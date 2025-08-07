El Mercado Municipal de Benidorm relanza su oferta con la suma de tres nuevos puestos

Parece que por fin el Mercado Municipalcontará con todos sus puestos en servicio después de años de oscilaciones y dudas. Los residentes y turistas podrán acceder a una amplia oferta, muchas veces de productos especiales que no se encuentran en las grandes cadenas del centro urbano. Un bar, una pescadería y una frutería cierran el círculo de esta oferta comercial cercana y selecta.

El Ayuntamiento de Benidorm adjudicó en las últimas semanas los últimos locales vacíos que restaban en el Mercado Municipal. La concesión de los mismos será de 30 años, hasta el 30 de junio de 2055.

Cafetería y pescadería

La necesidad de una pescadería ha sido constante en este entorno urbano, donde había varios negocios de este tipo hasta antes de su completa remodelación . Ahora, la Cofradía de Pescadores de La Vila Joiosa ha desembarcado en el mercado apostando por llenar un hueco dirigido al cliente que busca el pescado muy fresco.

Su patrón mayor, Miquel Solbes, está a cargo del negocio y había palpado ya interés en su negocio de La Vila donde llegaban clientes procedentes de Benidorm. “Estamos apostando por el tema de mercados porque tenemos trato cercano con el cliente, nos hemos vuelto compradores para ofrecer este servicio”, relata Solbes.

Clientela mayoritaria oriunda

El puesto, que abrió este miércoles pasado, ofrece un producto procedente del arrastre de los barcos y que compone una oferta de morralla, pescadilla, gamba roja y blanca a unos “precios asequibles” que la cofradía intenta ajustar al máximo. Los clientes llenaban estos días el comercio atraídos por la novedad y con un perfil mayoritario, en un 80%, de oriundos de la ciudad.

A sus espaldas abrirá en breve otro negocio “desertor” hace tiempo, un bar-cafetería. El último se sostuvo unos meses y la nueva adjudicación será para otro de los adjudicatarios del mercado, “Hermanos Fuster”. El recinto comenzará ahora las obras y se prevé que finalicen al final de verano para su apertura inmediata en esas fechas.

Próxima a la pescadería se encuentran los puestos de Frutas Navalón que seguirán gestionando directamente o a través de un alquiler la venta de frutas.

Productos especiales

Todo ello completa un mercado, en el que algunos puestos optan ya por ofrecer productos especiales para diferenciarse de supermercados más convencionales. Aunque los comerciantes son conscientes de que agosto no es el mejor mes para las ventas, la fidelización sigue en aumento en lugares como el Mercado Municipal con muchos años de trayectoria y donde a veces se han sucedido los relevos generacionales.

Desde que el mercado volvió a abrir sus puertas en el año 2007, después de la gran reforma, han sido innumerables los intentos para revitalizar todos y cada uno de los espacios. Uno de los principales pasos fue el que se llevó a cabo en 2021 con la licitación de los 10 puestos en bloque que fueron adjudicados a la empresa Mercadona. La marca ya disponía de supermercado en el subsuelo y con esta adjudicación, también vigente hasta 2055, se completaba un espacio de gran tamaño en la planta baja.