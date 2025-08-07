Nacen varias decenas de tortugas bobas en la playa de Levante de Benidorm
La mayoría de los ejemplares fueron liberados en la cala del "Tío Ximo"
La playa de Levante de Benidorm vivió anoche un momento único: el nacimiento de varias decenas de tortugas boba. En torno a la medianoche, la Policía Local y el 112 recibieron varios avisos de personas que se encontraban en el Paseo de Levante, alertando de la presencia de ejemplares muy pequeños de tortuga caminando por la arena.
La Policía Local acotó la zona y custodió a las tortugas alevines que se localizaron en la playa, 37 de ellas vivas y dos muertas. Más tarde el personal de la Universitat de València y l’OCeanogràfic, los voluntarios de la ONG Xaloc y el guarda rural trataron de localizar el nido siguiendo los diversos rastros que las tortugas habían dejado en un amplio perímetro de arena, donde no se apreció ningún foco de mayor densidad.
Treinta fueron liberadas
De los ejemplares recuperados con vida, 30 fueron liberados antes del amanecer en la Cala del Tío Ximo, una vez valorado su estado de salud y medidas; mientras que siete tortugas se encuentran ya en las instalaciones de l’Oceanogràfic donde durante un año participarán del programa ‘head-starting’ de la institución, criándose en un entorno controlado antes de ser liberadas al mar.
Desde el Ayuntamiento y l’Oceanogràfic han indicado que no es descartable que en las próximas horas pudiera avistarse algún ejemplar recién nacido más, puesto que los huevos concentrados en un mismo nido tienen diferentes momentos de eclosión. En caso de avistamiento, se pide a la población no tocar al ejemplar, salvo para evitar que se adentre en el agua, y llamar inmediatamente al 112.
