Benidorm recurrirá al Constitucional la indemnización millonaria de Serra Gelada

Lo que en un principio se barajó como una posibilidad ahora se ha confirmado. El Ayuntamiento de Benidorm, presidido por el alcalde Toni Pérez (PP), presentará un recurso al Tribunal Constitucional (TC) ante el auto del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ), que el mes pasado rechazó el incidente de nulidad del consistorio contra la sentencia, que establece que el consistorio debe pagar 283 millones de euros más intereses (podría subir hasta unos 330 millones) a las mercantiles Murcia Puchades Expansión SL y Urban Villajoyosa 2000 SL.

Esta cantidad obedece a la compensación por los aprovechamientos urbanísticos de su propiedad incluidos en el sector APR-7 del Parque Natural de Serra Gelada. El Ayuntamiento está intentando evitar este pago, que comprometería su solvencia económica, y para ello acudirá ahora al TC. Así lo ha informado el propio consistorio a través de un comunicado a través del que aseguran “seguir el criterio técnico” de sus servicios jurídicos.

El alcalde de la ciudad, Toni Pérez, ha informado esta mañana en la Junta de Portavoces del Ayuntamiento sobre los informes emitidos por los servicios jurídicos municipales y externos a propósito de la vía legal a emprender para “seguir defendiendo el interés general”. Según el mismo consistorio, la hoja de ruta de esta administración local “es la que han marcado los técnicos en relación a los convenios” sobre los que se sustenta la reclamación de las dos empresas “y no ha variado ni un ápice”.

En declaraciones a los medios de comunicación, Pérez ha explicado en una visita al parque de bomberos del Consorcio Provincial de Alicante, ubicado en San Vicente del Raspeig, que “nos orientan que tenemos la capacidad de un recurso de amparo ante el TC y así operaremos”, aunque ha matizado que aún no se ha presentado el recurso. El plazo para hacerlo caduca el 3 de septiembre y el contenido del escrito aún no ha sido concretado, según fuentes del Ayuntamiento de Benidorm. “Seguiremos haciendo lo que nos están diciendo los servicios jurídicos municipales”, ha insistido el alcalde, quien también ha indicado que “el Ayuntamiento no puede dejar de defender el interés general hasta el último momento y hasta la última instancia”.

La condena económica

La sentencia que condenó al Ayuntamiento a pagar 283 millones más intereses, que pueden subir la cuantía a 330 millones, llegó tras el recurso presentado por ambas empresas contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Alicante de 24 de febrero de 2022, que falló a favor del Ayuntamiento al declarar nulos los convenios urbanísticos firmados en los años 2003, 2010 y 2013. Ese recurso se resolvió por el TSJCV que confirmó las indemnizaciones.