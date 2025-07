La turista más fiel a Benidorm: 81 años y más de 100 viajes a la Costa Blanca a ritmo de bandas tributo

Tiene 81 años, vive en Rotherham (Reino Unido) y no entiende un año sin pasar Benidorm al menos cuatro veces. En total, esta británica ha visitado la localidad alicantina más de 100 veces. Para ella no hay destino mejor ni lugar que pueda igualarse al clima, playas, ambiente y gastronomía alicantinas. Pero hay una cosa que, según ha expresado al diario inglés Daily Express, marca la diferencia. Y es que Renee Roebuck, es también una "yaya rockera" y encuentra en la ciudad de Benidorm un tesoro que aún no ha hallado con la misma esencia en ningún otro lugar: los espectáculos de bandas tributo.

Desde Queen, ABBA, Elvis o Rod Stewart... Renee lo tiene claro: “Es lo que más me gusta. Aquí cada noche hay un artista que te alegra el alma”, asegura. La vida nocturna de Rincón de Loix, la calle Gerona o los bares de la zona inglesa son el rincón del mundo donde encontrarse con la joven que saltaba en los conciertos. Renee acude cada noche que está en Benidorm a un concierto distinto, ataviada con las camisetas de sus bandas favoritas.

El fenómeno de los tributos en Benidorm

Tal y como recoge Daily Express, Roebuck no es la única británica fanática de las bandas tributo de Benidorm, un auténtico fenómeno en Gran Bretaña. Un estudio reciente de la agencia de viajes TUI reafirma que el caso de esta mujer no es el único y alrededor del 90% de los británicos que visitan Alicante afirma disfrutar de bandas tributo durante sus vacaciones, mientras que un 68% considera estos shows como "su forma de entretenimiento favorita".

Y la ciudad de la Marina Baixa responde a la demanda: cada semana, decenas de bares programan actuaciones que emulan a grandes iconos de la historia de la música con una calidad técnica y vocal que sorprende a muchos.

Sobre el recibimiento y la hospitalidad de los alicantinos, Renee lo teine claro: “Todo el mundo es amable. Te sientes segura, bienvenida y feliz. Cada vez que vuelvo me emociono como si fuera la primera”, añade.

A sus 81 años y con más de un centenar de visitas a la Costa Blanca, Renee Roebuck podría considerarse embajadora no oficial de Benidorm en Reino Unido. Un símbolo de cómo la riqueza cultural y la diversidad de Benidorm suponen no solo aliente para una primera vez, sino un motivo para volver.