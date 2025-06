L'Alfàs intensifica su lucha contra los vertidos incontrolados: cinco expedientes en una semana

L'Alfàs del Pi ha intensificado su lucha contra los vertidos incontrolados. Para ello se ha reforzado el plan de seguimiento y vigilancia coincidiendo con el inicio del verano y se traduce con la apertura de cinco expedientes sancionadores, abiertos por agentes de la Policía Local en las urbanizaciones el Romeral, Escandinavia y San Rafael en menos de una semana. En concreto desde el pasado viernes y hasta este miércoles, "durante los seis días que llevamos de campaña", indicó el portavoz del gobierno local, Toni Such.

El edil apela una vez más a la colaboración ciudadana "para que nos hagan llegar fotos o vídeos cuando vean a alguien eliminando residuos donde no procede, generando un grave problema de salud pública". Estas conductas incívicas conllevan sanciones económicas que pueden alcanzar los 3.001 euros, según recoge la ordenanza. Una medida "disuasoria con la que se pretende concienciar a la población sobre la gravedad de los vertidos incontrolados y sus consecuencias, tanto medioambientales como económicas, y sanitarias, además de afectar a la seguridad".

Enseres en una calle del municipio alfasino. / INFORMACIÓN

El Ayuntamiento de l’Alfàs adoptaba hace ahora un año la decisión de incrementar las sanciones por incumplimiento de la Ordenanza Municipal, penando con hasta 3.001 euros los vertidos incontrolados y "no desestimamos aumentar nuevamente todas las sanciones contempladas, e incluso estudiamos la adopción de nuevas medidas que los infractores no puedan eludir como hasta ahora", añadió el edil.

Desde el consistorio se recuerda que este tipo de conductas no solo vulneran la normativa municipal, sino que generan importantes problemas a toda la comunidad, "afectando directamente a la calidad de vida de los vecinos y vecinas. En un municipio con una fuerte vocación turística, estos vertidos también dañan gravemente la imagen del destino, con consecuencias negativas en todos los ámbitos". Existe dos Puntos Limpios de l’Alfàs, además del servicio gratuito de recogida a domicilio de enseres, incluso un servicio móvil de reciclaje todos los viernes en el parking de la Bolleta.

El Ayuntamiento "seguirá reforzando la vigilancia y no descarta ampliar los controles y sanciones para garantizar" el cumplimiento de la normativa: "Cuidar nuestro entorno es responsabilidad de todo el mundo y no vamos a permitir que unos pocos lo deterioren en perjuicio de la mayoría".

Los puntos limpios

Existen dos puntos limpios, uno en l’Albir y otro en el núcleo urbano de l’Alfàs, en las calles Tauró y Reino Unido, donde se permite gestionar de forma correcta la retirada de los desechos domésticos que no pueden ser depositados en los contenedores de basura, como pueden ser escombros, enseres, restos de poda o aparatos electrónicos. En concreto, los puntos limpios admiten papel y cartón, vidrio, envases, pilas, aparatos eléctricos y electrodomésticos, aceites, aerosoles, radiografías, fluorescentes, escombros procedentes de pequeñas obras domésticas, enseres, chatarra y restos vegetales. En resumen, todos aquellos que no se pueden tirar en los contenedores que se encuentran a pie de calle.

Colchones en una calle de l'Alfàs del Pi. / INFORMACIÓN

El horario del Punto Limpio de la calle Reino Unido es de lunes a sábados, de 10 a 13 horas. En cuanto a l'Albir, el Punto Limpio de la calle Tauró abre de lunes a viernes, de 10 a 13 horas, y también los martes y jueves, de 16 a 19 horas. Cualquier persona residente en l’Alfàs del Pi puede hacer uso gratuito de estos espacios. Sólo se admiten residuos generados por particulares y hay que estar empadronado en el municipio. Además, se debe presentar el DNI al ir a depositar los residuos.

La empresa concesionaria del servicio de recogida de residuos (SAV) pone a disposición de la ciudadanía un número de teléfono gratuito -900.102.952- al que pueden llamar para aclarar dudas, solicitar información sobre cuál es el punto limpio más cercano y también concertar citas para el reciclaje de enseres de gran tamaño y voluminosos.