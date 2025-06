La Vila crea una unidad de intervención rápida para la Policía Local

Una unidad de intervención rápida que permita a la Policía Local ser más eficaces y dinámicos a la hora de responder. El Ayuntamiento de La Vila Joiosa aprobó en el pleno de junio la creación de esta unidad integrada en el cuerpo policial que contará con más recursos específicos y actuará durante las 24 horas del día.

La moción se ha presentación de forma conjunta por el gobierno del PP, Gent per La Vila y Vox por iniciativa de este último partido de la oposición. La intención es contar con una unidad de respuesta rápida para atender a los problemas más directos y cotidianos de los vecinos del municipio; además, se contará con la colaboración de Protección Civil y el resto de cuerpos y fuerzas de seguridad.

La propuesta de Vox incluida en un primer momento que esta unidad solo fuera nocturna, pero finalmente se modificó para llevarla al pleno con la aportación del gobierno del PP de que fuera para las 24 horas del día. La medida incluye además dotar en el presupuesto de una partida específica para esta unidad así como realizar una campaña informativa sobre la misma.

El concejal de Seguridad Ciudadana, Jaime Santamaría, indicó que "la solicitud de cambio de brigada nocturna a todo el día se ha hecho porque parecía que no hubiera policía actualmente por la noche, y no es así". Además explicó que "llevamos ya varios meses trabajando desde la concejalía y con la Policía Local" para implantar esta unidad. Así avanzó que ya se ha adquirido un vehículo específico para dotar a esta brigada.

El portavoz de Vox, David Moreno, indicó que "presentamos esta moción con la idea de intensificar el horario nocturno, pero se llegó a acuerdo para quitar solo lo de nocturna y ampliar horario para la brigada de respuesta rápida. La Vila puede ser aún más segura. En el Ayuntamiento debemos remar en una misma dirección y no mirar a otro lado". Así añadió que "nuestra sugerencia es que se tiene que actuar y defender varios puntos conflictivos que hay en La Vila".

La propuesta recibió el apoyo del PSOE. El portavoz socialista Andreu Verdú indicó que se veía bien la propuesta pero quiso lanzar una crítica al gobierno local: "Esto debería haber venido de manos del partido que está gobernando. No han hecho nada en el último año cuando hay problemas en algunos puntos de la ciudad. Esta es la prueba. Vamos a darle el apoyo aunque sea de Vox".

El concejal de Seguridad añadió que "una de las prioridades del equipo de gobierno local es garantizar la seguridad ciudadana", por lo que en la mesa de personal ya se ha aprobado la incorporación de 12 nuevas plazas de agentes de Policía Local en la Relación de Puesto de Trabajo (RPT) y que el presupuesto de 2025 y las diferentes modificaciones cuentan con una importante partida económica destinada a la dotación de medios y recursos materiales para los agentes.

No ha sido el único punto en relación a la Policía Local que se ha aprobado. El pleno dio luz verde a un nuevo acuerdo de servicios de refuerzo de la Policía Local, que establece un turno de 8 horas con una tarifa unitaria. Este documento actualiza las condiciones de prestación de los servicios extraordinarios del acuerdo sobre sistemas, horarios y condiciones de trabajo para el cuerpo de la Policía Local, aprobado por el Pleno en abril de 2024.

Más agentes de la Guardia Civil

La otra moción conjunta aprobada, también siendo inicialmente de Vox, recoge instar al Ministerio del Interior a que amplíe la plantilla de la Guardia Civil en La Vila con el fin de ofrecer la cobertura adecuada en el municipio. En este sentido, el alcalde Marcos Zaragoza ha señalado que esta petición ya se la ha trasladado a la subdelegación de gobierno de Alicante, sin obtener respuesta al respecto.

El pleno de La Vila del mes de junio. / INFORMACIÓN

El primer edil se mostró muy crítico con la situación actual que se vive en el municipio por la falta de efectivos: "Me sabe mal hacer política con el tema de la policía. Nos han abandonado en subdelegación del Gobierno y el Gobierno de España". Así destacó que "se está haciendo un gran trabajo con cuatro gatos. Tenemos 38.000 censados y superamos los 60.000 todo el año. Esto no debería ser así y la responsabilidad recae sobre el gobierno local y la Policía Local. Hay que hacer menos política en ese tema. Esa es la situación y la intención es meter todos los policías que se pueda". Además criticó al anterior equipo de gobierno: "En los últimos años no se ha hecho nada. Ocho años sin hacer nada con los mismos policías".

Quioscos de prensa y app para las quemas agrícolas

El gobierno del PP ha acabado votando a favor de dos propuestas del PSOE en la oposición, aunque con modificaciones en la redacción inicial. La primera de ellas era para preparar una licitación para la concesión de quioscos de prensa en el municipio: "Es para intentar devolver un servicio que ha desaparecido en el municipio, que es la venta de periódicos". Así el portavoz del PSOE recalcó que "hay algunos ciudadanos interesados en coger alguno de los que hay. El que hay en el Barranquet, por ejemplo. Nos hemos quedado sin periódicos escritos en papel. Es un servicio que no solo es para las personas mayores que no tienen internet, sino que los domingos también hay gente que le gusta comprar el periódico".

Para ello, los quioscos "se han de actualizar, hacerlos atractivos, y actualizar la concesión en nuestro municipio. Es algo bueno y que funcionaría porque hay personas interesadas". Además propuso que "igual la concesión puede ser incluso simbólica, el Ayuntamiento no tiene que sacar ingresos extraordinarios, sino dar un servicio".

La concejala de Comercio, Rosa Llorca, indicó en un primer momento que no se iba a apoyar la moción ya que "desde 2022 hemos estado en contacto con personas que han preguntado por el quiosco del Barranquet y no es tan atractivo. Habría que ver qué tipo de actividad o productos se pueden vender para hacer más atractivo además de la venta de prensa escrita. No podemos comprometernos a apoyar la moción y que luego no podamos apoyar".

Sin embargo, al final se ha aprobado con el cambio que también indicó el alcalde de "iniciar el estudio" para lo que pedía el PSOE. "Lo intentaremos pero es muy difícil que sea rentable", indicó Marcos Zaragoza. Desde Vox apoyaron la moción "como defensores del comercio local y de proximidad" y destacaron que los quioscos "han formado parte tantos años de paisaje urbano, no solo con una función comercial sino social. No deberíamos permitir que por falta de voluntad política o dejadez desaparezcan del todo". El concejal de Gent per La Vila, Pedro Alemany, añadió que "es una cosa fundamental para dar servicio a la ciudadanía, tener el periódico en un bar".

Además, también salió adelante una propuesta presentada por el grupo municipal socialista para lanzar una aplicación digital que controle las quemas agrícolas, tras incluir alguna modificación en el texto.

Una nueva modificación presupuestaria

En la sesión plenaria también se ha dado luz verde a la cuarta modificación presupuesta de 2025, en la que se destinarán 4.531. 312,63 euros del remanente de tesorería a obligaciones judiciales, seguridad ciudadana, infraestructuras urbanas y digitalización de los servicios municipales, entre otros.

El concejal de Hacienda, Paco Pérez Buigues, explicó que esta nueva modificación "sigue nuestra estrategia de gestionar con rigor el remanente y responder con hechos a las necesidades de nuestros vecinos". Entre las partidas, se enumeran 22.000 euros que se destinarán a la Asociación Santa Marta para sufragar los gastos de la adquisición de nuevos motores para las barcas del Desembarco y 14.000 euros para la remodelación del castillo de las fiestas de Moros y Cristianos.

Además, 10.000 euros para subvencionar a la entidad social Cáritas de la Parroquia Nuestra Señora de la Asunción; 30.000 euros para sufragar el servicio de autobús gratuito que ofrece el Ayuntamiento este verano entre la avenida País Valencià y la playa centro mientras finalizan las tareas de renovación de las rampas mecánicas del parque Censal; 60.000 euros para la instalación de placas fotovoltaicas en centros educativos e instalaciones deportivas; 50.000 euros para la construcción de la rotonda en la calle Alicante, junto al hospital asilo Santa Marta; y 40.000 euros para rehabilitar la cocina del colegio Hispanidad.

Se añaden 190.000 euros para sustituir la acometida eléctrica del polideportivo municipal Maisa Lloret; alrededor de 100.000 euros para rehabilitar el edificio y los jardines de la oficina de turismo; 18.000 euros para instalar un servicio de información turística en el barrio histórico; 118.000 euros para adquirir equipamiento, materiales y un radar de velocidad para la Policía Local; 10.000 euros para acondicionar un nuevo aparcamiento disuasorio; 1.582.912 euros para cumplir una sentencia urbanística de la ocupación de vía en el PP-4; 400.000 euros para la construcción del bulevar de la calle Cervantes, desde la rotonda del Paradís; más de 340.000 euros para ciudad inteligente; y 200.000 euros para rehabilitar los vestuarios y reparar bombas y filtros de la piscina municipal, entre otros. También se ha dado luz verde a una modificación presupuestaria del Hospital Asilo Santa Marta que destinará, entre otros, a la adquisición de dos nuevas furgonetas para el traslado de los residentes.

Además, el Pleno ha respaldado la declaración del Maror Festival como evento de interés general municipal y de situación especial. Esta consideración conlleva la exención temporal de límites acústicos que permitirá la celebración de este festival de música los días 27 y 28 de junio con el fin de apostar por la cultura y el ocio juvenil, así como reforzando la proyección turística de la ciudad.