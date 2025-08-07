L´Alfàs da luz verde a los bloques de viviendas turísticas

L´Alfàs permitirá a partir de ahora los bloques de viviendas de uso turístico pero en ningún caso los de viviendas aisladas. El objetivo de esta segregación es la de evitar los conflictos vecinales por la convivencia de residentes y turistas, según el portavoz socialista, Toni Such.

Esta distinción permite tramitar licencias a bloques enteros como algunas de las existentes y ya conocidas Albir Garden, Sha o Alfaz del Sol “pero no a viviendas aisladas”. Such ha puntualizado que el objeto final de esa modalidad es la necesidad de evitar la convivencia conflictiva entre usos residenciales permanentes y los turísticos de alta rotación en el mismo inmueble “garantizando así un entorno coherente, funcional y sostenible”.

El argumento del Ayuntamiento alfasino es que la segregación del uso turístico en bloques completos favorece la seguridad jurídica, facilita la gestión técnica y administrativa de las actividades turísticas y minimiza las molestias a residentes permanentes, especialmente en edificaciones en régimen de propiedad horizontal.

1.764 viviendas turísticas

Durante todo este 2025 se suspendieron todas las licencias. Los datos que recogen los informes técnicos de años pasados confirman que en 2021 se presentaron 61 solicitudes; 145 solicitudes en el año 2022; 230 en el año 2023; y 237 en 2024. Hasta el momento de aprobar la suspensión de licencias, el número de viviendas dadas de alta en el Auto-registro de viviendas turísticas de la Conselleria de Turisme, era de unas 1764 viviendas.

El portavoz considera las limitaciones “proporcionadas, claras e inequívocas”al no prohibir el uso turístico en zonas o suelos completos y sólo limitando tipologías concretas.

Excepciones

Esta ordenanza se aplicará a todas las solicitudes de uso turístico de viviendas residenciales situadas en suelo urbano. Se exceptúan del ámbito de aplicación aquellas parcelas calificadas como uso turístico-hotelero, y se exceptúan también las viviendas turísticas que se implanten en locales de uso terciario de edificaciones de nueva construcción o existentes que se regirán por lo dispuesto en el artículo 49 del Decreto 10/2021, de 22 de enero del Consell. L´Alfàs ya aprobó el pasado año la suspensión general de licencias para viviendas de este tipo durante dos años, mientras se redactaba la ordenanza actual.