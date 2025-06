Entre el cielo, la tierra y el silencio, la vida del último pastor de la Marina Baixa

En una era de inmediatez y pantallas, aún quedan hombres que caminan despacio, atentos al viento, al color de la hierba y al rumor de las fuentes escondidas en la montaña. Joan Ripoll Lloret, "Vixac", pastor de Altea y último representante de la ganadería ovina tradicional en la Marina Baixa, es uno de ellos y un referente en la comarca.

A los 14 años, mientras otros niños aún soñaban con los pupitres de madera y los recreos de la escuela, Joan ya caminaba tras más de dos centenares de ovejas y cabras bajo el cielo inmenso de Altea. El suyo no fue un camino elegido al azar, sino heredado con orgullo: su padre fue pastor, su abuelo también, y varios tíos siguieron el mismo rastro de lana y silencio. Hoy, con 71 años, Joan es el último pastor de la comarca. El último eslabón de una cadena que se pierde en el tiempo.

Con una voz pausada, una mirada clara como el agua que brota en la sierra, y más de cien ovejas de la raza autóctona Guirra que siguen su silbido con devoción, recuerda como de niño acompañaba a su padre por la Sierra de Bèrnia. "Subía desde Altea a la sierra montado sobre un burro con las alforjas cargadas de la comida que había preparado mi madre para nosotros", explicó a este diario. Y declara que dejó el colegio "cuando acabé la Primaria, no había más que hacer. Lo mío era estar con las ovejas". Hoy todavía las conoce una por una y ellas le obedecen cuando silba, como si leyeran en su voz el mapa invisible del monte.

Vocación heredada

Su historia es la de una vocación heredada siguiendo los pasos de su padre y su tío Saoro, con quienes de niño repartía leche de cabra por las casas del pueblo. "Eso se acabó por las nuevas normativas sanitarias", lamenta consciente de que el progreso no siempre respeta la memoria.

Joan Ripoll "Vixac", el último pastor de la Marina Baixa. / Diego Coello

Nació y creció en Altea, un pueblo que mira al mar, aunque su vida ha estado ligada a la tierra. "Los marineros tienen el cielo y el mar, yo tengo el cielo y la tierra", sostiene. Y no lo dice con resignación, sino con la certeza serena de quien ha encontrado su lugar. En sus ojos se adivina ese tipo de sabiduría que no se aprende en libros, sino en senderos de polvo y en madrugadas frías junto al rebaño.

Un rebaño de poco más de cien cabezas (llegó a tener 250) de raza Guirra, la oveja autóctona valenciana de lana rojiza y mirada tranquila. A pesar de su tamaño modesto, lo cuida como quien cuida una memoria viva. "Para mí es importante estar con ellas. Sin el rebaño, no soy nadie. Dormir bajo las estrellas no se puede explicar. Es paz. Tranquilidad. Es como si el mundo se parara sólo para ti", confiesa mientras acaricia una de sus ovejas, como quien cuida de un ser querido.

La trashumancia: Más de cuarenta veranos en Aitana

Durante más de cuarenta años, cuando las piernas eran más jóvenes y el alma más inquieta, Joan subía en el verano con su rebaño a la Sierra de Aitana. Hasta que cumplió los 62. Allí, entre pinos, carrascas y silencio, durmió bajo las estrellas y pastoreó hasta bien entrado octubre: "Los pastos son más frescos, hay muchas fuentes y manantiales con agua de sobra, y las ovejas están tranquilas". Es un conocimiento ancestral que no se enseña en libros, sino que se aprende caminando.

Joan Ripoll con su ganado en la Sierra Bèrnia, en Altea. / Diego Coello

La trashumancia, ese viaje ritual que une las estaciones, fue durante más de cuatro décadas parte de su vida. Recorría poco más de cuarenta kilómetros a pie con el rebaño. Salía desde Altea a las cuatro de la madrugada, cruzando senderos de piedra y pinares con paso firme: "Las ovejas andan deprisa si tienen miedo, van todas juntas. Hay que conocerlas como a una familia". El viaje lo hacía en dos días. La vuelta, ya sin la urgencia del ascenso, la completaba en uno solo.

Durante años atravesó senderos solitarios, cruzó por la Sierra Bèrnia hasta Pinos y Xaló, siempre acompañado de sus perros. Dormía bajo las estrellas. "Esa sensación no se puede explicar. Paz. Tranquilidad. Es como si el mundo se parara sólo para ti", sonríe.

Luchando contra el asfalto

Pero los caminos de antaño han ido desapareciendo. Las cañadas reales, antes respetadas, hoy están ocupadas por urbanizaciones y carreteras. Joan ha tenido que llamar más de una vez a la Guardia Civil para poder pasar con su rebaño. "Luchas, en cierto modo, contra los coches, contra la prisa. Pero tengo derecho a pasar. Es una vía ganadera". Él conoce cada rincón de la comarca y sabe por dónde puede ir. Y lo respetan: "Porque soy de aquí y porque siempre he sido honrado".

Hoy, Joan ya no hace el camino a Aitana ni cruza la sierra hacia Xaló. Durante el verano deja el rebaño en su corral de Bèrnia, al lado del Pinar de Calçes, y baja a Altea a comer y dormir. Y durante el resto del año pastorea desde su corral ubicado en la partida Montahud por los campos de Altea, L'Alfàs o Finestrat. "Ya no tengo el cuerpo de antes. El monte te da mucho, pero también te lo cobra". Su vida sigue marcada por el ritmo de las estaciones, pero con pausas que antes no se permitía.

Cada día sale con sus ovejas hasta que el sol se esconde detrás de las sierras. Lo acompañan tres perros de los que destaca un border collie, un perro vivo, inteligente, que le ayuda a guiar al rebaño con precisión casi mágica, mejor que muchos humanos. Para Joan no hay lluvia ni calor ni fiestas que le impidan cumplir su jornada.

Un referente silencioso

Joan no sólo cuida su rebaño, también protege una herencia cultural y genética. Sus ovejas Guirra de lana rojiza, carne sabrosa y leche nutritiva, son un tesoro valenciano. La Universidad Politécnica de Valencia ha contactado con él para conservar el semen de sus tres mejores sementales, en un esfuerzo por preservar la raza. "Es una lana muy dulce al tacto, los artesanos la prefieren. Y su carne es de las mejores de España", dice con una mezcla de orgullo y sencillez.

Con voz pausada, reivindica algo muy concreto: la construcción de un matadero comarcal para las Marinas Alta y Baixa. "Sólo queda el de Cocentaina, y eso nos mata. Hay que cuidar lo nuestro si queremos que esto continúe".

La mano de Joan "Vixac" apoyada en su garrote que tiene grabado su apodo. / Diego Coello

Joan no habla mucho de sí mismo. Pero quienes lo conocen lo definen como un hombre bondadoso, sereno, con una filosofía de vida basada en el respeto a la naturaleza. Su mirada, limpia y transparente, transmite paz. Él es el último pastor. Pero también es, sin saberlo, un faro. Un hombre que camina con las ovejas, sí, pero también con la memoria, con el territorio y con una sabiduría que no debe perderse.

Un oficio que desaparece

Cuando se le pregunta por el futuro, baja la mirada. "Los jóvenes no están acostumbrados a estar a la intemperie, haga frío, calor, llueva o ventee. No quieren este oficio. Es duro. Muy duro. No hay horarios, ni domingos. Sólo el sol, el viento, la tierra y tú". En sus palabras hay una mezcla de orgullo y tristeza. Sabe que cuando él ya no esté, quizás se apague para siempre un modo de vivir que resistió siglos.

En una época de prisas, su figura firme, que camina ayudada por su bastón con paso seguro entre la maleza, parece sacada de otro tiempo. Pero él sigue ahí, silbando al viento, hablando con sus ovejas, y recordándonos que también hay epopeyas en lo cotidiano, y héroes sin ruido que escriben su historia con pasos sobre la tierra. Porque mientras haya una oveja que lo escuche, Joan seguirá siendo pastor.