"Benidorm ha tenido alcaldes-diputados, ha tenido concejales-diputados y parece que el problema es que Toni Pérez sea el presidente de la Diputación"

El alcalde de Benidorm, Toni Pérez, asegura que el municipio es "una ciudad inacabada" en la que queda mucho por hacer y asegura que sigue "teniendo ilusión" por gobernar la capital turística. Sobre la sentencia de Serra Gelada y la condena a pagar 330 millones es claro: "Es evidente que si acaba de la forma y manera que recoge el último pronunciamiento, sería un golpe duro para las arcas municipales". Entre los logros que más le emocionan, las obras del IES Pere Maria y haber conseguido aumentar el número de parques públicos en la ciudad. Reconoce que la poesía es la lectura que suele acompañarle.

Cumple dos años de mandato y diez como alcalde. ¿Qué balance hace?

Siempre digo que el balance lo debe hacer la ciudadanía. En cualquier caso, nosotros tenemos responsabilidades públicas, los mandatos son de cuatro años. Es verdad que hasta ahora y, desde aquel mayo de 2015, hemos venido cumpliendo. Estos dos años han sido, por una parte, de continuidad, de finalización de muchos proyectos que teníamos en marcha. Benidorm hoy tiene una gama de servicios muy superior a la que había evidentemente cuando llegamos en 2015, pero también desde 2023 hasta ahora. Nuestro plan estratégico de otoño de 2015 se va cumpliendo y ahí están los resultados, con indicadores muy claros. Y eso es al final lo que hay que hacer. Siempre digo que seremos el mejor destino para venir si somos la mejor ciudad para vivir. Y hay hechos que son demostrables. La ciudad genera oportunidades, crecemos en empadronados, bajamos la tasa de paro, propiciamos nuevos servicios... Estamos inmersos en una transformación que nos ha llevado a recuperar el valor reputacional en el que Benidorm debería haber estado siempre instalado, no solo en el ámbito turístico, sino también como urbe, como ciudad.

¿Tiene alguna espinita clavada?. Es decir, ¿ese empeño que cuando llegó en 2015 a la Alcaldía tenía muy claro qué quería hacer y no ha podido ser?

Siempre hay cosas que se quedan en el tintero. Pero soy optimista por naturaleza. Por contra, veo lo que sí que es una realidad ya transformada. Yo llegué con un compromiso muy firme, por ejemplo, de que se finalizarán las obras del IES Pere Maria Orts i Bosch. Ahora podemos decir que sin duda estamos en el principio del fin. Basta con ir a ver la parcela y ver que las tareas de demolición de la antigua edificación existente ya están a punto de finalizar.

Toni Pérez durante la entrevista a INFORMACIÓN. / Áxel Álvarez

Los proyectos a veces se topan con procesos largos...

Todo en la administración parte de una idea, a lo mejor un sueño, pero luego hay un camino siempre farragoso para culminar. Pero hay cosas que sí que hemos conseguido, aunque queda mucho por hacer. Benidorm es hoy una ciudad mucho más amable para las personas. Es decir, nuestro crecimiento, por ejemplo, en parques públicos es una nota singular. Yo llegué a la Alcaldía y Benidorm tenía en ese momento el Parque de Elche, el parque L'Aigüera. Ha pasado el tiempo de esta década y la gente creerá que la Séquia Mare, Foietes o El Moralet siempre estuvieron ahí. Pero eso no es verdad, no estaban ahí. Todo eso lo hemos patrimonizado, tiene un valor incalculable en la vida presente y sobre todo en la vida futura. Me parece que son proyectos que uno soñó en su día y que los ha desarrollado.

¿Qué retos se han quedado por ahora en el camino?

El de la avenida Mediterráneo que nos han llevado, en unas circunstancias sobrevenidas por el covid, a no finalizarla aún. Estamos trabajando para acabarla, pero es que llevaba 60 años sin ser rehabilitada desde su creación. Son pequeñas cosas; no, son cosas de mucha envergadura. Siempre digo que a lo mejor hemos hecho tantas cosas que, por ejemplo, la rehabilitación integral y modernización de la avenida Europa, que por sí sola formaba parte de los retos y objetivos y compromisos de cualquier programa electoral desde el año 2000, se ha hecho y ha pasado de puntillas para la sociedad. Es decir, hay tanto por hacer. Pero bueno, me quedo en ese proyecto grande que puede ser el crear parques, pero también en el detalle pequeño de la accesibilidad a un pequeño parque de barrio donde ahora hay una instalación donde mayores y niños disfrutan. Es que todo cuenta.

¿Y qué queda por hacer?

Queda todo por hacer. Benidorm es siempre es una ciudad inacabada, porque la ciudad depende de los sueños, de las ideas, de los retos, de las ilusiones que tenemos los de Benidorm. Y todo es perfeccionable y todo se puede completar, todo se puede complementar. ¿Qué queda por hacer? Es que queda tanto. Siempre. Todos los días surgen nuevas cosas.

Benidorm es siempre es una ciudad inacabada, porque la ciudad depende de los sueños, de las ideas, de los retos, de las ilusiones que tenemos los de Benidorm"

Benidorm tiene en marcha proyectos grandes como el Vial Discotecas.

Pronto finalizaremos ese enlace que viene marcado en el Plan General del año 90, que es el conocido como Vial Discotecas, con la imposición del Ministerio de que Benidorm sea la que aborde una gran rotonda de conexión con la N-332. La estamos pagando con nuestros recursos. Es el que habilita un plan parcial, el 3/1, que estaba en el año 90 ya marcado en el plan General. Lo que queda por hacer cuando acabemos ese vial, cuando acabemos esa rotonda, será por parte de la iniciativa privada, desarrollar todo ese plan parcial. Otros dormían el sueño de los justos: el plan parcial El Murtal, el 2/1 Poniente, el 1/1, lo que ahora es el nuevo ensanche de Levante... Todo eso está orientado para ser iniciado; algunos ya finalizando, como el 2/1. Hace apenas diez años eran espacios inertes. Es que la ciudad se transforma y a veces, como estamos dentro de ella, no vemos esa transformación ni sabemos cuándo se ha producido.

Política

¿Repetirá como candidato a la Alcaldía de Benidorm en 2027?

Lo fundamental para dedicarte a la política es tener ilusión, ilusión por lo que haces e ilusión por lo que tienes que hacer y por lo que podrás hacer. Y hoy la ilusión la tengo intacta, pero tengo también mucha experiencia y a dos años vista... Lo primero, hay que llegar con salud y luego con ilusión y ganas. Esas tres cosas a día de hoy están muy bien.

Tengo intacta la ilusión, pero tengo también mucha experiencia y a dos años vista... Lo primero, hay que llegar con salud y luego con ilusión y ganas"

Desde hace dos años compagina el cargo de alcalde con el de presidente de la Diputación, algo que provoca críticas, sobre todo, en la oposición.

Benidorm ha tenido alcaldes- diputados, ha tenido concejales-diputados y que parece que el problema es que Toni Pérez sea presidente de la Diputación. Como benidormense, respecto de cualquier otro compañero o compañera, para mí sería un honor que lo fuera. Ser presidente de la Diputación y alcalde, como lo fue Pedro Zaragoza o Manuel Orts, me parece algo bueno para la ciudad. Y en cualquier caso, siempre invito a aquellos que dicen del tiempo que nos queda, el tiempo que nos resta, que sigan mi agenda en Benidorm, a los que están en Benidorm y mis realizaciones y nuestra acción de gobierno; y que sigan nuestros hechos también en la Diputación y que valoren. No he restado un ápice, tengo el mismo contacto con la ciudadanía que tenía.

¿Entiende las críticas?

Son críticas políticas. Voy a muchos sitios donde lo que veo son muchas ausencias que luego critican que yo no estaba, pero yo sí que estaba. Ser y estar. Esto no va de hacer un folio y poner un titular y reiterar siempre los mismos argumentos. Y creo que lo que hay es poca dedicación por parte de algunos a una responsabilidad, por cierto, que es compartida.

El alcalde junto a los nombres de los que han ocupado la Alcaldía de Benidorm desde 1690. / Áxel Álvarez

Agenda 2030

Benidorm está inmerso en la Agenda Urbana y la Agenda 2030. ¿Cómo lo resumiría a un vecino de Benidorm que le pregunte qué es?

La Agenda 2030, a la que España se adhirió en septiembre de 2015, lo que establece es una serie de objetivos. Yo lo enmarcaría todo bajo el prisma: el piensa globalmente, actúa localmente. Tú no eres la solución si no te lo crees, pero tú eres parte de la solución. Te lo creas o no. Es decir, si Benidorm contribuye a una mayor eficiencia energética, si hacemos menos emisiones de CO₂, si garantizamos una vida más saludable, si somos capaces de reverdecer, renaturalizar nuestra trama urbana, si somos capaces de tener desplazamientos cada vez en mayor número peatonales, si somos capaces de abordar un transporte público en condiciones galante y seguro, si acudimos a métodos de desplazamiento blandos, si todo eso lo hacemos en nuestro pequeño, en nuestra pequeña trama urbana... Si todo lo hacemos, habremos hecho nuestra parte. Pero si todo el mundo hiciera lo mismo, sin duda estaríamos aplicándole mayores garantías de longevidad de la Tierra, a nuestro planeta. Y no hay un plan B de nuestro planeta. En Benidorm la vida sucede a pie y ¿cuántas cosas se trastocan en la vida de las personas simplemente con un mal gesto, con una caída, con una circunstancia?. Si la ciudad está más preparada para todo ello, pues tanto mejor.

Presentó el otro día el documento estratégico con el que Benidorm se ha marcado las líneas de futuro. Dentro de él está, por ejemplo, el Open Arena, que es uno de los proyectos a los que se tuvo que renunciar con la Edusi.

Ese proyecto es importante por muchos motivos. En primer lugar, porque Benidorm patrimonializó la plaza de toros y es nuestra, es de los benidormense y es un espacio que tiene que ser un punto de encuentro, un punto de convivencia. Es verdad que con el tiempo se deterioró. Nosotros proyectamos hacer ya esta importantísima inversión, la presentamos dentro de la Edusi, pero la gente tiene que saber que la dotación, el porcentaje de financiación era de apenas un 20 % del total. Y luego hay que enmarcarlo temporalmente. Teníamos que tomar la decisión en un momento en el que el covid apareció y había que decidir. Hablan de las obras faraónicas... La obra más faraónica que ha hecho Benidorm en su historia fue atender a una ciudad a partir del 14 de marzo de 2020 y no dejar a nadie atrás de verdad y atender a las personas y movilizar 23 millones de euros de nuestros recursos para atender a todo el mundo.

Presupuestos

Benidorm no ha aprobado un presupuesto en 2025, ¿lo hará antes de acabar el año?

No, no va a haber presupuesto nuevo en 2025. Y lo explicamos porque, en primer lugar, Benidorm, con este gobierno del PP, decidió que sus puestos de máximo nivel funcionarial (habilitados nacionales), como la Secretaría, la Intervención y la Tesorería, fueran absolutamente libres y en el concurso unitario para toda España. Queríamos tener a los mejores profesionales, no queríamos marcar como se ha hecho en otras épocas en el pleno el perfil del personal de esos funcionarios habilitados nacionales. Toda el área económica llega en un mes de noviembre de 2024, en el que, por cierto, no hay presupuesto general del Estado, que sí es obligatorio y es el que marca el devenir anual de todas las administraciones. Aún hoy, ningún ayuntamiento de España conoce cuál va a ser la participación de tributos del Estado. Se ha publicado ya en el BOE, pero todavía no conocemos el detalle. ¿Cómo se puede hacer un presupuesto si no sabes tus ingresos? ¿Bueno, sería eso un pre-supuesto?

No va a haber presupuesto nuevo en 2025"

Por tanto se tiene que seguir con el prorrogado de 2024...

Es verdad que Benidorm tiene un presupuesto que está ejecutando, que es el prorrogado del año 2024. No solo es perfectamente legal. Por lo tanto en lo que estamos trabajando ya es en el presupuesto de 2026, porque no tendría sentido elevar un presupuesto que solo para su aprobación definitiva requiere entre aprobaciones y publicaciones 45 días y hacerlo en el mes de junio. Benidorm no sabe que cuál va a ser la contribución del Estado para 2025. Y, como decía el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: "Un gobierno sin presupuesto no gobierna nada, está solo en la Moncloa". Pero un gobierno local no necesita presupuesto. A veces hay presupuestos que son mejores en su prórroga. Que en su nueva redacción. Y Benidorm puede estar en un caso similar.

Toni Pérez, en corto Utiliza habitualmente frases de autores, muchas veces en los plenos y en la argumentación. ¿Qué libro está leyendo ahora mismo? Me gusta mucho la poesía porque creo que es la lectura más fácil para quien se dedica a la política. Lo último que estoy leyendo es a Lluís Alpera, la obra "Ulisses i la mar de los Sargassos". Una frase que le acompaña siempre. "Mai vas ben vestit si no somrius" ("Nunca vas bien vestido si no sonríes"). ¿Dónde se ve dentro de dos años? Siempre me he visto en el mismo sitio. Seguro que coincide con alguna fiesta donde hay que tocar la "xirimita". Si pudiera estar ahí, sería maravilloso. ¿Se arrepiente de algo? Siempre hay algo de lo que arrepentirse. En cualquier caso, creo que hay que arriesgar. Creo que es mejor arrepentirse por algo que haces que por no haberlo hecho.

¿Qué opina de que el Gobierno central haya impuesto de nuevo las reglas de gasto?

Esto tendría que llevar una reflexión de toda la ciudadanía. Las reglas fiscales aparecen cuando en el año 2012 se hace una Ley de Racionalización del gasto público ante unos ayuntamientos que tienen una deuda colosal y se financian y desarrollan con planes de ajuste y les marca esa ley un horizonte temporal. Esos planes de ajuste finalizaban en el año 2023. Llegamos a la alcaldía con 93 millones de euros en 2015 y la deuda era cero en 2022. Por lo tanto, lo que han hecho sibilinamente es convertir aquella ley tan criticada por el PSOE, como ley Montoro en la Ley Montero. Y ahora han vuelto a esa ley sin tener que aprobarla porque no la han derogado y nos han aplicado otra vez las reglas fiscales. ¿Esto qué quiere decir? Primera, que un ayuntamiento tiene un techo de gasto, tiene que garantizar los ingresos del presupuesto, pero a final de año no habrá podido gastarlo todo.

El alcalde de Benidorm en el despacho de Alcaldía. / Áxel Álvarez

¿No se pueden gastar los ahorros que tiene el Ayuntamiento?

Han aplicado una norma por la cual los ahorros, por ejemplo del Ayuntamiento de Benidorm en 2024, no los podemos gastar en 2025, están en un banco depositado. Y así hay miles de ayuntamientos. Va a haber muchos ayuntamientos que los ahorros del 2024 no los van a poder gastar, que cerraran el presupuesto del 2025 con una cantidad similar de ahorro, y que lo que haremos es seguir cobrando impuestos al vecino, manteniendo por obligación legal del Gobierno de España ahorros en los bancos. Y a mí eso me parece lamentable. Cuando tienes una gran deuda, tiene una justificación. Y cuando ya hemos ahorrado y hemos pagado toda la deuda, tampoco nos dejan bajar los impuestos. Al contrario, nos obligan a subirlos, como ha ocurrido con la famosa tasa de la basura. Es paradójico, pero tiene un nombre: en 2023, España dio un giro y donde había un número importante de gobiernos socialistas en ciudades y municipios cambió el color. Y como ahora hay muchos más alcaldes del Partido Popular, pues el PSOE ha dicho que ahorren, que ya llegará otro para gastarlo.

En 2023, España dio un giro y donde había un número importante de gobiernos socialistas en ciudades y municipios cambió el color. Y como ahora hay muchos más alcaldes del Partido Popular, pues el PSOE ha dicho que ahorren, que ya llegará otro para gastarlo"

Hay ayuntamientos que han tenido que aprobar un plan financiero...

Benidorm tiene la economía muy bien en el momento actual, en la contabilidad actual, ha hecho un grandísimo esfuerzo en esta década para superar deuda. La Ley de Bases de Régimen Local nos permitiría un endeudamiento sin solicitar permiso del 75 % y solicitándolo del 110 %. Y nosotros en este momento no llegamos ni siquiera un 30 %. Hay otros ayuntamientos que tienen una peor economía que Benidorm.

¿Qué cree que pasará con la sentencia de Serra Gelada de 300 millones de euros? ¿Afectará a la economía del Ayuntamiento?

Hay varios procesos judiciales y en todos ellos la razón siempre ha estado de parte del Ayuntamiento, que lo único que ha hecho es defender el interés general y seguir el criterio de los técnicos. Por cierto, en muchas ocasiones esa hoja de ruta ha sido votada a favor por el PSOE. En uno de esos procesos judiciales (por el de la sentencia del TSJ), en este momento el Ayuntamiento ya ha articulado un último paso: un incidente de nulidad de actuaciones. Estamos a la espera de lo que decida el Tribunal Superior de Justicia. Es evidente, porque es de cajón, que si esto acabara de la forma y manera que recoge el último pronunciamiento sería un golpe duro para las arcas municipales, pero un golpe duro que habría que gestionar y hay capacidad de gestión y hay responsabilidad y hay rigor; y no será fácil pero lo haremos. El Ayuntamiento de Gandía tiene 295 millones de euros de deuda y con esa deuda a la alcaldesa, a Diana Morant, le sirvió para ser elevada a ministra, y es del PSOE. A trabajar, huir nunca.

Es evidente que si la sentencia de Serra Gelada acaba de la forma y manera que recoge el último pronunciamiento sería un golpe duro para las arcas municipales"

Es una de las condenas más importantes de España. ¿Qué le diría a un alcalde que estuviera en esta situación?

Por la experiencia política y de la vida, esperaría a que eso se materializara. Analizaría mucho el caso y, con ese conocimiento, pues a ese alcalde le diría vamos a ver qué pasa. Y cuando llegue, pues lo abordaremos.

Benidorm y el turismo

Benidorm no para de crecer en materia de turismo, ¿puede morir de éxito?

Benidorm está en la línea, dentro de nuestra estrategia de ese otoño de 2015, de gestionar el éxito. Primero había que establecer el marco para tener el éxito. No quiero hablar mucho del pasado, pero cuando llegué a la alcaldía Benidorm languidecía mucho. Lo hacía como ciudad, no había proyecto de ciudad; y lo hacía como destino, aunque trabajaba mucha cantidad. Así que en primer lugar era consolidar unos parámetros que nos llevaran al éxito, tenerlo, y luego consolidando el cuantitativo, seguir avanzando en el cualitativo. Benidorm no ha llegado a su techo. La prueba es que nuestra media de ocupación anual en este momento es de un 82 %. Claro, eso es estar a años luz de la mayoría de los destinos turísticos del mundo.

¿Dónde puede crecer todavía?

Hay momentos del año donde nos podemos permitir atraer visitantes con nuevas acciones, nuevos eventos, nuevos productos... Atraer un visitante a una ciudad que está dimensionada para ese número de visitantes. Crece más nuestra población empadronada en los últimos cuatro años que el número de turistas. Por lo tanto la ciudad ahora ofrece lo que no ofrecía. Con toda la dificultad del mundo, con una mala ley de vivienda, con una conectividad que es la misma que hace diez años o peor, con todo eso Benidorm consolida crecimientos de gente que viene a vivir y se empadrona. El turismo es una bendición. Y ha hecho que la ciudad sea mucho mejor.

Crece más nuestra población empadronada en los últimos cuatro años que el número de turistas"

Nombra el problema de la vivienda...

Hay una mala ley de vivienda, que nos acompaña ya hace demasiado tiempo, y la ausencia absoluta de política de vivienda por parte de la Generalitat Valenciana en el periodo presidido por Ximo Puig, de 2015 a 2023, hizo, ya no en la Comunidad valenciana, en Benidorm, cero promociones de vivienda de promoción pública en el periodo inmediatamente anterior. Con gobiernos del PP solo en Benidorm, se hicieron 82 viviendas en la Cala para mayores y 40 para jóvenes. No hay color. Es más fácil lanzar titulares, no hacer nada y echarle la culpa a otro. En este momento, este Ayuntamiento, dentro del Plan Vive con la llegada de Carlos Mazón, puso una puesta a disposición de la Generalitat y ya un proyecto en fase de subsanación de errores, para la construcción y promoción de 117 viviendas de promoción pública en Poniente. Una sola vivienda, ya serían muchas más de las que se construyeron en Benidorm de promoción pública entre 2015 y 2023. Llamemos a las cosas por su nombre.

El alcalde de Benidorm durante la entrevista. / Áxel Álvarez

¿Qué haría con la actual ley de vivienda?

Es una muy mala ley de vivienda que hay que derogar o modificar, que hace que la propiedad, la propiedad no es un señor con un puro. La propiedad es usted que tuvo un sueño, que se compró el apartamento que podía porque trabajaba, que ahora tiene una nueva pareja que también tiene otra propiedad, y de repente se han encontrado con dos propiedades que tienen que pagar hipoteca de las dos, y han decidido vivir en una de ellas, y son jóvenes, y de repente las que tienen para alquilar... pues no tienen certidumbre ni garantías. Y lo que era un producto que de normal hubiera estado en el mercado de alquiler residencial, pues acaba cerrado o en un uso turístico. Por lo tanto algo no está funcionando, y lo que no funciona hay que cambiarlo.

Otros municipios han tomado medidas para frenar las viviendas turísticas. Benidorm ha decidido pedir las competencias para, incluso, sancionar...

En todo hace falta gestión. Lo cómodo, lo fácil, por cierto, cuando solo tienes un modelo urbano de viviendas en diseminado, precisamente para ese uso, ahora que ya está todo agotado, es cuando tú aplicas medidas. Benidorm las aplicó con el plan general de 1956. En Benidorm siempre ha habido vivienda vacacional. Nuestra planta hotelera fue creciendo, pero veníamos de un alojativo a veces incluso en habitaciones de la gente local que alquilaba su habitación al veraneante. La sociedad ha cambiado, el mundo ha cambiado. Benidorm tiene porcentualmente menos viviendas de uso turístico que habitaciones de hotel. Hay otros modelos que a lo mejor con la boca pequeña, a veces dicen que son sostenibles, saludables y un montón de cosas, pero que es un modelo en el que han ido creciendo y que ahora tienen que gestionar.

Benidorm es el modelo de DTI internacional y ahora sede de la Plataforma de Destinos Turísticos, ¿puede seguir creciendo también Benidorm en ese sentido?

Sí, porque siempre te pones más metas y porque estamos en un momento en el que la tecnología avanza de forma exponencial y de forma muy radical. Es un momento muy vertiginoso en cuanto a la innovación y a la tecnología y de lo que se trata es de gestionar. ¿Y de gestionar qué? Que Benidorm siga siendo punta de lanza, no solo para España sino para el mundo, en la gestión inteligente del destino. De hecho, todo lo que hemos hablado de las viviendas de uso turístico, de la propiedad, de la eficiencia energética, de la adaptación al cambio climático, de la movilidad sostenible... Todo eso tiene que ver con el DTI y todo eso es donde está avanzando ahora España como gran proyección al mundo con esa plataforma inteligente de destinos. El tiempo ha acabado dándonos una razón.