El tiempo en Benidorm para hoy
La jornada de este jueves presentará unas pocas nubes y temperaturas con máximas de 30ºC
Hoy en Benidorm se esperan cielos ligeramente nublados a partir del mediodía y calor suave. Las temperaturas se mantendrán entre los 24°C de mínima y los 30°C de máxima. Hacia el final del día, los termómetros marcarán cerca de 27ºC y la humedad en el ambiente descenderá.
