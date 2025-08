Tres perros, un coche de juguete y una escena que solo podía ocurrir en Benidorm

Hay lugares que sorprenden, y luego está Benidorm. La capital de los rascacielos de la provincia de Alicante, célebre por su skyline junto al mar, por sus jubilados bailando al ritmo de pasodobles, por sus guiris en chanclas y calcetines y por sus jóvenes buscando la mejor foto para Instagram, es también escenario habitual de escenas que rozan lo surrealista. La última, vista en pleno paseo marítimo de la playa de Levante, podría haber salido perfectamente de una película de Buñuel: tres perros de la raza Pomerania paseando en un coche de juguete teledirigido mientras su dueño camina a su lado como si fuera lo más normal del mundo.

Y quizá en Benidorm lo sea.

Una estampa tan insólita como cotidiana… si estás en Benidorm

A simple vista, parecía un juguete más circulando entre los turistas. Pero no: era un vehículo de plástico con tres pasajeros muy especiales a bordo, perfectamente colocados y disfrutando de un paseo con vistas a la isla de Benidorm. No ladraban, no saltaban. Solo miraban, orgullosos, como si supieran que estaban protagonizando uno de esos momentos que solo ocurren en su ciudad.

El dueño, tranquilo, caminaba junto al cochecito con la mano en el bolsillo, donde, suponemos, llevaba escondido el mando a distancia. No había prisa. Todo fluía al ritmo de esta escena cotidiana y, al mismo tiempo, absolutamente insólita. Porque en Benidorm, lo absurdo y lo entrañable conviven en perfecta armonía.

Entre la tradición y el absurdo con encanto

Benidorm es un lugar donde lo clásico y lo moderno se dan la mano. Donde, en cuestión de metros, puedes pasar de un jubilado jugando a la petanca a un grupo de británicos en tutús fosforitos preparando una despedida de soltero. Todo cabe, nada chirría.

Por eso, que tres perros vayan en coche de juguete no choca, simplemente suma. Suma al catálogo de escenas que hacen de Benidorm un sitio imposible de explicar pero fácil de reconocer.

Lo más bonito del paseo, según se puede ver en el vídeo, fue la naturalidad. Nadie se sorprendió en exceso. Algunos sonrieron, otros hicieron fotos, pero en general, se asumió como un episodio más del verano benidormense. Una escena que, sin quererlo, refleja el alma de la ciudad: abierta, caótica, impredecible y, sobre todo, muy viva.

En una ciudad donde las normas de lo previsible hace tiempo que se relajaron, este tipo de gestos se interpretan como pequeñas declaraciones de libertad personal. ¿Quién dijo que había una sola forma de sacar a pasear a los perros? ¿Por qué no hacerlo con estilo, sobre ruedas, y mirando al mar?

David Revenga

Escenas que no ocurren en otro lugar

Hay que decirlo claro: esto no pasa en Madrid. Ni en París. Ni siquiera en Ibiza. Esto pasa en Benidorm. Y es que, en una ciudad donde los disfraces de plátano conviven con los trajes de gala, donde los bailes en la calle son religión y los contrastes se celebran, lo raro deja de ser raro.

Ese es, quizás, el verdadero encanto de Benidorm: que convierte lo inusual en parte de la rutina. Puede que vayas buscando playa, paella o fiesta, pero lo que te llevarás serán anécdotas. Algunas memorables, otras simplemente inexplicables. Y quizás, con suerte, te cruces con ese cochecito conducido a distancia, con tres perros felices mirando el horizonte.

Entonces lo entenderás: en Benidorm, lo insólito no es noticia, es costumbre.