camareros o cocineros. En este último caso se complica un poco más porque la tarea de trabajar en una cocina necesita algo más de especialización.

Un camarero sirve en una terraza de Benidorm en una imagen de archivo. / INFORMACIÓN

Sin embargo, que durante el año se haya tenido más trabajo según pasaban los meses ha hecho que ahora la situación de las plantillas haya cambiado: "Hemos subido el número de trabajadores mínimos que teníamos en invierno porque hay mucho más trabajo" para atender a clientes. Y, además, "se intenta tener un poco más de trabajadores durante esos meses para que, cuando llegue el verano, tengamos menos problemas para contratar personal", añade el empresario.

Es decir, lo que han hecho los empresarios es asumir algo más de gasto en personal durante los meses fuera de temporada alta para que cuando esta llegue ya exista una base que permita atender a los miles de turistas que llegan en meses como junio, julio, agosto y septiembre. Aunque Fratini reconoció que "las plantillas se pueden tener más o menos amplias según la facturación que se haga, hay negocios que no pueden tener 30 personas todo el año", alegó.

La falta de vivienda

Como cada año, una parte de los puestos vacantes se cubrirán con los "estudiantes que vuelven a Benidorm, a su casa, y buscan trabajo, normalmente es uno de sus primeros empleos". Pero es necesario contratar más personal. Sin embargo, el problema con el que se encuentran los trabajadores es la falta de vivienda y, sobre todo, los precios a los que se alquila.

En Benidorm, según datos del último mes de mayo, el precio de alquiler es de 15,8 euros el metro cuadrado, uno de los más altos de la provincia. Eso impide que muchos puedan encontrar un lugar para residir por lo que tampoco podrán trabajar. Buscar alojamiento en los municipios de alrededor tampoco empieza a ser fácil con precios que también suben en verano o viviendas que se destinan a alquiler vacacional en temporada alta. "Los que vienen de fuera tienen muy complicado encontrar un lugar para dormir", indicó Fratini.

Desde el sindicato CCOO también se refirieron a esta cuestión: "Aunque se diga que falta personal, la realidad es que la gente que vive en Benidorm es expulsada por el aumento del precio de los alquileres, por los alquileres de temporada, y tiene que irse fuera por lo que no puede llegar al centro del trabajo". Además indicaron que "este problema ya no es solo del verano, es un problema de todo el año, lo que tiene la desestacionalización de la temporada es que si puede que tenga empleo todo el año, pero también hay demanda de pisos turísticos todo el año".

Con todo, en la ciudad existen empresarios que ofrecen alquileres a sus trabajadores a un precio razonable, según explicó Fratini. "Hay quien tiene viviendas en propiedad o alquiladas que las ponen a disposición de los que vienen a trabajar para 2 o 3 meses", indicó. Aunque recalcó que "a veces es cierto que esa persona puede que no siga trabajando, pero si permanezca en el alojamiento, lo que complica la situación para el que venga después".

Por su parte, CCOO reclama que haya "más vivienda pública, con alquileres indefinidos, con precios asequibles según la renta; limitaciones muy estrictas de los apartamentos turísticos y del uso de alquileres de temporada; transporte público gratuito, de calidad; y un incremento salarial que frene la pérdida de poder adquisitivo".

Más facturación en verano

Este verano promete ser uno de los mejores de los últimos tiempos. Fratini explicó que ese incremento de la facturación mes a mes en invierno tendrá su colofón final en los próximos meses. Aunque sí recalcó que "en agosto no podemos atender más clientes de lo que atendemos, porque ya estamos siempre llenos en Benidorm". Lo que sí pueden es buscar fórmulas de animar a que los turistas y residentes gasten más en los negocios locales: "Podemos intentar que se consuma algún producto más. Será un incremento de facturación no de ocupación" de los negocios hosteleros, agregó.

A pesar de todo, la ciudad podrá hacer frente a un nuevo verano en el que el turismo será otra vez protagonista y Benidorm uno de los destinos preferidos por los viajeros. El municipio volverá a engrasar la maquinaria para trabajar con la precisión de un reloj y dar el mejor servicio a todos lo que lo elijan para pasar sus vacaciones.