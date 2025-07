Benidorm activa la Zona de Bajas Emisiones: ya pueden multar y así reduce el tráfico

La Zona de Bajas Emisiones (ZBE) entra en vigor en toda su extensión en Benidorm. Tras un periodo de pruebas de seis meses, centrado en informar de su funcionamiento, este martes se ha activado ya la ZBE con la posibilidad de que se impongan sanciones por incumplir la restricción de tráfico. Y ha tenido un impacto positivo en el tráfico, ya que se ha reducido en la Zona Centro en un 10 % por la mañana, respecto a los datos de la pasada semana.

La avenida del Mediterráneo, incluida en la Zona de Bajas Emisiones de Benidorm, en una imagen de archivo. / Alex Domínguez

A pesar de ello, desde el Ayuntamiento han manifestado que prevén solo multas puntuales, ya que ha habido un gran número de conductores que se han dado de alta para poder acceder a las zonas restringidas, más de 4.000. Y además las personas empadronadas y que pagan el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) en la ciudad no tienen restringido en acceso a las calles más céntricas (Zona Centro) y tampoco tienen que solicitar permiso.

En cambio, lo que sí deben solicitar el permiso permanente son las personas que trabajan en la ZBE -que tiene una duración de un año- y los que disponen de segundas residencias. Estos dos casos suponen la mayoría de esos 4.000 autorizados.

En Benidorm, la ZBE ocupa una superficie aproximada de 74 hectáreas y está configurada en tres subzonas, que son las de mayor tránsito peatonal de la ciudad: Zona Centro (35 hectáreas), Zona de Levante (31 hectáreas) y Zona de Poniente (8). La primera de ellas engloba la almendra entre la calle Alcalde José Such y las avenidas Jaime I y Aigüera, para la que los empadronados que paguen el IVTM en la ciudad no necesitan ningún permiso para acceder a esta Zona Centro. En cambio, el resto de usuarios sí que tiene que solicitar el permiso a través de la plataforma https://zbe.benidorm.org/. El primer paso será darse de alta en la misma.

El motivo de esta distinción para la Zona Centro es que concentra un buen número de servicios esenciales, de carácter educativo, sanitario, asistencial, etcétera, por lo que se considera que no se puede privar a la ciudadanía de ese acceso, y por ello la gestión de esta zona es más flexible que el resto.

¿Cómo afecta a los turistas? La Zona de Bajas Emisiones también afecta a los cientos de miles de viajeros que recibe la ciudad al año que llegan en coche y se alojan en hoteles o apartamentos de la zona acotada. Para ellos es necesario realizar una especie de "check in" para los vehículos con los que lleguen al municipio. Así, habrá que gestionar permiso de acceso a los clientes que acudan a alojamientos de la ciudad a través de una plataforma digital, tanto si se dispone de aparcamiento propio como si no, pero se quiere acceder hasta la puerta a dejar las maletas. Cada hotel tendrá que introducir el dato de las matrículas y del cliente en esa plataforma, con la fecha de entrada y de salida. Se podrá hacer con tres meses de antelación, y en caso de que el cliente ya haya llegado a destino y no se haya hecho este trámite, se dispone de cinco días posteriores al paso de esa matrícula para poder actualizar los datos al Ayuntamiento y evitar sanciones.

Por lo que respecta a las Zonas de Levante y Poniente, en ambas se mantiene el mismo modelo y operativa que hasta la fecha y solo podrán acceder los residentes con permiso municipal. La de Levante abarca el tramo de la avenida del Mediterráneo desde Europa hasta Plaza de la Hispanidad, las calles aledañas y el casco antiguo; y la zona de Poniente se extiende por la primera línea desde Jaime I hasta Vicente Llorca Alós. Es decir, una amplia superficie en la que se ubican gran parte de los alojamientos turísticos de la ciudad.

El concejal de Movilidad, Francis Muñoz, ha explicado que la jornada de este martes con la entrada en vigor de la ZBE está transcurriendo como un día normal. El regidor ha destacado que "llevamos desde el día 1 de enero 2025 con la ZBE en vigor, y lo que dimos es una moratoria a los vecinos para que fuesen dándose de alta, para que se fueran familiarizando con el entorno de la Zona de Bajas Emisiones".

La zona para atender las dudas de la ZBE en el Ayuntamiento de Benidorm. / INFORMACIÓN

Muñoz ha recordado que este entorno de ZBE "recoge una zona que ya teníamos con una especial sensibilidad peatonal, es decir el casco antiguo, casco tradicional, paseos marítimos... incorporando un poco más", y representa "una apuesta de futuro de la ciudad de Benidorm en concepto de movilidad peatonal".

Reducción del tráfico

Y ha apuntado el efecto positivo que ha tenido en el tráfico la entrada en vigor ya de la ZBE, ya que el martes de la pasada semana se registraron 18.125 vehículos por la mañana en la Zona Centro, y este martes han sido 16.348, lo que supone una reducción del 9,8 % "de ese tráfico de agitación, innecesario".

El edil ha señalado que el tema de la contaminación no es preocupante en la ciudad, pero que el modelo de ciudad está cambiando en Benidorm, donde el peatón ocupa el 73 % y "tenemos que ir en esa línea, no podemos ir ahora dentro de la dirección". Por ello "aprovechamos esta imposición al ser una ciudad de más de 50.000 habitantes para seguir con ese patrón que utiliza Benidorm".

Así, ha señalado que ha habido ya más de 4.000 altas para poder acceder a la zona restringida, "sin contar a los empadronados en Benidorm, que no tienen por qué hacer ningún trámite, ya que un empadronador tiene que seguir accediendo a la Zona Centro, puesto que es donde tenemos los servicios, centros educativos, centros sanitarios y lo que es el comercio y restauración, que también una cuestión también esencial". Y con una cifra tan alta de altas se espera que las sanciones sean "puntuales".

Y en cuanto al sector hotelero, "estamos por encima de las de las 100 peticiones de alta ya". Y ha recordado la frase del alcalde Toni Pérez de que "nuestro bien más preciado es el turista, al que no le podemos fallar" con una imposición o un cambio conceptual en materia de movilidad, por lo que "el visitante de Benidorm va a poder seguir accediendo siempre y cuando tenga un destino, es decir, no habrá que hacer ninguna petición para un vehículo que acceda a una zona a bajas emisiones centro y acceda a uno de los aparcamientos públicos que tenemos en entorno. Tenemos concretamente cinco aparcamientos que todos funcionan el sistema de lector de matrícula, es decir, se le captará en la entrada de la zona de acceso a la ZBE y se validará con la lectura de matrícula al haber accedido al aparcamiento, con lo cual esa ese visitante no tiene por qué hacer otro trámite, ya que ya queda recogido con el acceso a ese aparcamiento".

La avenida Armada Española, incluida en la ZBE de Benidorm. / INFORMACIÓN

Y también ha recordado que el turista que va a un hotel, desde el establecimiento se validarán los datos de su matrícula para que pueda acceder.

La implantación de la Zona de Bajas Emisiones viene contemplada en la Ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética, dentro de la cual se recoge la obligación de que todas las ciudades de más de 50.000 habitantes apliquen distintas actuaciones encaminadas a fomentar una movilidad urbana más sostenible.