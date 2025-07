Francis Montesinos y Miquel Nadal exaltan la bellleza del Castell de l´Olla

Cuatro plumas de pavo entrelazadas que emergen desde el interior de una cenefa que representa al mar Mediterráneo, y que se elevan hacia la luna llena. Esta es la imagen que ha realizado el diseñador de moda y modisto Francis Montesinos para anunciar el Castell de l’Olla de este año que se disparará completamente desde el mar en la bahía de Altea a las doce de la noche del próximo 9 de agosto.

Este jueves se ha presentado el cartel en el hotel Cap Negret, lugar elegido por la Cofradia Amics del Castell de l’Olla que, a causa de la lluvia, decidió desplazar el acto desde la era de Sant Llorenç, lugar emblemático en donde se ha venido celebrando la presentación del cartel desde los inicios del Castell de l’Olla en 1987. El descubrimiento del cartel ha estado precedido por el pregón que sobre esta fiesta del fuego ha pronunciado el escritor y actual director general de Cultura de la Generalitat Valenciana, tras una etapa como asesor en la Presidencia del Consell, Miquel Nadal i Tárrega.

El acto, presentado por el gerente del Consorci de Museos de la Comunitat Valenciana, Nicolás Bugueda, ha contado con la presencia del alcalde de Altea, Diego Zaragozí; el conseller de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, José Antonio Rovira; la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano y el presidente de la Diputación Provincial de Alicante, Toni Pérez, además de numerosos vecinos de Altea, miembros de la corporación municipal local, y empresarios de turismo y hostelería.

El presidente de la Cofradía Amics del Castell de l’Olla, José Pérez Gorgoll, “Picarraco”, ha dado la bienvenida a los asistentes además de agradecer al hotel Cap Negret, que cediese sus instalaciones para celebrar el acto y, tras dedicar unas palabras de recuerdo a quien fuese el primer presidente de la cofradía entre 1987 y 1995, Felipe Jorro, fallecido el pasado día 18, le ha entregado un ramo de flores a su viuda.

El pregón

Miquel Nadal ha ofrecido un pregón en el que ha señalado su “responsabilidad en el debut de este género, pues tengo el temor de no estar a la altura de Lluís Racionero, Ricardo Bellveser, Vicente Molina Foix, Uiso Alemany Joan Borja, o Josep Vicent y tantos anteriorres pregoneros que me han precedido, además del propio Pepe ‘Barranquí’ que lo hico en dos ocasiones: 1980 y 1994”. Tras esta presentación, Nadal ha hecho un repaso a la obra de Carmelina Sánchez Cutillas y su abuelo, el humanista Francesc Martínez i Martínez, que en algunos de sus libros hablan sobre las fiestas de Altea y especialmente de las de San Lorenzo.

El pregonero ha alabado al Castell de l’Olla afirmando que “habrá muchos castillos, pero no este. Habrá muchas fiestas, pero no como esta. Hay mucha pirotecnia, pero no es igual que esta. Auténtica, sin franquicia”. Más adelante ha agradecido “que haya personas como los miembros de la cofradía que se aventuraron hace 37 años a crear un evento como el Castell de l’Olla que se ha convertido en un gran espectáculo de nivel internacional”.

En el pregón, Miquel Nadal ha indicado que “en realidad la belleza ni se proclama ni se pregona, ni reclama mucho más que alguien la acredite como si fuera un notario que da fe de una iniciativa que la merece. Tal como yo lo entiendo, seré simplemente un fedatario afortunado. Sería imperdonable ligar la fortuna de la fiesta a mis palabras”, y ha remarcado que el escenario “es Altea, y el protagonista debe ser el Castillo de la Olla. Soy un fedatario afortunado de que el nombre de Altea nos llena la boca; de que la mirada deba dirigirse al mar de Altea; de que la manufactura de la luz se haga ahí, en esa noche en que tantos sentimientos se congregan. ¿Cuántos sentimientos, y amores y miradas se han encendido en los ojos de quien ha visto disparar un Castillo? ¿Cuántas ilusiones se han proyectado en todos estos años? Yo quería poder hacer la contabilidad de todos los sentimientos que la luz ha estimulado, y estoy seguro de que no me engañaría, y nuestra vida no sería la misma”.

Finalmente, Nadal ha manifestado que la pirotecnia “no se agota en el momento. Enciende y da vida a sentimientos que perdurarán en el tiempo, y no caducarán. Una pirotecnia es, afortunadamente, una ventura, una empresa colectiva de invención de la belleza. Y el Castillo de la Olla es un ingenio de belleza, recreada año tras año”.

Los parlamentos

En el turno de los parlamentos, el alcalde Diego Zaragozí ha querido agradecer “la labor callada e importante del personal de la Empresa Pública, así como de los miembros de las fuerzas de seguridad y de las entidaes como Protección Civil y Cruz Roja que velan por que los más de 50.000 espectadores disfruten del espectáculo del Castell de l’Olla sin peligro”.

Zaragozí ha aprovechado la presencia de los consellers y del presidente de la Diputación Provincial de Alicante para que aumenten las ayudas al “Castell” en 2026.

Por su parte, la consellera Marián Cano ha indicado que el Castell de l’Olla es “un evento singular famoso en todo el mundo. La consellería que dirijo apoya sobremanera a este espectáculo pirotécnico que es orgullo de todos los valencianos “, ha apostillado.

Por otro lado, el presidente de la Diputación Provincial de Alicante ha manifestado que el Castell de l’Olla “es también una fusión de arte, la palabra y el fuego como queda demostrado esta noche con el cartel y el pregón”. Toni Pérez ha aseverado que “el Castell es un espectáculo que muestra al mundo como somos. Y eso es importante a nivel turístico”.

Finalmente, el representante de la empresa pirotécnica Vulcano, que disparará el Castell de l’Olla por tercer año consecutivo, ha afirmado que este evento “de fuego luz y color es el más importante de España”, y ha asegurado que cada año nos esforzamos para que sea mejor que el anterior, por lo que trabajamos con gran esmero durante los doce meses del año para que así sea”.