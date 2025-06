El alumno que ha obtenido la máxima puntuación de la PAU en Altea

El joven de 18 años Álvaro Parra Ivars, alumno del IES Bellaguarda, ha sido el estudiante que mejor nota ha conseguido en la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) de todo Altea al obtener una puntuación de 13,7 sobre 14.

Álvaro (Altea, 21-01-2007) ha estudiado el Batxibac, la doble titulación de Bachillerato en español y francés, con la modalidad de ciencias y tecnología, en donde ha conseguido Matrícula de Honor en Bachillerato con una media de 10 por lo que está en el grupo de aspirantes al Premio Extraordinario por el rendimiento académico de Bachillerato de la Comunidad Valenciana.

La concejala de Educación, Xelo González, ha resaltado "los buenos resultados obtenidos por el alumnado alteano que acaba de realizar la PAU, con lo cual ha brillado en Altea la excelencia académica tras darse a conocer las notas de la Prueba de Acceso a la Universidad y saber que han sido en general altas y con muy buenos resultados en los tres centros alteanos que imparten el Bachillerato: los IES Altaia y Bellaguarda y el colegio El Planet".

La edil ha manifestado que a la PAU "se presentaron 91 estudiantes de Altea. De ellos, 20 procedían del IES Altaia, 57 del IES Bellaguarda y 14 del colegio El Planet". Asímismo, González ha dado a conocer los alumnos que han obtenido mejores notas. Así, ha señalado que del IES Altaia "han destacado Paula Cortés Doménech con un 12,81, Yauheniya Doudik con un 12,75 y Soraya Al Garbe El Boussettaoui con un 12,62".

Del IES Bellaguarda, la edil ha indicado que las mejores notas "las han obtenido los estudiantes de Batxibac (doble titulación de Bachillerato en español y Baccalaureat francés) Álvaro Parra con un 13,7 y Briana Macovei con un 13,432 de nota, mientras que los mejores resultados del Bachillerato en español han recaído en Martí Calvo con un 13,416, Nikolai Yatsenko con un 13,17 y Paula Lanuza con un 12,316".

Y respecto al alumnado del colegio El Planet, la concejala ha indicado que "los mejores resultados en la PAU los han obtenido María Rivera García con un 12,37, María Sánchez Santamaría con un 11,85 y Gema Qiyue Ramírez García con un 11,84".

Xelo González ha destacado que la mejor nota de la PAU del alumnado alteano "la ha obtenido Álvaro Parra Ivars" y ha dado la enhorabuena "a los alumnos por las notas que han sacado", animándoles a que sigan "con su esfuerzo y perseverancia porque así alcanzarán cualquier objetivo que tengan en mente", y felicitando a la comunidad educativa alteana "por su buen trabajo con los alumnos".

Un alumno con excelente currículum académico

Álvaro Parra es un alumno poseedor de un excelente currículum académico desde pequeño, tal como lo demuestran los premios obtenidos en cada una de las fases educativas. Así, obtuvo el Premio Extraordinario al rendimiento académico de Educación Primaria de la Comunidad Valenciana, igual que también fue galardonado con el mismo premio en la Educación Secundaria Obligatoria. Y ahora, es aspirante al Premio Extraordinario al rendimiento académico de Bachillerato de la Comunidad Valenciana.

Preguntado por sus aficiones, afirma que "pinchar discos y ser DJ es la que tengo y practico con gusto. Por ejemplo, fui el DJ en la fiesta de graduación del IES Bellaguarda". Por otro lado, señala que dedica la mayoría de su tiempo "a los estudios, el instituto y a investigar por mi cuenta". En este sentido manifiesta que le gusta estar actualizado "sobre las noticias del mundo o simplemente para nutrir mi conocimiento general con videos sobre investigaciones punteras, avances científicos, historia o filosofía. Soy muy curioso e intento desarrollar un pensamiento crítico".

Su curiosidad le condujo a ser cofundador de un grupo científico en el IES Bellaguarda que se llama "Ciencia en Juego". Además de que es poseedor del certificado y reconocimiento como Embajador Júnior del Programa de Escuelas Embajadoras del Parlamento Europeo en donde tuvo una participación activa en el programa Euroscola visitando el Parlamento Europeo de Bruselas y el de Estrasburgo "donde fuimos eurodiputados por un día y donde intervine durante la sesión para realizar una pregunta en voz alta a la eurodiputada Delphine Colar", asevera.

En cuanto a su futuro universitario, Álvaro lo tiene muy claro. "Estudiaré el grado de física o el doble grado de física y matemáticas", responde. Aunque también añade que después de hablar con maestros y personas relacionadas de la Universitat de València, "lo que de momento he pensado como plan para futuro es cursar la carrera de física y después hacer la carrera de matemáticas porque esta opción tiene más ventajas que hacer el doble grado: acabas igual con dos titulaciones, son solo 6 años en comparación a los cinco años y medio del doble grado, disfrutas más de cada carrera y puedes hacer las asignaturas optativas que pueden ayudarte a descubrir qué rama de la física o matemática te apasiona más. Aparte de que el temario de cada carrera no se ve acotado como en el doble grado puesto que aquí se tiene que limitar el temario para dar las dos carreras en ese tiempo".

Por último indica que aún no tiene seguro en que universidad va a estudiar, sea en España, Francia o Inglaterra. De momento en España tiene pensado "presentar una solicitud en la Universitat de València, Barcelona, Madrid y Canarias, entre otras".

En Francia "ya me han aceptado tres universidades y he tenido que rechazar otras tres para quedarme, de momento, con la Universidad de Paris Cité, a pesar de que el proceso todavía no ha finalizado. También me invitaron e hice una entrevista con la École Polytechnique de Francia", asegura.

Y en Inglaterra ha hecho "el proceso de admisión en la Universidad de Cambridge y he llegado a la fase final, es decir, a hacer las entrevistas", apostilla.