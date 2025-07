La Serra Gelada de Benidorm: ¿Un polvorín?

Para muestra un botón. Las disposiciones llegan a ser en ocasiones tan estrictas que ocurren percances estrambóticos como el sucedido a un habitante de la sierra. El hombre se encontró este invierno con un pino caído en su terreno. El árbol era de gran envergadura, unos 20 metros, y afectado por estrés hídríco acabó por desplomarse. El caso es que los forestales adujeron que ellos no podían hacerse cargo de su retirada porque estaba en propiedad privada. El vecino llamó al seguro pero la empresa no cubría el percance debido a estrés hídrico. A causa de esta caída el árbol bloqueó la salida del garaje por lo que nuestro interlocutor no podía salir de su casa. Entonces llegó la Policía Municipal con una solución :”corte usted el árbol”. Finalmente el ciudadano tuvo que comprar una motosierra e ir troceando el árbol de 40 o 50 metros de diámetro. El chascarrillo no es aislado sino una muestra paradigmática de lo que suele ocurrir en las zonas con varias adscripciones o competencias.