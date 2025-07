Calles llenas, mar encendido y fiesta sin tregua en La Vila

La Vila Joiosa celebra del 24 al 31 de julio sus Fiestas de Moros y Cristianos, en honor a Santa Marta. La ciudad recrea parte de su historia donde destaca uno de sus actos más visuales: el Desembarc.

Las fiestas del municipio se celebran desde hace más de 130 años y están declaradas de Interés Turístico Internacional desde hace más de 20 años. Más de 4.000 festeros de 22 compañías participan en los días grandes.

Los actos arrancan la noche del 24 de julio con la inauguración de la iluminación artística y uno de los actos más emotivos: la Entrada de Bandas.

Desfiles cristiano y moro al caer la noche

El 25 y 26 de julio se vivirán dos de los actos más importantes con el Desfile Cristiano el viernes y el Moro el sábado. Cuando caiga el sol, a las 21 horas, las tropas de ambos bandos desplegarán todo su esplendor para prepararse para la batalla. La música, el color y los espectaculares trajes y boatos serán los protagonistas con una figura destacada que no será otra que la de los Reyes cristiano y moro que cerrarán cada acto.

Este año, ostenta el cargo de Rey Cristiano, Pedro López Morales, de la compañía Destralers; y de Rey Moro, Eugenio Gómez Aperador, de la compañía Negres. Durante su desfile, carrozas, caballos, ballets y recreaciones trasladarán al público asistente de otra época histórica.

/ Información

El preludio del Desembarc, el día de la pólvora

Solo será una preparación para la batalla. El día 27 la pólvora se llevará todo el protagonismo unida a un escenario único, el mar. Para abrir boca, por la tarde, tendrá lugar el Alijo de Contrabandistas y Piratas Corsarios en la playa Centro. Las tropas cristianas de las compañías Contrabandistas, Piratas, Pescador y Marinos desembarcarán en la arena donde les esperan el resto de tropas de la cruz.

Embajadas y estrategias desde el castillo

La Embajada Contrabandista, desde el castillo situado sobre la arena de la playa, será clave. Los Contrabandistas avisan de que han avistado cerca de la costa embarcaciones moras; estos ofrecerán al Rey Cristiano su ayuda para defender la villa del ataque sarraceno. Poco después serán las compañías de la media luna quien presenten sus tropas al Rey Moro para terminar con la Embajada Beduína en el castillo.

El Desembarc, una batalla única frente al mar

Estos actos serán preludio del Desembarc, la noche más mágica de los Moros y Cristianos de La Vila Joiosa. La playa Centro será el escenario de una auténtica batalla entre ambos bandos en las que las tropas cristianas defenderán hasta el final su territorio ante un ataque por mar de las huestes sarracenas. Este año, el Ayuntamiento ha iniciado el expediente para pedir la declaración de Bien de Interés Cultural Inmaterial (BIC) este reconocido acto.

El Desembarc narra los hechos de 1538 y se ha convertido en uno de los más esperados por festeros y público. La playa Centro se convierte en el epicentro de aquella batalla. Fue la imagen de la patrona Santa Marta quien ayudó a los habitantes de La Vila aquel 29 de julio de 1538 a que las tropas berberiscas no arrasaran la villa.

/ David Revenga

Un espectáculo que comienza de madrugada

Los festeros serán los encargados de simular todo este ataque la madrugada del 27 al 28 de julio. El público asistente podrá ver durante toda la noche un espectáculo pirotécnico en la playa con el sonido de los arcabuces en tierra y la llegada de 25 embarcaciones sarracenas que toman posiciones en la costa.

El espectáculo es único. El mar, el amanecer, el fuego y el sonido de la pólvora se convierten en los protagonistas para representar la lucha por hacerse con la ciudad entre ambos bandos. La Embajada marca el final de este acto.

/ David Revenga

Reconquista cristiana y homenaje a la patrona

Ya al caer la tarde, otra lucha entre ambos ejércitos y la Embajada Cristiana que permitirá a las tropas de la cruz reconquistar la villa.

El día termina con todos los festeros, moros y cristianos, en la iglesia para dar gracias a la patrona por su protección y explosionan 21 salvas en su honor.

Santa Marta, la gran protagonista

El día 29 es la festividad de Santa Marta. Tomarán protagonismo los actos religiosos, como la misa mayor y la procesión en la que la imagen de la patrona recorre las calles del casco histórico. Un espectacular castillo de fuegos artificiales a las 00:30 horas de la madrugada pone el broche final al día grande de la ciudad.

/ Información

El broche final: paellas y desfile infantil

El día 30 tiene lugar un concurso de paellas en el que participan las 22 compañías y el día 31 los protagonistas son los niños en el desfile infantil de carrozas.

La Vila Joiosa vivirá este año una vez más la emoción de sus Fiestas de Moros y Cristianos en honor a Santa Marta.

«Para mi cada acto tiene algo único y muestra la historia y tradición de un municipio»

Marcos Zaragoza Mayor Alcalde de La Vila Joiosa

/ Información

Las Fiestas de Moros y Cristianos de Villajoyosa regresan un año más con toda la fuerza de una celebración que combina historia, devoción y espectáculo. En esta entrevista, el alcalde Marcos Zaragoza Mayor reivindica el papel de estas fiestas como seña de identidad del municipio y resalta la implicación de las nuevas generaciones en mantener viva una tradición centenaria. El primer edil pone en valor el Desembarc, acto único en toda España, y confirma que ya se ha iniciado el expediente para que sea declarado Bien de Interés Cultural Inmaterial. Zaragoza defiende que la esencia festera permanece intacta y lanza un deseo a sus vecinos: que disfruten de unos días inolvidables.

¿Qué cambios ha percibido usted, como vilero, en las fiestas a lo largo de los años?

Las Fiestas de Moros y Cristianos de Villajoyosa no han perdido su esencia. Es una fecha clave en el calendario de los vileros que esperamos con mucha ilusión. Son días de amistad, convivencia y, sobre todo, de tradiciones que hemos heredado de padres a hijos. Y ahí está una de las claves: la esencia no cambia. La música, la pólvora y el mar siguen despertando ese sentimiento que llevamos dentro. Sí es cierto que las fiestas se han ido adaptando a los tiempos, tanto en aspectos tecnológicos o de mejora técnica, como en seguridad.

¿Siente que las nuevas generaciones del municipio reciben las fiestas con la misma ilusión que generaciones anteriores?

Las nuevas generaciones han conocido las fiestas desde niños. La gran mayoría de jóvenes que ahora son festeros, siguen una tradición de décadas en la que padres, abuelos, bisabuelos … ya participaban en los actos más importantes. Es cierto que hay aspectos en los que las viven diferente, pero no dejan de lado aquello que han conocido desde niños. Un ejemplo son los más pequeños. Ellos son protagonistas del Desembarc Infantil o del desfile infantil. Son el presente y el futuro.

¿Qué significado tienen los días grandes para el municipio?

Es la semana grande, no solo para los vecinos y festeros, sino para todos aquellos visitantes que vienen a ver los actos o están aquí pasando sus vacaciones. Hay turistas que tienen marcado en el calendario las Fiestas de Moros y Cristianos y repiten cada año. Esa fidelidad es única. Para los vileros es una fecha especial en la que se lleva trabajando todo un año y en la que pondremos todo de nuestra parte para que sea inolvidable. La fiesta no son solo los actos, es ir por la calle y que en cada rincón suene la música, disfrutar de la gastronomía local o de una compañía desfilando de forma espontánea en su cuartel.

¿Qué acto concreto le transmite a usted el alma de estas fiestas?

Es difícil quedarse solo con uno. Para mi cada acto tiene algo único y muestra la historia y tradición de un municipio que, además, está muy ligado al mar en todos los sentidos. Sentir la música el día de la Entrada de Bandas es un momento muy emotivo. Los desfiles moro y cristiano son espectáculos de música, color y baile que no dejan indiferente. Y el Desembarc es uno de los momentos más destacados de los días grandes. La pólvora, el mar, el sonido de los arcabuces… casi no se puede describir lo que siente un vilero en ese momento. Me quedo además con un momento más solemne como la procesión dedicada a la patrona Santa Marta. Es un acto religioso que tiene mucho significado para el municipio. Las Embajadas, el Alijo… me quedo con una parte de cada uno.

El Ayuntamiento ha iniciado el expediente para que el Desembarc sea declarado Bien de Interés Culural Inmaterial (BIC)

Es uno de los actos más importantes de las Fiestas de Moros y Cristianos porque es único y diferente al que celebran otras poblaciones. Además, es el más antiguo, ya que se representa desde el siglo XVIII. Debemos defender y proteger esta representación histórica. Villajoyosa es un caso singular donde el Desembarc se realiza en el mismo espacio donde tuvo lugar el hecho que se conmemora.

¿Cuál es el impacto turístico que suponen las fiestas para el municipio?

Las Fiestas de Moros y Cristianos son parte de nuestra marca de destino. Es un reclamo para miles de turistas que nos visitan en verano, tanto nacionales como internacionales. La semana grande ayuda a que esos buenos datos de ocupación sean excelentes, con alojamientos que cuelgan el cartel de completo. Para la hostelería también es una fecha clave y para todas las actividades complementarias con las que cuenta la localidad.

Las fiestas mueven una gran afluencia de público, ¿qué medidas se toman para preservar la esencia de las fiestas?

La esencia de las fiestas se mantiene. Se incrementa la seguridad para que los días grandes transcurran con normalidad. El trabajo de los cuerpos y fuerzas de seguridad es clave. La Policía Local incrementa sus servicios pero también contamos con la colaboración de Policía Nacional y Guardia Civil, además de servicios sanitarios, protección civil, bomberos… El Ayuntamiento colabora con la Asociación Santa Marta en la organización de cada acto para que todo funcione. Solo tengo palabras de agradecimiento para todos ellos.

Un deseo o mensaje para los vileros en estas fiestas.

Mi deseo es que disfruten de los días grandes, de la tradición y de unas fiestas que son únicas y en las que se guarda parte de los que somos como municipio. Solo me queda desearles a todos: Bones festes!

Programa de actos

Jueves 24 de Julio

21:00 h. Inauguración de la iluminación y Entrada de las bandas de música , que recorrerán varias calles hasta la Barbera de los Aragonés. Allí se interpretará la marcha mora Zalé Arraez, se entregará el premio del Concurso de Bandas y sonará el Himno Regional. El acto finalizará con una gran mascletà que dará inicio a las fiestas.

Viernes 25 de Julio

21:00 h. Entrada Cristiana, que se iniciará en la calle Colón y finalizará en la plaza de la Generalitat. Desfilarán las tropas con el siguiente orden: bandera de la Asociación Santa Marta, Llauradors, Almogàvers, Marinos, Cazadores, Voluntarios, Pescadores, Catalanes, Artillería Cristiana, Contrabandistas, Piratas Corsarios, Destralers y el boato del rey cristiano con su escolta.

Sábado 26 de Julio

21:00 h. Entrada Mora, con el mismo recorrido que la cristiana. Desfilarán las tropas con el siguiente orden: Bandera de la Asociación Santa Marta, Artillería del Islam, Moros de Capeta, Moros Mercaderes, Artillería Mora, Moros Pak-kos, Guardia Negra, Beduinos, Piratas Berberiscos, Tuaregs, Moros del Riff, Negres y el boato del Rey Moro con su escolta.

Domingo 27 de Julio

18:00h. Las compañías Pescadors, Marinos, Piratas Corsarios y Contrabandistas se concentrarán en la glorieta del Barranquet para dirigirse hacía para el embarque de los festejos.

19:00 h. Las tropas cristianas se reunirán en la Plaza de la Generalitat para dirigirse a la playa y defender el castillo.

20:00 h. En la playa, Alijos de contrabandistas y piratas corsarios, seguido de la Embajada Contrabandista a las 20:30 h.

21:00 h. Se celebrará la presentación de tropas moras ante su rey desde la calle Pizarro hasta el castillo, finalizando con la Embajada Beduina.

Lunes 28 de Julio

03:00 h. Bajada del ejército moro.

05:00 h. Bajada del ejército cristiano hasta el campamento cristiano en la playa centro.

06:00 h. Toque de alarma general en la playa, llegada del Emisario del Rey Moro, y a continuación desembarco y embajada mora.

20:00 h. Concentración de las tropas moras para bajar a la playa centro.

20:30 h. Concentración de las tropas cristianas para bajar al acto de Reconquista.

21:00 h. Embajada cristiana y reconquista cristiana del castillo.

Martes 29 de Julio

20:00 h. Solemne procesión en honor en santa marta.

00:30 h. Castillo de fuegos artificiales de santa marta.

Miércoles 30 de Julio

13:00 h. Concurso de Paellas.

Jueves 31 de Julio

20:00 h. Desfile Infantil de Carrozas.