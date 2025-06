Los paraguas ya son para el verano

Si las bicicletas son para el verano, como decía en su obra de teatro Fernando Fernán Gómez, los paraguas son también para la temporada estival. El intenso calor y los rayos del sol cada vez "aprietan" más y casi cualquier objeto es bien recibido para intentar darse sombra a uno mismo y hacer más llevaderas las jornadas de altas temperaturas. Protegerse de los rayos ultravioleta no es solo una cuestión de confort, sino también de salud, como afirman los expertos, quienes avisan de que tampoco vale cualquier paraguas para "cantar" bajo el sol.

En estos días de intenso calor, es cada vez más habitual ver a personas que se protegen del sol no solo con gorras o sombreros sino que los paraguas o las pequeñas sombrillas han comenzado a formar parte del paisaje urbano. En ciudades como Alicante o Benidorm podía ser habitual ver a turistas extranjeros que usaban este objeto para taparse ante los intensos rayos solares, pero su uso se ha generalizado y no es raro verlo en personas residentes que los utilizan para el día a día. La ventaja: cubre mucha más superficie que cualquier gorra o sombrero (a no ser que sea una gran pamela).

Una mujer se protege del sol con una pequeña sombrilla. / Juani Ruz

Con el calor de estas semanas, por ejemplo, en la puerta de un centro escolar de Benidorm en el último día de clase, un grupo de madres y padres esperan a que salieran sus hijos; había hasta cuatro personas con paraguas para taparse del sol; porque llover, no llovía. La imagen se repetía en las calles del centro de la ciudad donde varias mujeres, sobre todo mayores, iban a la compra con sus carros y también con una pequeña sombrilla o paraguas para resguardarse. El sol "picaba" de lo lindo.

Exponerse al sol no solo puede provocar quemaduras que pueden derivar a la larga en problemas graves. También puede causar una insolación o un golpe de calor al dar directamente en la cabeza, donde también se puede quemar el cuero cabelludo. Los síntomas de lo primero: deshidratación, dolor de cabeza, náuseas... Por ello, no solo es fundamental aplicarse protector solar en modo crema, sino que lo es además protegerse del sol con sombreros o gorras a los que se suman los paraguas o las sombrillas. Y es necesario evitar la exposición prolongada durante las horas de más calor.

Las sombrillas siempre han sido un elemento esencial en las playas. Los bañistas cargan con ellas y con las sillas para pasar una jornada sobre la arena o hay quien las alquila en el mismo lugar. Ahora, tampoco hay quien las abre para realizar el camino desde casa y resguardarse del sol. En Benidorm, por ejemplo, es uno de los objetos más vendidos en las tiendas dedicadas a los enseres de playa. También las gorras y los sombreros. Desde hace un tiempo, la exposición de paraguas en algunas de ellas no solo se hace cuando hay lluvia sino que han llegado para quedarse todo el verano.

Dos personas bajo un paraguas para resguardarse del sol. / Juani Ruz

El dermatólogo Manuel Asín explicó a este diario que existen dos tipos de protecciones, las físicas y las químicas. En el primer grupo entraría todo lo que permite protegerse del sol directamente, como simplemente una sombra, un sombrero, una gorra... En el segundo, los protectores solares de todo tipo. "Un protector físico sería quedarse en casa para que no nos dé el sol", indicó.

No cualquier tipo sirve

Pero, ¿sirve cualquier tipo de sombrero o de paraguas? La respuesta es que no, aunque eso no significa que no ayuden a "resguardarse" de los intensos rayos solares. El experto explicó que "sí existen tejidos específicos que protegen de la radiación ultravioleta" y se pueden encontrar en gorras o camisetas. Incluso ya existen paraguas que lo ofrecen aunque sus precios suelen ser algo más caros.

Así apuntó que "debajo de una sombrilla o paraguas no tenemos una protección absoluta" pero sí ayuda y, más si es de esas específicas. "El paraguas de plástico, el de colores que se usa para la lluvia, será bonito pero no protege demasiado del sol", agregó el dermatólogo.

Además indicó que los tejidos más claros dejan pasar más los rayos ultravioleta porque reflejan más la luz visible. Los colores más oscuros pueden absorber más la radiación UV, por tanto, protegerían más. ¿Quién no ha visto a un Tuareg en pleno desierto con turbantes azules o negros? Estos nómadas no lo hacen por capricho. Pero también depende de la tela: la lana o el poliéster tienen mayor protección que el algodón, el lino o los acrílicos. Aunque es cierto que lo más extendido es que son mejor para usarlas en verano por ser más frescas.

Asín explicó que sí existe un material que nunca ha fallado: la paja para los sombreros. "No deja pasar la luz ni las radiaciones". Es decir, aquello que usaban en el campo toda la vida para protegerse del sol es ahora también lo más eficaz para resguardarse cuando los rayos calientan en la playa o caminando por la ciudad. "Además es uno de los tejidos más baratos y de siempre", añadió.

Las modas o los "inventos"

Un hombre con un sombrero y una toalla para protegerse del sol. / Áxel Álvarez

Como toda prenda, los sombreros o las gorras también dependen de las modas. Los objetos de rafia son habituales en el verano, aunque su protección no es tan alta como otro tipo. Las gorras con tela incorporada para tapar la nuca también suelen ser habituales y los sombreros de gran tamaño también siguen las pautas del vestir.

Pero como todo en la vida, inventar lo que a uno mejor le tape del sol está también a la orden del día. Si el calor aprieta, añadir una camiseta para que la gorra tape más de lo que lo hace puede ser una idea. Llevar varias prendas para protegerse del sol es además una opción. Y a todo ello se une un clásico: acompañarlo de un buen abanico que permita tener un poco de aire frente a tanto sol.

Una mujer se abanica durante las Hogueras en Alicante. / Pilar Cortés

Y entre tanta moda, una que se puede ver en las playas, piscinas o en redes sociales: paraguas para los móviles. Estos pequeños objetos no son tanto para proteger el aparato de los rayos sino como para evita que se caliente bajo el intenso sol; pero, además, permite más visibilidad de la pantalla. No será rato verlo este verano.

El dermatólogo hizo una lectura positiva de que cada vez se vean más sombreros, gorras o paraguas por la calle para protegerse del sol: "Eso es que cada vez hay más concienciación sobre la protección solar", y no solo poniéndose cremas.

Reglas básicas para protegerse del sol

Una joven se protege con un paraguas del sol. / Áxel Álvarez

El sol no debe tomarse a la ligera. Así que habría que seguir unas reglas básicas que son las más extendidas para evitar acabar con la piel quemada o con muchas peores consecuencias. Entre ellas está la de evitar la exposición solar de 12 a 16 o 17 horas por la intensidad de los rayos ultravioleta; empezar a tomar el sol gradualmente y no hacerlo durante mucho tiempo; además de usar protección solar varias veces al día, si puede ser con un factor de 30 o mayor. También protegerse con sombrero, gorra y gafas de sol; y en el caso de hacer deporte, proteger la cabeza con gorra o el cuerpo con camiseta durante las actividades deportivas.

Protegerse es la base para no tener problemas más graves. Solo en la Comunidad Valenciana, en un año, los nuevos casos de melanoma cutáneo ascendieron a 668, según el último informe consolidado del Sistema de Información en Cáncer de la Conselleria de Sanidad del pasado año; 275 fueron en Alicante. En cuanto a la edad media del diagnóstico es de 65 años en los hombres y 64 años en las mujeres. Las tasas de incidencia específicas aumentan con la edad en ambos sexos, siendo superiores en los hombres a partir de los 65 años y levemente mayores en las mujeres de los 30 a los 54 años. La supervivencia relativa del melanoma a los cinco años del diagnóstico durante los últimos años es inferior en los hombres (78 %) que en las mujeres (85 %).