Viva Suecia impone su ley en Benidorm

Sabíamos que Empire of the Sun eran los indiscutibles cabezas de cartel en la segunda jornada del Low Festival en Benidorm. El dúo australiano representaba uno de los grandes reclamos de este decimoquinto aniversario, en el que estaba previsto que desplegaran su brillante repertorio de himnos electrónicos ante un estadio expectante y ávido de canciones memorables. Sin embargo, la actuación, programada para las 01.55 de la madrugada, comenzaba cuando esta edición del diario INFORMACIÓN ya debía cerrarse, lo que impide dejar constancia escrita de un concierto que prometía ser una celebración en toda regla.

Aun así, el hecho de que los conciertos principales se extiendan hasta bien entrada la madrugada trae consigo una ventaja logística no menor: el inicio más tardío de la jornada permite a los asistentes evitar las horas más implacables del sol levantino y disfrutar de los primeros nombres del cartel en condiciones mucho más amables. Así fue como Ralphie Choo abrió el escenario que lleva el nombre de la propia ciudad, el Benidorm Stage, con un concierto que desafía cualquier intento de clasificación genérica.

Lo suyo es una amalgama de vanguardia sonora y exuberancia estética que no deja indiferente. En un momento especialmente fértil de su carrera, el artista madrileño, que combina su faceta de productor con la de intérprete principal, defendió un repertorio que alternaba temas de su álbum "Supernova" con algunos sencillos de notable repercusión, pese a que no interpretó algún sencillo como "Omega", una colaboración con Rosalía que ha trascendido nichos y géneros.

A diferencia de lo vivido en la primera jornada con Judeline, cuya actuación, marcada por un gran componente emocional, logró silenciar y sobrecoger al público con una propuesta íntima a la par que poderosa, el proyecto musical de Ralphie Choo divide. Su enfoque artístico genera un contraste nítido: o se le adora o se le rechaza, sin lugar para el término medio. Porque es de una escuela donde la vanguardia ha ganado enteros y cuyos artistas buscan estrategias para diferenciarse y ser únicos en una escena sobresaturada. Eso está bien, pero hasta cierto punto.

Su recital fue una mezcla de psicodelia urbana a su máximo esplendor, con tune elevado y muchas palmas flamencas. Sobre el papel, una miscelania difícil de entender. Sobre el escenario, unas producciones bastante interesantes con componentes drum and bass defendidas con una propuesta sin movimientos predefinidos. En su actuación hubo tiempo para que saliera Rusowsky a cantar un par de temas con él, entre abrazos y algún que otro beso. Una complicidad plasmada entre dos artistas que levantan pasiones con una corriente musical nueva que cada vez genera más adeptos. Y no contentos con ello, también despidieron juntos el concierto.

Más acorde con el alma del festival eran los Kooks. Sustentados por sus grandes éxitos, se subieron al escenario para realizar una actuación a medio gas. Entre constantes muestras de narcismo por parte de su frontman Luke Pritchard y varios chistes sobre el nombre de la banda, realizaron un show más efectivo por sus canciones que por su puesta en escena. Sin grandes sobresaltos, los músicos mostraron su virtuosismo, y con eso bastó para clavar un concierto con sonido de disco. Suficiente para demostrar quiénes son entre hits como "Always Where I Need To Be", "Junk of the Heart (Happy)" o "Naive".

Pero si sobresalió un grupo en la segunda jornada del Low Festival fueron, sin lugar a dudas, Viva Suecia. Los murcianos han derribado ese muro entre ser buenos y que la industria les considere unas superestrellas. La gente entra en su propuesta desde el primer minuto y ellos se engrandecen todavía más. Un golpe en la mesa cargado de sentimiento y contundencia que les llevó a abanderar el día pese a no ser los cabezas de cartel. Quién les diría cuando arrancaron este proyecto en 2014 que diez años después serían los referentes de una ola.

Cada uno es libre de poner etiquetas, pero lo que sonaba arriba del escenario era rock. Puro rock. Eso sí, revestido con pasión y épica de esa que emociona e hipnotiza. Un éxito de convocatoria para un grupo que no sólo es pose, pues Rafa Val y compañía demuestran sobre el escenario los galones que han adquirido con el paso del tiempo. Asistencia parecida a la que logró Pet Shop Boys que afectó en contraposición a los aguerridos Levitants, emplazados a la vez en un escenario de Radio 3 que también contó con otros proyectos de calidad como Midnight Generation o los dibertidos Anabel Lee.

La jornada también recibió el credo musical de Siloé, la revolución policlínica de Zahara y el nuevo punk de unos Niña Polaca que no dejaron dormir a los presentes pese a las altas horas de la madrugada. Segundo round finalizado, solo queda una bala en la recámara con clásicos de la música española. Fangoria y Lori Meyers esperan impacientes su turno.