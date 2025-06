El intento fallido (y recurrente) de los tabloides británicos de desprestigiar a Benidorm

No falla. Es arrancar la temporada estival y los tablones británicos deciden que en Benidorm está pasando algo que puede arruinar las vacaciones de sus compatriotas. Aunque esa intención de acabar con la reputación del destino turístico preferido por los ciudadanos de Reino Unido ya casi se da todo el año. El último intento es de hace solo unos días cuando se publicó que el Ayuntamiento había introducido nuevas multas de hasta 500 euros para los turistas que cometieran infracciones en las conocidas "scooters". Pero no había nada de eso, solo una mezcla de varias noticias donde lo más importante es que apareciera Benidorm en el titular y un elemento casi indispensable para estos turistas: las sillas eléctricas.

La historia se repite: alertas de falta de seguridad que no son tales, un apagón que deja sin cerveza fría a los visitantes de Reino Unido... y si se mira más atrás, tiburones peligrosos que no lo eran, picaduras de insectos graves, o que la imposición de los aires acondicionados a 27 grados acabaría por "asar" a los turistas. Son solo algunos de los titulares que los tabloides británicos, como The Sun, Mirror... usan para lanzar mensajes de alarma con informaciones sensacionalistas que solo buscan desprestigiar a la ciudad.

Benidorm "vende" en todos los sentidos, también para conseguir lectores poniendo el nombre en un titular, aunque lo que se esté contando suceda en la otra punta de España o ni siquiera esté pasando. Pero, además, quizá haya otro trasfondo más empresarial: lanzar estos mensajes para que los británicos se queden en su propio país de vacaciones en playas del sur, Bournemouth, Brighton... como ocurrió en pandemia; o, incluso, que elijan otros destinos competidores como Egipto o Turquía. Aunque quizá solo sea de verdad una forma de vender más periódicos o conseguir más visitas en los digitales.

Turistas de Reino Unido en un hotel de Benidorm. / INFORMACIÓN

Sin embargo, el intento es fallido. Es decir, lanzar este tipo de noticias que, en muchos casos no son veraces, ya no cala en los británicos (si es que lo ha hecho alguna vez). Y no solo lo corrobora el sector turístico de la ciudad sino que también lo hacen las cifras: cada vez hay más viajeros de Reino Unido que eligen Benidorm para pasar sus vacaciones a lo largo del año. Es más, una gran parte de ellos son fieles al municipio al que vuelven cada año.

Un 50 % de turistas británicos

Los datos son claros: casi el 50 % de los turistas de Benidorm son de este país. Por ejemplo, en mayo el mercado británico representó el 49,8 % de los turistas alojados en hoteles, según los últimos datos actualizados de la patronal hotelera Hosbec. Según datos del Ayuntamiento de Benidorm, en 2024 supusieron una media del 45 % de las pernoctaciones, 900.000 viajeros.

Hay más. La compra-venta de viviendas a ciudadanos de este país no ha parado de crecer en los últimos años. En la provincia, el mercado de compradores británicos realizó 3.545 compraventas de viviendas; entre los destinos preferidos, Benidorm, donde se dieron 65 operaciones con un precio medio de 176.000 euros, de acuerdo con los datos recopilados por el Colegio Notarial de Valencia.

Una de las portadas de The Sun con el apagón. / INFORMACIÓN

Y otro dato, los vuelos al aeropuerto Alicante-Elche. Según las estadísticas de Aena, en mayo se incrementó el tráfico internacional en un 7,5 % con 1.624.664 pasajeros registrados. Por nacionalidades, los pasajeros del Reino Unido supusieron 637.443 viajeros mientras que el nacional fue de 224.623 viajeros. Las conexiones con Manchester y la terminal londinense de Gatwick supusieron más de 160.000 viajeros ese mes. Un movimiento que no para de crecer.

"Los datos nos hacen ver cómo esas noticias no tienen calado en los turistas británicos", indicó Leire Bilbao, gerente de Visit Benidorm, el ente de promoción turística de la ciudad. "Cada vez vienen más viajeros de Reino Unido, así que no afectan los mensajes, cada vez hay más gasto en la ciudad", añadió. Y, ¿por qué siguen lanzándolas los tabloides? Bilbao indica que "las noticias que llevan Benidorm en el titular se leen y es por lo que lo hacen muchas veces".

El presidente de la patronal hotelera Hosbec, Fede Fuster, indicó a este diario que el sector turístico "hacemos el mismo caso a esas noticias que la mayoría de los lectores". Es decir, no se le da importancia porque solo tienen el fin de que se "pinche" en ellas para conseguir lectores: "Nos hace ya hasta gracia", añadió. Y también corrobora que "este año va a ser de nuevo de récord, también con el turismo británico".

Con todo explicó que "desde que las redes sociales han irrumpido en todo, las informaciones que lanzan este tipo de tabloides tienen poca credibilidad. Los que quieren viajar a Benidorm se informan más por las experiencias reales de otros, que conocen la ciudad, y que son fieles al destino".

Las noticias que se exageran

Leer alguna de esas noticias que se publican en los medios británicos sensacionalistas es comprobar como hay informaciones que no concuerdan. Es el caso de la última citada de los "scooters" eléctricos.

La noticia del Mirror traducida y en inglés. / INFORMACIÓN

La noticia que sí era verdad y se publicó en Benidorm es que el Ayuntamiento iba a intensificar el control a los "riders" que repartían mercancías en patinete, algo prohibido por la normativa. Las multas podían alcanzar hasta los 80 euros. Además se recordaba que la ordenanza de Movilidad recoge multas de hasta 500 euros para los conductores de patinetes que no cumplan con las medidas como llevar casco o seguro.

Pero el diario Mirror decidió contar su propia noticia. Así cogió un elemento que se usa mucho por los británicos en Benidorm, esas "scooters" para decir que se han introducido multas nuevas de 500 euros para los que las conduzcan y cometan infracciones. La forma de relatarlo parecía que era una ordenanza nueva.

Un turista lee un periódico en Benidorm en una imagen de archivo. / INFORMACIÓN

Esto es solo un ejemplo. "Los británicos huyen de la playa de Benidorm después de que un enorme tiburón asesino fuera visto a pocos metros de la costa". Este titular fue uno de los más sonados, pero no había tal tiburón. Otro caso: cuando el Gobierno central propuso que la temperatura del aire acondicionado tenía que estar a 27 grados, The Sun titulaba así: "Los turistas británicos que vayan a España se van a asar". La falta de seguridad también ha llenado líneas de periódicos amarillistas.

Entre los últimos titulares, el del día del apagón en toda España, donde el titular de The Sun no era el caos que se vivió en todo el país o las consecuencias sino que, con un gran titular en portada y en grandes letras, el problema era "NO BEER IN BENIDORM" ("Sin cerveza en Benidorm"), acompañada por una trágica cruz roja que marca un vaso de cerveza.

Bilbao explicó que este es uno de los casos en el que un hecho a nivel nacional se centra en Benidorm. Es decir, que algo que ocurrió en todo el país, solo se relaciona por parte del tabloide con un destino concreto y al que más turistas de Reino Unido viajan.

¿Ir en contra?

Pero, ¿se puede luchar contra estas noticias? La responsable de Visit Benidorm apuntó que el trabajo para contrarrestar el poco efecto que puedan tener es más trabajo: "Nosotros seguimos con un trabajo paralelo que es el de contar cómo es el destino y todo lo que ofrece". Por ejemplo, "atendemos a los medios con veracidad y se trasladan todos los datos reales". Uno de los últimos casos es un reportaje publicado en The Guardian: "Olvídate de los estereotipos, Benidorm es el paquete completo". En él se explican los datos reales y toda la oferta de la ciudad más allá de los sensacionalismos.

El reportaje sobre Benidorm publicado en The Guardian. / INFORMACIÓN

Al sector turístico, donde también se encuentran los touroperadores que son los que mueven a los turistas británicos, tampoco les preocupan estas noticias. La fidelidad de los viajeros de Reino Unido con Benidorm es prácticamente inquebrantable y el boca a boca mueve montañas. "Lo que preocupa realmente son las noticias que relatan mensajes de 'antiturismo' en España", añadió Bilbao.

Benidorm seguirá creciendo en turistas y los británicos seguirán eligiéndolo como uno de sus destinos preferidos para pasar sus vacaciones, sea cual sea la época del año. Mientras, los tabloides sensacionalistas seguirán "jugando" con el nombre de la ciudad para sus noticias, aunque sus intentos de acabar con la "pasión" que tienen los viajeros de Reino Unido por este país sean fallidos.