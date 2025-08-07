El Castell de Guadalest celebra sus fiestas patronales con tradición y cultura

El Castell de Guadalest se prepara para vivir cuatro jornadas intensas de tradición, alegría, música y emoción con motivo de sus fiestas patronales en honor a la Virgen de la Asunción y San Roque. Del jueves 14 al domingo 17 de agosto, vecinos y visitantes disfrutarán de un completo programa de actos donde no faltarán los pasacalles, la música en directo, las celebraciones religiosas y las actividades para todas las edades.

Jueves 14: la víspera

La jornada inaugural arrancará con el XLII Concurso Infantil de Dibujo en la plaza de la escuela a las 11:30 h, con premios para todos los participantes y una invitación a refrescos y helados cortesía de la Cafetería Levante. A mediodía, campanas, cohetes y un pasacalle con dulzaina y tabalet anunciarán que «Vamos todos de fiesta ya».

No faltarán los pasacalles, la música en directo y las celebraciones religiosas / .

A las 14:00 h tendrá lugar el tradicional Campeonato local de «Xinos» en la Venta Guadalest, acompañado de cerveza y aperitivos. Ya por la tarde, la música tomará el relevo con un pasacalle de la Banda de Tárbena a las 19:00 h, seguido de la esperada presentación de los «Festerets 2025» en la Plaza de La Era. A las 21:00 h se celebrará el traslado de la Virgen de la Asunción desde la Casa Orduña hasta la iglesia, acto solemne acompañado por la banda.

El Ayuntamiento ofrecerá un vino de honor a las 22:30 h en el aparcamiento, donde a medianoche se subirá al escenario la orquesta Gravity para animar la primera noche festiva.

Viernes 15: día grande

El día de la Virgen comenzará a las 10:30 h con campanas, cohetes y pasacalle y a las 12:00 h tendrá lugar la ofrenda de flores a la Patrona, seguida de la Misa Mayor cantada por el Orfeón Mare Nostrum de Alicante y predicada por Ricardo Juan. La jornada continuará con música en las calles y una tarde refrescante con hinchables de agua y fiesta de la espuma en el polideportivo de 16:00 a 19:00 h.

Fiestas patronales en honor a la Virgen de la Asunción y San Roque. / .

Uno de los actos más esperados será la actuación de la Nueva Muixeranga de Algemesí, declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, que recorrerá las calles del pueblo a partir de las 19:00 h con sus espectaculares torres humanas. Tras nuevos pasacalles, llegará la parrillada de embutido a las 21:30 h y, ya por la noche, la música será protagonista con el grupo Cactus a las 23:30 h, seguido de la Gran Orquesta La Pato.

Sábado 16: San Roque

El sábado estará dedicado a San Roque, patrón de los caminantes. La jornada comenzará con el habitual volteo de campanas, cohetes y pasacalle a las 10:30 h, antes de la Misa Mayor a las 12:30 h en honor al santo, con música de «La Rondalla» y la predicación de Tomás Bordera Amérigo.

Por la tarde, a las 18:00 h, se celebrarán las tradicionales cucañas en el parque, acompañadas por la banda de música de Tárbena. A las 20:00 h, los asistentes disfrutarán del humor de Arnau Soler en la plaza de San Gregorio, en un monólogo patrocinado por la Diputación de Alicante.

La noche del 16 de agsosto se llenará de color con la esperada fiesta de disfraces / .

La noche se llenará de color con la esperada fiesta de disfraces, que comenzará con un pasacalle desde el lavadero a las 23:30 h. Los mejores disfraces recibirán premios, y a las 00:30 h se encenderán las luces de la discomóvil Bacarrà On Tour para seguir bailando hasta que el cuerpo aguante.

Domingo 17: despedida con emoción

El último día de las fiestas comenzará a las 10:30 h con el tradicional pasacalle y misa mayor en honor a la Virgen de los Dolores, cantada por el Dúo Bach de Altea y presidida por José Conejero Tomás. La banda de música de Tárbena pondrá la nota musical durante toda la jornada con varios pasacalles.

Comisión de Fiestas 2025 de El Castell de Guadalest. / .

El punto culminante llegará a las 20:30 h con la solemne procesión en honor a la Virgen de la Asunción, acompañada por la banda La Paz y el Orfeón San Juan, que cantará durante el recorrido. Este emotivo acto será seguido por una espectacular «mascletà» nocturna a las 22:30 h a cargo de la pirotecnia Aitana.

Y para cerrar las fiestas por todo lo alto, a las 00:30 h, el aparcamiento se convertirá en una pista de baile al ritmo de la orquesta Vértigo y un DJ que pondrá el broche final a cuatro días de celebración inolvidable en Guadalest.

Visca la Mare de Déu de l’Assumpció!

Joan Gadea Pons es alcalde de El Castell de Guadalest

Joan Gadea Pons / .

Les nostres festes patronals, reconegudes per la Generalitat Valenciana com a «Festes d’ Interés Turístic Local», són el moment mes rellevant que tenim els guadalestins per expressar tots els sentiments de fervor per la Nostra Patrona la Mare de Déu de l’Assumpció.

Durant quatre dies vivim la celebració amb família i esperem durant tot l’any per a gaudir de la música, les activitats per als xiquets i els actes religiosos, especialment El Trasllat, la Processó i l’Ofrena. Cal afegir , l’alegria que sent perquè els xiquets també participen en la festa i enguany és la segona edició de la «Presentació dels Festerets». Aquest acte ple de color i emocions ens aplega al cor. La festa continuarà al llarg dels anys per l’esforç dels pares i els mes menuts.

Vull expressar el meu reconeixement a la Comissió de festes pel treball ben fet durant tot l’any. (Comissió de l’època de la pandèmia, que ara podrà dur a terme els seus propòsits de celebrar la festa com cal). També m’agradaria tindre unes paraules d’agraïment als membres de la corporació local perquè han sabut ajudar i acompanyar als festers en totes les qüestions que s’han pogut plantejar.

Com alcalde d’aquest poble tan emblemàtic, vull aprofitar este llibret per a convidar -vos al fet que passeu unes festes divertides i entranyables.

Visca El Castell de Guadalest!

Visca la Mare de Déu de l’Assumpció!