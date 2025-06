Un nuevo depósito abastecerá de agua de regadío a la zona alta de la Partida El Molí de Finestrat

Aprovechar instalaciones para abastecer el riego. Es la actuación que se ha culminado en la Font del Molí de Finestrat, concretamente en el espacio que ocupaba un antiguo depósito de hormigón se ha instalado un nuevo depósito metálico que abastecerá de agua de regadío a la zona alta de la Partida El Molí.

El alcalde, Juanfran Pérez Llorca, junto a la diputada de Ciclo Hídrico Ana Serna, de la Diputación de Alicante y el concejal de Obras y Proyectos, Guillermo Lloret, visitaron este viernes la actuación que también ha incluido la instalación en la zona recreativa de unos hidrantes para una mayor rapidez ante un conato de incendio.

El depósito "antiguo llevaba en desuso más de 4 años. Así que desde el Ayuntamiento planteamos a Diputación, concretamente al departamento que dirige la diputada Ana Serna, encargada del Ciclo Hídrico, esta actuación para rehabilitar la instalación y dar servicio para riego a la Comunidad de Regantes", indicó el alcalde. Esta obra supone además la "solución de tres problemas en uno. Hemos mejorado nuestros recursos hídricos. Ahora somos más eficientes porque hemos mejorado una balsa de riego, evitando cualquier tipo de fuga, y la hemos cedido a la Comunidad de Regantes".

Y a la vez, eso "nos ha permitido trabajar en la prevención de incendios forestales en el paraje natural del Puig Campana. Nosotros nos tomamos muy en serio el tema de la prevención de incendios y no solo aquí sino en todo el municipio donde ya hay más de 400 hidrantes. Lo dicho una solución hemos resulto tres problemas", Juanfran Pérez Llorca.

La capacidad del depósito es de 200 m³ y será gestionado por la Comunidad de Regantes Els Molins de Finestrat. El coste de la actuación asciende a 48.000 euros sufragados al 100 % desde Diputación de Alicante.

Ana Serna destacó que "el objetivo de la Diputación de Alicante no es otro que ayudar a los ayuntamientos porque hay proyectos que si no fuera por la aportación económica de la diputación sería muy difícil llevar a cabo. Estamos viviendo una etapa muy difícil en el tema del agua, necesitamos la colaboración de todas las administraciones, la Generalitat me consta que ahora tiene plena disposición, pero también pedimos al gobierno central su involucración".

La visita a la Font del Molí de Finestrat. / INFORMACIÓN

"En el tema del agua que supone que tengamos que hacer un mayor esfuerzo en inversiones, Yo creo que todo lo que hacemos la Diputación, los ayuntamientos, todas estas inversiones, todo este buen uso en con un recurso tan importante como es el agua nos avala para seguir reivindicando aquello que nos pertenece y que no nos regalan, que no nos engañen, el agua la pagamos", añadió.

Otras actuaciones

Coincidiendo con esta obra también se han realizado las tareas de mantenimiento, que cada 10 años se han de llevar a cabo, para la rehabilitación del Depósito Regulador de la Comunidad de Regantes Los Molinos de Finestrat, ubicado en la antigua piscina de Finestrat, y con una capacidad de más de 700 m³. Con esta agua se riega la parte baja de la Font del Molí.

Este proyecto también está subvencionado por la Diputación de Alicante con 37.807,74 euros, con la aportación de la Comunidad de riego de 9.451,94 euros. El presupuesto total asciende a 47.259,68 euros.

Hidrantes Font del Molí

En esta misma actuación también se aprovechó para instalar en la zona recreativa de la Font del Molí hidrantes para una mayor eficiencia y rapidez ante un conato de incendio. Este hidrante está conectado al depósito de la zona recreativa de la Font del Molí y alimenta con 100 ml². Es capaz de llenar un camión de los bomberos en a penas 8 minutos. Y cubre la zona recreativa y todas las partidas que rodean el Puig Campana.

Así mismo, ya está redactado el proyecto, por el área de Ciclo Hídrico de la Diputación de Alicante y Pro-Aguas, para renovar las infraestructuras de la balsa de la Alhambra. Se actuará en el cambio de la lona, en aportar más elementos de seguridad para adaptarlos a la nueva normativa de pequeños embalses. Actualmente el proyecto está en la Generalitat y se prevé una inversión de 500.000 euros. Se aplicará el Plan de Explotación, el Plan de Seguridad, el Plan de Emergencias y el Plan de Mantenimiento.