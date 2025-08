Las Kellys de Benidorm piden que se aplique la Ley de Prevención de Riesgos Laborales

Sólo algunos cambios se han producido en el entorno de las camareras de piso en los hoteles de Benidorm. Las Kellys consideran “correcta” la suma de innovaciones como son las camas elevables o los carros motorizados pero siguen clamando por reivindicar la reducción en el número de habitaciones por limpiar. Otra de las propuestas más repetidas en los últimos meses es el reconocimiento de su trabajo como “penoso” para poder acceder a la jubilación anticipada.

Algunas cadenas hoteleras han presentado esta semana la serie de dispositivos colaborativos que se implementan para ayudar a algunos departamentos como el de camareras de piso. Las Kellys, la principal organización de representación de estas trabajadoras, ven con escepticismo estos cambios, que son lentos y simbólicos en número.

Lesiones musculares

“Todo esto me parece muy correcto, pero que no se pongan medallas porque no nos hacen favores”, señala la portavoz de las Kellys, Yolanda García. Y es que el sector estaría incumpliendo la Ley de Prevención de Riesgos Laborales que ya contempla abordar riesgos de lesiones musculares, entre otros.

Nuestra principal petición es reducir el número de habitaciones, que es de 20 a 24, una burrada Yolanda García

Una de las cuestiones principales por las que han luchado las Kellys, es la reducción en la limpieza del número de habitaciones. La cifra se sitúa entre un margen de 20 a 24 habitaciones diarias lo cual es una “burrada” asegura García.

Es tan inasumible la cantidad que en los contratos que firman las camareras consta el horario -de 7:00 a 15:00 horas normalmente- pero no recalca ningún número de habitaciones “porque trabajar a destajo es ilegal”. Una de las pocas mejoras ha sido el paso de contratos parciales a fijos discontinuos. La nómina de las camareras de piso es de 18.200 euros brutos divididos en 14 pagas.

Lesiones

Después de limpiar las zonas comunes las mujeres abordan las habitaciones, algunas de las cuales tienen que asear en diez minutos. En verano es una tarea peliaguda, con camas supletorias, turistas más relajados “con jóvenes que igual han comido pollo entre las sábanas…”.

Este duro trabajo tiene su traducción en el Sistema de Información Sanitaria y Vigilancia Epidemiológica Laboral (SISVEL), donde la mayoría de las activaciones de la comarca de la Marina Baixa, son de camareras de piso.

Las lesiones más comunes entre este departamento son las lumbalgias o aquellas que afectan a manos, brazos y hombros. Las Kellys han logrado que se reconozcan los síndromes de túnel carpiano y las epicondilitis como enfermedad laboral pero siguen peleando en los juzgados para que se incluyan otras patologías.

Trabajo penoso

La principal cuestión se centra ahora en que su trabajo sea reconocido como penoso para acceder a la jubilación anticipada. Y es que la mayoría de estas mujeres sufren enfermedades derivadas del trabajo repetitivo y de sobreesfuerzo. “Esto no es una enfermedad común, no es un resfriado; no queremos terminar todos los días sacando ibuprofenos del bolso para soportar los dolores, queremos que nuestro trabajo no sea lesivo”, añade la portavoz.

El colectivo ve urgente que se aplique la Ley de Prevención de Riesgos Laborales que contempla estudios ergonómicos y psicosociales que sobre una base de datos puede informar sobre el número de habitaciones a realizar y otras tareas a acometer.

Jubilación y relevo generacional

Las Kellys afrontan nuevos y urgentes retos como la de acceder a las situaciones que contempla el Real Decreto de mayo 402/2025 que permite anticipar la edad de jubilación en trabajos de naturaleza penosa. “Tenemos una posibilidad pero serán los sindicatos mayoritarios los que lo tendrán que luchar”.

Tampoco va a existir un relevo generacional para un trabajo tan complicado. La mayoría de las camareras en activo tienen entre 40 y 55 años de edad y el colectivo considera muy difícil la sustitución si no hay una mejora de las condiciones laborales. “Va a haber un vacío, en verano reforzamos con estudiantes, pero luego será complicado y tirarán de inmigrantes en situaciones de debilidad”, argumenta.